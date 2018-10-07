【J2第36節】金沢が徳島を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第36節は10月7日 (日)、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアムで徳島ヴォルティス vs ツエーゲン金沢の試合が行われました。
前半、金沢は試合を有利に進め、徳島からリードを奪う展開。
前半終了時点で、金沢は1点、徳島は0点となる。
後半に入り、徳島は金沢のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、金沢は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、金沢は、3点もの大差をつけ、徳島を降しての勝利です。

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メンバー

■ 徳島ヴォルティス

GK　21　梶川　裕嗣
DF　4　藤原　広太朗
DF　20　キム　ジョンピル
DF　15　井筒　陸也
MF　36　表原　玄太
MF　8　岩尾　憲
MF　6　シシーニョ
MF　14　杉本　竜士
MF　32　小西　雄大
MF　41　狩野　健太
FW　26　バラル

GK　29　松澤　香輝
DF　5　石井　秀典
MF　7　内田　裕斗
MF　23　前川　大河
MF　10　杉本　太郎
FW　18　佐藤　晃大
FW　50　ピーター　ウタカ

■ ツエーゲン金沢

GK　23　白井　裕人
DF　13　石田　崚真
DF　39　庄司　朋乃也
DF　2　山本　義道
DF　45　沼田　圭悟
MF　7　清原　翔平
MF　26　藤村　慶太
MF　33　梅鉢　貴秀
MF　17　加藤　大樹
FW　11　杉浦　恭平
FW　19　垣田　裕暉

GK　22　田尻　健
DF　16　毛利　駿也
DF　27　廣井　友信
MF　6　大橋　尚志
MF　8　山藤　健太
MF　14　金子　昌広
FW　9　佐藤　洸一

スタッツ

徳島金沢CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00

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