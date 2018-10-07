【J3第26節】富山が相模原との攻防の末、勝利を掴み取る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第26節は10月7日 (日)、富山県総合運動公園陸上競技場でカターレ富山 vs SC相模原の試合が行われました。

富山と相模原は一進一退の攻防を続け、1 - 1の引き分けで前半を終えます。

後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、富山、相模原共に得点を追加する。

しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは富山であった。

最終スコアは3 - 2となり、富山は、1点差で相模原を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ カターレ富山

GK 1 永井 堅梧

DF 2 脇本 晃成

DF 3 代 健司

DF 19 柳下 大樹

DF 28 谷奥 健四郎

MF 7 佐々木 陽次

MF 22 椎名 伸志

MF 10 新井 瑞希

MF 14 川上 エドオジョン 智慧

MF 24 前嶋 洋太

FW 9 苔口 卓也

GK 21 太田 岳志

DF 4 楠元 秀真

MF 13 佐々木 一輝

MF 32 野田 樹

MF 41 木村 裕

FW 11 才藤 龍治

FW 27 大谷 駿斗

■ SC相模原

GK 29 田中 雄大

DF 4 米原 祐

DF 5 梅井 大輝

DF 17 保崎 淳

DF 35 森本 大貴

MF 8 谷澤 達也

MF 21 徳永 裕大

MF 38 千明 聖典

MF 50 トロ

FW 9 ジョン ガブリエル

FW 39 松本 孝平

GK 23 大畑 拓也

DF 3 工藤 祐生

MF 6 梶山 幹太

MF 7 北井 佑季

MF 18 成岡 翔

FW 13 久保 裕一

FW 14 チッキーニョ

スタッツ

富山相模原CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00