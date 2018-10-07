【J2第36節】大分が京都との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第36節は10月7日 (日)、大分銀行ドームで大分トリニータ vs 京都サンガF.C.の試合が行われました。

前半終了時点で、大分は1点、京都は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、京都は大分のゴールを割ることはできず、一方大分は好機を活かし得点しました。

最終スコアは2 - 1となり、大分は、1点差で京都を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 大分トリニータ

GK 31 高木 駿

DF 5 鈴木 義宜

DF 6 福森 直也

DF 29 岩田 智輝

MF 7 松本 怜

MF 19 星 雄次

MF 32 前田 凌佑

MF 33 丸谷 拓也

FW 18 伊佐 耕平

FW 20 小手川 宏基

FW 27 三平 和司

GK 22 ムン キョンゴン

DF 3 那須川 将大

DF 16 岡野 洵

MF 15 清本 拓己

MF 24 姫野 宥弥

MF 38 馬場 賢治

FW 10 藤本 憲明

■ 京都サンガF.C.

GK 21 清水 圭介

DF 4 田中 マルクス闘莉王

DF 6 本多 勇喜

DF 15 染谷 悠太

DF 17 牟田 雄祐

DF 30 石櫃 洋祐

MF 8 重廣 卓也

MF 14 仙頭 啓矢

MF 22 小屋松 知哉

MF 44 庄司 悦大

FW 20 カイオ

GK 34 若原 智哉

DF 24 増川 隆洋

DF 39 黒木 恭平

MF 31 ジュニーニョ

MF 41 金久保 順

FW 9 レンゾ ロペス

FW 13 岩崎 悠人

スタッツ

大分京都CK数74PK数00オフサイド数04シュート数135直接FK数911警告数12退場数00間接FK数14