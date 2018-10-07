【J2第36節】山口が攻防の末、岐阜から逃げ切る

J2リーグ第36節は10月7日 (日)、下関市営下関陸上競技場でレノファ山口FC vs FC岐阜の試合が行われました。
山口は岐阜を激しく攻め立て、2 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、山口、岐阜共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは山口の方であった。
最終スコアは4 - 1となり、山口は、3点もの大差をつけ、岐阜を降しての勝利です。
メンバー
■ レノファ山口FC
GK 17 吉満 大介
DF 6 前 貴之
DF 13 楠本 卓海
DF 26 ヘナン
DF 16 瀬川 和樹
MF 18 高木 大輔
MF 29 三幸 秀稔
MF 5 佐藤 健太郎
MF 50 高井 和馬
FW 7 大崎 淳矢
FW 19 オナイウ 阿道
GK 44 藤嶋 栄介
DF 11 鳥養 祐矢
DF 21 廣木 雄磨
MF 32 丸岡 満
MF 24 山下 敬大
FW 27 大石 治寿
FW 9 岸田 和人
■ FC岐阜
GK 25 ビクトル
DF 2 阿部 正紀
DF 34 北谷 史孝
DF 27 イヨハ 理 ヘンリー
DF 16 福村 貴幸
MF 31 宮本 航汰
MF 14 風間 宏矢
MF 6 三島 頌平
FW 7 田中 パウロ淳一
FW 10 ライアン デ フリース
FW 9 山岸 祐也
GK 21 原田 祐輔
DF 3 竹田 忠嗣
DF 26 長沼 洋一
MF 8 エセキエル ハム
MF 30 中島 賢星
FW 22 島村 拓弥
FW 24 難波 宏明
スタッツ
山口岐阜CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00