【J3第26節】富山が相模原との攻防の末、勝利を掴み取る

J3リーグ第26節は10月7日 (日)、富山県総合運動公園陸上競技場でカターレ富山 vs SC相模原の試合が行われました。
富山と相模原は一進一退の攻防を続け、1 - 1の引き分けで前半を終えます。
後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、富山、相模原共に得点を追加する。
しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは富山であった。
最終スコアは3 - 2となり、富山は、1点差で相模原を降し、見事勝利です。
メンバー
■ カターレ富山
GK 1 永井 堅梧
DF 2 脇本 晃成
DF 3 代 健司
DF 19 柳下 大樹
DF 28 谷奥 健四郎
MF 7 佐々木 陽次
MF 22 椎名 伸志
MF 10 新井 瑞希
MF 14 川上 エドオジョン 智慧
MF 24 前嶋 洋太
FW 9 苔口 卓也
GK 21 太田 岳志
DF 4 楠元 秀真
MF 13 佐々木 一輝
MF 32 野田 樹
MF 41 木村 裕
FW 11 才藤 龍治
FW 27 大谷 駿斗
■ SC相模原
GK 29 田中 雄大
DF 4 米原 祐
DF 5 梅井 大輝
DF 17 保崎 淳
DF 35 森本 大貴
MF 8 谷澤 達也
MF 21 徳永 裕大
MF 38 千明 聖典
MF 50 トロ
FW 9 ジョン ガブリエル
FW 39 松本 孝平
GK 23 大畑 拓也
DF 3 工藤 祐生
MF 6 梶山 幹太
MF 7 北井 佑季
MF 18 成岡 翔
FW 13 久保 裕一
FW 14 チッキーニョ
スタッツ
富山相模原CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00