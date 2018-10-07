【J2第36節】大分が京都との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第36節は10月7日 (日)、大分銀行ドームで大分トリニータ vs 京都サンガF.C.の試合が行われました。
前半終了時点で、大分は1点、京都は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、京都は大分のゴールを割ることはできず、一方大分は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 1となり、大分は、1点差で京都を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 大分トリニータ

GK　31　高木　駿
DF　5　鈴木　義宜
DF　6　福森　直也
DF　29　岩田　智輝
MF　7　松本　怜
MF　19　星　雄次
MF　32　前田　凌佑
MF　33　丸谷　拓也
FW　18　伊佐　耕平
FW　20　小手川　宏基
FW　27　三平　和司

GK　22　ムン　キョンゴン
DF　3　那須川　将大
DF　16　岡野　洵
MF　15　清本　拓己
MF　24　姫野　宥弥
MF　38　馬場　賢治
FW　10　藤本　憲明

■ 京都サンガF.C.

GK　21　清水　圭介
DF　4　田中　マルクス闘莉王
DF　6　本多　勇喜
DF　15　染谷　悠太
DF　17　牟田　雄祐
DF　30　石櫃　洋祐
MF　8　重廣　卓也
MF　14　仙頭　啓矢
MF　22　小屋松　知哉
MF　44　庄司　悦大
FW　20　カイオ

GK　34　若原　智哉
DF　24　増川　隆洋
DF　39　黒木　恭平
MF　31　ジュニーニョ
MF　41　金久保　順
FW　9　レンゾ　ロペス
FW　13　岩崎　悠人

スタッツ

大分京都CK数74PK数00オフサイド数04シュート数135直接FK数911警告数12退場数00間接FK数14

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