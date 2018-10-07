【J3第26節】C大23がYS横浜を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第26節は10月7日 (日)、ヤンマースタジアム長居でセレッソ大阪U-23 vs Y.S.C.C.横浜の試合が行われました。
前半、C大23は試合を有利に進め、YS横浜からリードを奪う展開。
前半終了時点で、C大23は1点、YS横浜は0点となる。
後半に入り、YS横浜はC大23のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、C大23は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、C大23は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ セレッソ大阪U-23

GK　45　茂木　秀
DF　29　舩木　翔
DF　30　大山　武蔵
DF　37　森下　怜哉
DF　42　瀬古　歩夢
MF　31　山根　永遠
MF　36　斧澤　隼輝
MF　39　チャウワット
MF　57　喜田　陽
FW　28　中島　元彦
FW　33　米澤　令衣

GK　1　永石　拓海
DF　50　石尾　崚雅
MF　35　沖野　将基
MF　53　松本　凪生
FW　40　安藤　瑞季
FW　44　ウェリング　ピアス

■ Y.S.C.C.横浜

GK　1　浅沼　優瑠
DF　17　河野　諒祐
DF　3　宗近　慧
DF　5　中西　規真
DF　25　西山　峻太
MF　23　三沢　直人
MF　6　小澤　光
MF　14　後藤　京介
MF　8　吉田　明生
MF　15　奥田　晃也
FW　11　北脇　健慈

GK　39　趙　天賜
MF　7　宮尾　孝一
MF　4　土館　賢人
FW　9　大泉　和也
FW　10　辻　正男
FW　20　進　昂平
FW　28　リンジェ　ジャブラニ　アリ

スタッツ

C大23YS横浜CK数35PK数00オフサイド数12シュート数710直接FK数137警告数10退場数00間接FK数12

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