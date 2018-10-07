【J3第26節】富山が相模原との攻防の末、勝利を掴み取る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第26節は10月7日 (日)、富山県総合運動公園陸上競技場でカターレ富山 vs SC相模原の試合が行われました。
富山と相模原は一進一退の攻防を続け、1 - 1の引き分けで前半を終えます。
後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、富山、相模原共に得点を追加する。
しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは富山であった。
最終スコアは3 - 2となり、富山は、1点差で相模原を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ カターレ富山

GK　1　永井　堅梧
DF　2　脇本　晃成
DF　3　代　健司
DF　19　柳下　大樹
DF　28　谷奥　健四郎
MF　7　佐々木　陽次
MF　22　椎名　伸志
MF　10　新井　瑞希
MF　14　川上　エドオジョン　智慧
MF　24　前嶋　洋太
FW　9　苔口　卓也

GK　21　太田　岳志
DF　4　楠元　秀真
MF　13　佐々木　一輝
MF　32　野田　樹
MF　41　木村　裕
FW　11　才藤　龍治
FW　27　大谷　駿斗

■ SC相模原

GK　29　田中　雄大
DF　4　米原　祐
DF　5　梅井　大輝
DF　17　保崎　淳
DF　35　森本　大貴
MF　8　谷澤　達也
MF　21　徳永　裕大
MF　38　千明　聖典
MF　50　トロ
FW　9　ジョン　ガブリエル
FW　39　松本　孝平

GK　23　大畑　拓也
DF　3　工藤　祐生
MF　6　梶山　幹太
MF　7　北井　佑季
MF　18　成岡　翔
FW　13　久保　裕一
FW　14　チッキーニョ

スタッツ

富山相模原CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00

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