【J2第36節】山口が攻防の末、岐阜から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第36節は10月7日 (日)、下関市営下関陸上競技場でレノファ山口FC vs FC岐阜の試合が行われました。

山口は岐阜を激しく攻め立て、2 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、山口、岐阜共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは山口の方であった。

最終スコアは4 - 1となり、山口は、3点もの大差をつけ、岐阜を降しての勝利です。

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メンバー

■ レノファ山口FC

GK 17 吉満 大介

DF 6 前 貴之

DF 13 楠本 卓海

DF 26 ヘナン

DF 16 瀬川 和樹

MF 18 高木 大輔

MF 29 三幸 秀稔

MF 5 佐藤 健太郎

MF 50 高井 和馬

FW 7 大崎 淳矢

FW 19 オナイウ 阿道

GK 44 藤嶋 栄介

DF 11 鳥養 祐矢

DF 21 廣木 雄磨

MF 32 丸岡 満

MF 24 山下 敬大

FW 27 大石 治寿

FW 9 岸田 和人

■ FC岐阜

GK 25 ビクトル

DF 2 阿部 正紀

DF 34 北谷 史孝

DF 27 イヨハ 理 ヘンリー

DF 16 福村 貴幸

MF 31 宮本 航汰

MF 14 風間 宏矢

MF 6 三島 頌平

FW 7 田中 パウロ淳一

FW 10 ライアン デ フリース

FW 9 山岸 祐也

GK 21 原田 祐輔

DF 3 竹田 忠嗣

DF 26 長沼 洋一

MF 8 エセキエル ハム

MF 30 中島 賢星

FW 22 島村 拓弥

FW 24 難波 宏明

スタッツ

山口岐阜CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00