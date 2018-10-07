【J2第36節】金沢が徳島を突き放しての勝利

J2リーグ第36節は10月7日 (日)、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアムで徳島ヴォルティス vs ツエーゲン金沢の試合が行われました。
前半、金沢は試合を有利に進め、徳島からリードを奪う展開。
前半終了時点で、金沢は1点、徳島は0点となる。
後半に入り、徳島は金沢のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、金沢は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、金沢は、3点もの大差をつけ、徳島を降しての勝利です。
メンバー
■ 徳島ヴォルティス
GK 21 梶川 裕嗣
DF 4 藤原 広太朗
DF 20 キム ジョンピル
DF 15 井筒 陸也
MF 36 表原 玄太
MF 8 岩尾 憲
MF 6 シシーニョ
MF 14 杉本 竜士
MF 32 小西 雄大
MF 41 狩野 健太
FW 26 バラル
GK 29 松澤 香輝
DF 5 石井 秀典
MF 7 内田 裕斗
MF 23 前川 大河
MF 10 杉本 太郎
FW 18 佐藤 晃大
FW 50 ピーター ウタカ
■ ツエーゲン金沢
GK 23 白井 裕人
DF 13 石田 崚真
DF 39 庄司 朋乃也
DF 2 山本 義道
DF 45 沼田 圭悟
MF 7 清原 翔平
MF 26 藤村 慶太
MF 33 梅鉢 貴秀
MF 17 加藤 大樹
FW 11 杉浦 恭平
FW 19 垣田 裕暉
GK 22 田尻 健
DF 16 毛利 駿也
DF 27 廣井 友信
MF 6 大橋 尚志
MF 8 山藤 健太
MF 14 金子 昌広
FW 9 佐藤 洸一
スタッツ
徳島金沢CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00