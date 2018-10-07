【J1第29節】清水が攻防の末、磐田から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第29節は10月7日 (日)、ＩＡＩスタジアム日本平で清水エスパルス vs ジュビロ磐田の試合が行われました。

清水は磐田を激しく攻め立て、2 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、清水、磐田共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは清水の方であった。

最終スコアは5 - 1となり、清水は、4点もの大差をつけ、磐田を降しての勝利です。

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メンバー

■ 清水エスパルス

GK 13 六反 勇治

DF 28 立田 悠悟

DF 3 ファン ソッコ

DF 4 フレイレ

DF 25 松原 后

MF 6 竹内 涼

MF 10 白崎 凌兵

MF 30 金子 翔太

MF 29 石毛 秀樹

FW 23 北川 航也

FW 49 ドウグラス

GK 1 西部 洋平

DF 26 二見 宏志

DF 32 水谷 拓磨

MF 11 村田 和哉

MF 15 兵働 昭弘

FW 9 鄭 大世

FW 20 クリスラン

■ ジュビロ磐田

GK 21 カミンスキー

DF 3 大井 健太郎

DF 5 櫻内 渚

DF 6 エレン

DF 35 森下 俊

DF 41 高橋 祥平

MF 7 田口 泰士

MF 10 中村 俊輔

MF 30 上原 力也

FW 20 川又 堅碁

FW 22 大久保 嘉人

GK 36 三浦 龍輝

DF 25 大南 拓磨

MF 11 松浦 拓弥

MF 14 松本 昌也

MF 23 山本 康裕

MF 27 荒木 大吾

FW 18 小川 航基

スタッツ

清水磐田CK数57PK数00オフサイド数33シュート数1011直接FK数616警告数21退場数00間接FK数35