【J3第26節】C大23がYS横浜を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第26節は10月7日 (日)、ヤンマースタジアム長居でセレッソ大阪U-23 vs Y.S.C.C.横浜の試合が行われました。

前半、C大23は試合を有利に進め、YS横浜からリードを奪う展開。

前半終了時点で、C大23は1点、YS横浜は0点となる。

後半に入り、YS横浜はC大23のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、C大23は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、C大23は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ セレッソ大阪U-23

GK 45 茂木 秀

DF 29 舩木 翔

DF 30 大山 武蔵

DF 37 森下 怜哉

DF 42 瀬古 歩夢

MF 31 山根 永遠

MF 36 斧澤 隼輝

MF 39 チャウワット

MF 57 喜田 陽

FW 28 中島 元彦

FW 33 米澤 令衣

GK 1 永石 拓海

DF 50 石尾 崚雅

MF 35 沖野 将基

MF 53 松本 凪生

FW 40 安藤 瑞季

FW 44 ウェリング ピアス

■ Y.S.C.C.横浜

GK 1 浅沼 優瑠

DF 17 河野 諒祐

DF 3 宗近 慧

DF 5 中西 規真

DF 25 西山 峻太

MF 23 三沢 直人

MF 6 小澤 光

MF 14 後藤 京介

MF 8 吉田 明生

MF 15 奥田 晃也

FW 11 北脇 健慈

GK 39 趙 天賜

MF 7 宮尾 孝一

MF 4 土館 賢人

FW 9 大泉 和也

FW 10 辻 正男

FW 20 進 昂平

FW 28 リンジェ ジャブラニ アリ

スタッツ

C大23YS横浜CK数35PK数00オフサイド数12シュート数710直接FK数137警告数10退場数00間接FK数12