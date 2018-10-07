【関東大学サッカーリーグ戦1部第15節】早稲田が流通経済を突き放しての勝利

関東大学サッカーリーグ1部第15節は10月7日 (日)、笠松運動公園陸上競技場で早稲田大学 vs 流通経済大学の試合が行われました。
前半、早稲田は試合を有利に進め、流通経済からリードを奪う展開。
前半終了時点で、早稲田は1点、流通経済は0点となる。
後半に入り、流通経済は早稲田のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、早稲田は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 0となり、早稲田は、4点もの大差をつけ、流通経済を降しての勝利です。
メンバー
■ 早稲田大学
GK 1 小島亨介
DF 2 牧野潤
DF 3 大桃海斗
DF 5 杉山耕二
DF 6 冨田康平
MF 7 金田拓海
MF 8 栗島健太
FW 19 杉田将宏
MF 10 岡田優希
MF 11 相馬勇紀
FW 9 武田太一
GK 21 千田奎斗
DF 12 小笠原学
DF 23 坂本寛之
MF 34 田中雄大
MF 35 秋葉遼太
FW 14 藤沢和也
FW 37 鈴木郁也
■ 流通経済大学
GK 1 オビパウエルオビンナ
DF 8 奥田陽太
DF 13 浜野駿吾
DF 4 本村武揚
DF 28 伊藤敦樹
MF 23 菊地泰智
MF 16 鈴木哲平
MF 25 宮本優太
MF 32 仙波大志
FW 33 巌晃誓
FW 34 佐藤響
GK 21 薄井覇斗
DF 12 アピアタウィア久
MF 6 小野寺 湧紀
MF 7 渋谷峻二郎
FW 11 岡崎優希
FW 18 高柳翔一
FW 27 満田誠