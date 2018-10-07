【J3第26節】G大23が鳥取を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第26節は10月7日 (日)、パナソニック スタジアム 吹田でガンバ大阪U－23 vs ガイナーレ鳥取の試合が行われました。
前半、G大23は試合を有利に進め、鳥取からリードを奪う展開。
前半終了時点で、G大23は1点、鳥取は0点となる。
後半に入り、鳥取はG大23のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、G大23は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、G大23は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ ガンバ大阪U－23

GK　23　林　瑞輝
DF　6　初瀬　亮
DF　2　西野　貴治
DF　16　野田　裕喜
DF　35　山口　竜弥
MF　29　高江　麗央
MF　28　高　宇洋
MF　24　井出　遥也
MF　40　食野　亮太郎
FW　19　一美　和成
FW　38　中村　敬斗

GK　31　鈴木　椋大
DF　36　松田　陸
MF　17　市丸　瑞希
MF　26　妹尾　直哉
MF　32　芝本　蓮
MF　34　福田　湧矢
FW　18　高木　彰人

■ ガイナーレ鳥取

GK　21　井上　亮太
DF　33　西山　雄介
DF　4　甲斐　健太郎
DF　23　井上　黎生人
MF　19　小林　智光
MF　16　星野　有亮
MF　7　可児　壮隆
MF　41　魚里　直哉
FW　10　加藤　潤也
FW　9　レオナルド
FW　8　フェルナンジーニョ

GK　31　細田　歩夢
DF　3　内山　裕貴
DF　24　奥田　裕貴
MF　11　ヴィートル　ガブリエル
MF　15　上松　瑛
MF　17　山本　蓮
MF　35　仙石　廉

スタッツ

G大23鳥取CK数78PK数00オフサイド数23シュート数2115直接FK数48警告数10退場数00間接FK数23

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