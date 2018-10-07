【J2第36節】大分が京都との一進一退を制す

J2リーグ第36節は10月7日 (日)、大分銀行ドームで大分トリニータ vs 京都サンガF.C.の試合が行われました。
前半終了時点で、大分は1点、京都は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、京都は大分のゴールを割ることはできず、一方大分は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 1となり、大分は、1点差で京都を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 大分トリニータ
GK 31 高木 駿
DF 5 鈴木 義宜
DF 6 福森 直也
DF 29 岩田 智輝
MF 7 松本 怜
MF 19 星 雄次
MF 32 前田 凌佑
MF 33 丸谷 拓也
FW 18 伊佐 耕平
FW 20 小手川 宏基
FW 27 三平 和司
GK 22 ムン キョンゴン
DF 3 那須川 将大
DF 16 岡野 洵
MF 15 清本 拓己
MF 24 姫野 宥弥
MF 38 馬場 賢治
FW 10 藤本 憲明
■ 京都サンガF.C.
GK 21 清水 圭介
DF 4 田中 マルクス闘莉王
DF 6 本多 勇喜
DF 15 染谷 悠太
DF 17 牟田 雄祐
DF 30 石櫃 洋祐
MF 8 重廣 卓也
MF 14 仙頭 啓矢
MF 22 小屋松 知哉
MF 44 庄司 悦大
FW 20 カイオ
GK 34 若原 智哉
DF 24 増川 隆洋
DF 39 黒木 恭平
MF 31 ジュニーニョ
MF 41 金久保 順
FW 9 レンゾ ロペス
FW 13 岩崎 悠人
スタッツ
大分京都CK数74PK数00オフサイド数04シュート数135直接FK数911警告数12退場数00間接FK数14