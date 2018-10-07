【J3第26節】G大23が鳥取を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第26節は10月7日 (日)、パナソニック スタジアム 吹田でガンバ大阪U－23 vs ガイナーレ鳥取の試合が行われました。

前半、G大23は試合を有利に進め、鳥取からリードを奪う展開。

前半終了時点で、G大23は1点、鳥取は0点となる。

後半に入り、鳥取はG大23のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、G大23は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、G大23は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ ガンバ大阪U－23

GK 23 林 瑞輝

DF 6 初瀬 亮

DF 2 西野 貴治

DF 16 野田 裕喜

DF 35 山口 竜弥

MF 29 高江 麗央

MF 28 高 宇洋

MF 24 井出 遥也

MF 40 食野 亮太郎

FW 19 一美 和成

FW 38 中村 敬斗

GK 31 鈴木 椋大

DF 36 松田 陸

MF 17 市丸 瑞希

MF 26 妹尾 直哉

MF 32 芝本 蓮

MF 34 福田 湧矢

FW 18 高木 彰人

■ ガイナーレ鳥取

GK 21 井上 亮太

DF 33 西山 雄介

DF 4 甲斐 健太郎

DF 23 井上 黎生人

MF 19 小林 智光

MF 16 星野 有亮

MF 7 可児 壮隆

MF 41 魚里 直哉

FW 10 加藤 潤也

FW 9 レオナルド

FW 8 フェルナンジーニョ

GK 31 細田 歩夢

DF 3 内山 裕貴

DF 24 奥田 裕貴

MF 11 ヴィートル ガブリエル

MF 15 上松 瑛

MF 17 山本 蓮

MF 35 仙石 廉

スタッツ

G大23鳥取CK数78PK数00オフサイド数23シュート数2115直接FK数48警告数10退場数00間接FK数23