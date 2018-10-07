【関東大学サッカーリーグ戦1部第15節】早稲田が流通経済を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

関東大学サッカーリーグ1部第15節は10月7日 (日)、笠松運動公園陸上競技場で早稲田大学 vs 流通経済大学の試合が行われました。

前半、早稲田は試合を有利に進め、流通経済からリードを奪う展開。

前半終了時点で、早稲田は1点、流通経済は0点となる。

後半に入り、流通経済は早稲田のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、早稲田は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは4 - 0となり、早稲田は、4点もの大差をつけ、流通経済を降しての勝利です。

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メンバー

■ 早稲田大学

GK 1 小島亨介

DF 2 牧野潤

DF 3 大桃海斗

DF 5 杉山耕二

DF 6 冨田康平

MF 7 金田拓海

MF 8 栗島健太

FW 19 杉田将宏

MF 10 岡田優希

MF 11 相馬勇紀

FW 9 武田太一

GK 21 千田奎斗

DF 12 小笠原学

DF 23 坂本寛之

MF 34 田中雄大

MF 35 秋葉遼太

FW 14 藤沢和也

FW 37 鈴木郁也

■ 流通経済大学

GK 1 オビパウエルオビンナ

DF 8 奥田陽太

DF 13 浜野駿吾

DF 4 本村武揚

DF 28 伊藤敦樹

MF 23 菊地泰智

MF 16 鈴木哲平

MF 25 宮本優太

MF 32 仙波大志

FW 33 巌晃誓

FW 34 佐藤響

GK 21 薄井覇斗

DF 12 アピアタウィア久

MF 6 小野寺 湧紀

MF 7 渋谷峻二郎

FW 11 岡崎優希

FW 18 高柳翔一

FW 27 満田誠