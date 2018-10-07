【J3第26節】G大23が鳥取を突き放しての勝利

J3リーグ第26節は10月7日 (日)、パナソニック スタジアム 吹田でガンバ大阪U－23 vs ガイナーレ鳥取の試合が行われました。
前半、G大23は試合を有利に進め、鳥取からリードを奪う展開。
前半終了時点で、G大23は1点、鳥取は0点となる。
後半に入り、鳥取はG大23のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、G大23は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、G大23は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ ガンバ大阪U－23
GK 23 林 瑞輝
DF 6 初瀬 亮
DF 2 西野 貴治
DF 16 野田 裕喜
DF 35 山口 竜弥
MF 29 高江 麗央
MF 28 高 宇洋
MF 24 井出 遥也
MF 40 食野 亮太郎
FW 19 一美 和成
FW 38 中村 敬斗
GK 31 鈴木 椋大
DF 36 松田 陸
MF 17 市丸 瑞希
MF 26 妹尾 直哉
MF 32 芝本 蓮
MF 34 福田 湧矢
FW 18 高木 彰人
■ ガイナーレ鳥取
GK 21 井上 亮太
DF 33 西山 雄介
DF 4 甲斐 健太郎
DF 23 井上 黎生人
MF 19 小林 智光
MF 16 星野 有亮
MF 7 可児 壮隆
MF 41 魚里 直哉
FW 10 加藤 潤也
FW 9 レオナルド
FW 8 フェルナンジーニョ
GK 31 細田 歩夢
DF 3 内山 裕貴
DF 24 奥田 裕貴
MF 11 ヴィートル ガブリエル
MF 15 上松 瑛
MF 17 山本 蓮
MF 35 仙石 廉
スタッツ
G大23鳥取CK数78PK数00オフサイド数23シュート数2115直接FK数48警告数10退場数00間接FK数23