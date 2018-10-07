【J2第36節】金沢が徳島を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第36節は10月7日 (日)、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアムで徳島ヴォルティス vs ツエーゲン金沢の試合が行われました。

前半、金沢は試合を有利に進め、徳島からリードを奪う展開。

前半終了時点で、金沢は1点、徳島は0点となる。

後半に入り、徳島は金沢のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、金沢は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、金沢は、3点もの大差をつけ、徳島を降しての勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 徳島ヴォルティス

GK 21 梶川 裕嗣

DF 4 藤原 広太朗

DF 20 キム ジョンピル

DF 15 井筒 陸也

MF 36 表原 玄太

MF 8 岩尾 憲

MF 6 シシーニョ

MF 14 杉本 竜士

MF 32 小西 雄大

MF 41 狩野 健太

FW 26 バラル

GK 29 松澤 香輝

DF 5 石井 秀典

MF 7 内田 裕斗

MF 23 前川 大河

MF 10 杉本 太郎

FW 18 佐藤 晃大

FW 50 ピーター ウタカ

■ ツエーゲン金沢

GK 23 白井 裕人

DF 13 石田 崚真

DF 39 庄司 朋乃也

DF 2 山本 義道

DF 45 沼田 圭悟

MF 7 清原 翔平

MF 26 藤村 慶太

MF 33 梅鉢 貴秀

MF 17 加藤 大樹

FW 11 杉浦 恭平

FW 19 垣田 裕暉

GK 22 田尻 健

DF 16 毛利 駿也

DF 27 廣井 友信

MF 6 大橋 尚志

MF 8 山藤 健太

MF 14 金子 昌広

FW 9 佐藤 洸一

スタッツ

徳島金沢CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00