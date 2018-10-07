【J3第26節】C大23がYS横浜を突き放しての勝利

J3リーグ第26節は10月7日 (日)、ヤンマースタジアム長居でセレッソ大阪U-23 vs Y.S.C.C.横浜の試合が行われました。
前半、C大23は試合を有利に進め、YS横浜からリードを奪う展開。
前半終了時点で、C大23は1点、YS横浜は0点となる。
後半に入り、YS横浜はC大23のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、C大23は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、C大23は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ セレッソ大阪U-23
GK 45 茂木 秀
DF 29 舩木 翔
DF 30 大山 武蔵
DF 37 森下 怜哉
DF 42 瀬古 歩夢
MF 31 山根 永遠
MF 36 斧澤 隼輝
MF 39 チャウワット
MF 57 喜田 陽
FW 28 中島 元彦
FW 33 米澤 令衣
GK 1 永石 拓海
DF 50 石尾 崚雅
MF 35 沖野 将基
MF 53 松本 凪生
FW 40 安藤 瑞季
FW 44 ウェリング ピアス
■ Y.S.C.C.横浜
GK 1 浅沼 優瑠
DF 17 河野 諒祐
DF 3 宗近 慧
DF 5 中西 規真
DF 25 西山 峻太
MF 23 三沢 直人
MF 6 小澤 光
MF 14 後藤 京介
MF 8 吉田 明生
MF 15 奥田 晃也
FW 11 北脇 健慈
GK 39 趙 天賜
MF 7 宮尾 孝一
MF 4 土館 賢人
FW 9 大泉 和也
FW 10 辻 正男
FW 20 進 昂平
FW 28 リンジェ ジャブラニ アリ
スタッツ
C大23YS横浜CK数35PK数00オフサイド数12シュート数710直接FK数137警告数10退場数00間接FK数12