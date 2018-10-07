【関東大学サッカーリーグ戦1部第15節】早稲田が流通経済を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

関東大学サッカーリーグ1部第15節は10月7日 (日)、笠松運動公園陸上競技場で早稲田大学 vs 流通経済大学の試合が行われました。
前半、早稲田は試合を有利に進め、流通経済からリードを奪う展開。
前半終了時点で、早稲田は1点、流通経済は0点となる。
後半に入り、流通経済は早稲田のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、早稲田は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 0となり、早稲田は、4点もの大差をつけ、流通経済を降しての勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 早稲田大学

GK　1　小島亨介

DF　2　牧野潤

DF　3　大桃海斗

DF　5　杉山耕二

DF　6　冨田康平

MF　7　金田拓海

MF　8　栗島健太

FW　19　杉田将宏

MF　10　岡田優希

MF　11　相馬勇紀

FW　9　武田太一

GK　21　千田奎斗

DF　12　小笠原学

DF　23　坂本寛之

MF　34　田中雄大

MF　35　秋葉遼太

FW　14　藤沢和也

FW　37　鈴木郁也

■ 流通経済大学

GK　1　オビパウエルオビンナ

DF　8　奥田陽太

DF　13　浜野駿吾

DF　4　本村武揚

DF　28　伊藤敦樹

MF　23　菊地泰智

MF　16　鈴木哲平

MF　25　宮本優太

MF　32　仙波大志

FW　33　巌晃誓

FW　34　佐藤響

GK　21　薄井覇斗

DF　12　アピアタウィア久

MF　6　小野寺　湧紀

MF　7　渋谷峻二郎

FW　11　岡崎優希

FW　18　高柳翔一

FW　27　満田誠

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami