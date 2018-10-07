【J2第36節】山口が攻防の末、岐阜から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第36節は10月7日 (日)、下関市営下関陸上競技場でレノファ山口FC vs FC岐阜の試合が行われました。
山口は岐阜を激しく攻め立て、2 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、山口、岐阜共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは山口の方であった。
最終スコアは4 - 1となり、山口は、3点もの大差をつけ、岐阜を降しての勝利です。

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メンバー

■ レノファ山口FC

GK　17　吉満　大介
DF　6　前　貴之
DF　13　楠本　卓海
DF　26　ヘナン
DF　16　瀬川　和樹
MF　18　高木　大輔
MF　29　三幸　秀稔
MF　5　佐藤　健太郎
MF　50　高井　和馬
FW　7　大崎　淳矢
FW　19　オナイウ　阿道

GK　44　藤嶋　栄介
DF　11　鳥養　祐矢
DF　21　廣木　雄磨
MF　32　丸岡　満
MF　24　山下　敬大
FW　27　大石　治寿
FW　9　岸田　和人

■ FC岐阜

GK　25　ビクトル
DF　2　阿部　正紀
DF　34　北谷　史孝
DF　27　イヨハ　理　ヘンリー
DF　16　福村　貴幸
MF　31　宮本　航汰
MF　14　風間　宏矢
MF　6　三島　頌平
FW　7　田中　パウロ淳一
FW　10　ライアン　デ　フリース
FW　9　山岸　祐也

GK　21　原田　祐輔
DF　3　竹田　忠嗣
DF　26　長沼　洋一
MF　8　エセキエル　ハム
MF　30　中島　賢星
FW　22　島村　拓弥
FW　24　難波　宏明

スタッツ

山口岐阜CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00

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