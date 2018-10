【生写真ゲット！】撮影現場レポート 第4弾『The Flash/フラッシュ』⚡️シーズン4【微ネタばれ注意】

今月ついにDVD&Blu-rayが発売した海外ドラマ『フラッシュ』最新シーズン4。カナダ・バンクーバーにて行われていた撮影を見に行った際の、現場の様子やオフショットをご紹介します! 今回はなんとラッキーなことに、主演グラント・ガスティン本人にも会えちゃいました!✨撮影内容はエピソード17のものです。

撮影現場

今回撮影が行われていた現場は、バンクーバーのダウンダウンにある《Vancouver Public Library (Central Library)》という公共図書館です。

以前、記事に書いたエピソード12の撮影現場からは目と鼻の先で、徒歩5分くらいで行けちゃう場所です!

撮影現場マップ

この図書館は、とても印象的なイタリアのコロッセオのような外観をしており、ダウンタウンのアイコン的な建物のひとつです。

6階建ての大きな建物内には、ミーティングルームなども完備され、1階にはカフェやコンビニなども入っています。

誰でも出入り自由で、夜9時まで開いているので、中はいつも遅くまで勉強する学生さんでいっぱいとなっています。

Hang out VAN!より

Vancouver Public Library | Central Library

カフェなどがある1階のエントランス部分が、美しい吹き抜けのコートヤードとなっており、今回フラッシュの撮影はそこで行われました。

ちなみに、実はこの図書館、『フラッシュ』シーズン2でもロケ地として使用されたことがあり、その際は全く別の場所の”レストラン”として登場。いい雰囲気のテラス席で、バリーとジョーの部下だったパティが初デートをするシーンが撮られました♡

IMDbより The Darkness and the Light (2015) https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNWU4ZGIxYWUtYjkzNC00NjBkLWI0YzktMzU0YjhmYmJiMzkwXkEyXkFqcGdeQXVyMjQwMDQ2ODM@.V1.jpg

今回の舞台は”美術館”!?

この日の撮影開始時間は夜だったのですが、始まってしまったら中に入れないので、その前のお昼ごろに一度入ってみることにしました!

図書館の外には準備を進めるスタッフの姿があり、現場サインや機材なども設置され始めていました。

Hang out VAN!より

そして、中のコートヤードには、この後使われるのであろうセットの小道具が、ずらりと用意されていました!

小道具は、まだ緑のカーテンに囲われ、端に寄せられていました。木のオブジェ、造花、大量に積まれたイス、バルーンのようなもの、シェフコートの衣装などが置かれています!

Hang out VAN!より

↑セットの木のオブジェやイスなど

Hang out VAN!より

↑セットの造花やシェフコートの衣装

Hang out VAN!より

そして、その中には『Central City Museum/セントラル・シティー・ミュージアム』の文字が書かれたイベント用看板が!!

↑『Central City Museum/セントラル・シティー・ミュージアム』の文字が書かれたイベント用看板

Hang out VAN!より

こういった、劇中ならではの文字やロゴなんかを見られると、ますます実感が湧いてワクワクします~✨

撮影の舞台は、どうやら”美術館”や”展覧会”的なイベントのようですね!

小道具を見てみると、なんだかパーティーでも開かれそうな感じもします(゜゜)

ドレスアップしたキャストの姿でも見られるのでしょうか?✨

撮影スタート!

昼間は一旦引き上げ、撮影開始予定時間にまた現場へ戻ってきました。

外はすっかり暗くなっています。

図書館はすでに閉館し、普段なら真っ暗なはずの建物...

それが、今日は撮影のためライトアップされています!いつもと違った雰囲気でキレイ!✨

Hang out VAN!より

どのような感じで撮影が行われているのかと、図書館の周りを一周してみることに...

すると、二か所ある出入り口のうちの、一方の出入り口の方に、待機するファンたちを発見!キャストの現場入りを待っているようです!

↑ファンが出待ちする場所から見た入口の様子(ここから先は立入禁止)

Hang out VAN!より

そして、一か所、窓越しに中の現場の様子が若干見えるポイントを発見!

↑窓越しに微かに見えた現場の様子

Hang out VAN!より

現場は青い照明でライトアップされており、昼間に見た緑のカーテンが、奥に設置されているのがわかります!

今回の撮影は完全に館内のみでの撮影だったため、見ることができた撮影の様子は残念ながらこれだけ...泣

ですが、その写真の中にある人物が映り込んでいるのを発見!その”白いキャップ帽”姿は、意外な人物のものでした!!

↑現場にいた”白いキャップ帽”の人物

Hang out VAN!より

キャスト現場入り!

ファンたちが出待ちをしている場所で、しばらく一緒に待っていると、突然目の前の歩道から女の子たちから絶叫が!!

これはもしや!と、急いで様子を見に行くと、そこには黒い乗用車が停まっており、目元に黒いマスクを着けた人物と赤いスーツを着た人物の姿が!!まさに車から下りてくるところだったのです!!✨⚡✨

その二人のキャストとは......

グラント・ガスティン(=バリー・アレン役)と

ハートリ―・ソーヤー(=ラルフ・ディブニー役)!!!

↓※この時、通り過ぎたのが一瞬だったため、ブレた写真ばかりになってしまいましたm( )m

↑車から降りてきたグラント・ガスティン(=バリー・アレン役)

Hang out VAN!より

↑ファンと写真を撮るグラント・ガスティン(=バリー・アレン役)

Hang out VAN!より

↑ファンと挨拶をするグラント・ガスティン(=バリー・アレン役)

Hang out VAN!より

↑ファンと写真を撮るハートリ―・ソーヤー(=ラルフ・ディブニー役)

Hang out VAN!より

この時は現場入りするところだったため、ほとんど時間がなく、二人は、写真を撮ろうと押し寄せてくるファンへ「また後で戻ってくるからね」と言い残し、あっという間に図書館へ入って行ってしまいました~。

しかし、そんな忙しいタイミングであったにも関わらず、笑顔で挨拶をし、ファン数人とは写真も撮ってくれるという神対応!✨二人ともとてもフレンドリーで優しい方でした

“ラルフ・ディブニー”ってどんなキャラクター?

今回グラントと一緒に現場入りをした黒いアイマスクを付けたハートリ―・ソーヤーが演じる“ラルフ・ディブニー”。彼はいったい誰なのか?

ラルフは、フラッシュシーズン4から新たに加わった新ヒーローなのです!

『エロンゲイテッドマン』とも呼ばれ、ゴムのような肉体を持っており、身体を自由自在に曲げ伸ばしできる特殊能力を持っています。

↑原作のラルフ・ディブニー(エロンゲイテッドマン)

https://static.comicvine.com/uploads/scale_large/6/67663/4259149-112.jpg

↑ラルフ・ディブニー(エロンゲイテッドマン)のイラスト

http://dc.wikia.com/wiki/RalphDibny(NewEarth)/Gallery?file=ElongatedMan_0003.jpg

原作では、言葉巧みでバットマンに匹敵するほどの調査技術を兼ね備えた名探偵として知られているのだそう。

劇中では、セントラルシティの事件を解決するため、チーム・フラッシュに協力することになります。

そんなラルフを演じるハートリー・ソーヤーは、アメリカの俳優兼脚本家。

過去には『NCIS: LA〜極秘潜入捜査班』などにも出演しています!

↑ハートリー・ソーヤー(=ラルフ・ディブニー役)①

SAN DIEGO, CA - JULY 21: Hartley Sawyer attends the press line for 'The Flash' during Comic-Con International 2018 at Hilton Bayfront on July 21, 2018 in San Diego, California. (Photo by Araya Diaz/Getty Images)

↑ハートリー・ソーヤー(=ラルフ・ディブニー役)②

SAN DIEGO, CA - JULY 21: Hartley Sawyer attends Entertainment Weekly's Comic-Con Bash held at FLOAT, Hard Rock Hotel San Diego on July 21, 2018 in San Diego, California sponsored by HBO (Photo by Jerod Harris/Getty Images)

“白いキャップ帽” と “ホッケーユニフォーム”

グラントとハートリーが現場入りするのを見送ってから少し経ったあと、図書館から独特な風貌の男性がスタッフを連れて出てきました!

白いキャップ帽を後ろ向きにかぶり、赤と白のラインと胸元にプリントのある大きめの黒いトレーナーにハーフパンツ姿、そして印象的な口髭とまんまるの目をしたこの男性。

Hang out VAN!より

Hang out VAN!より

そう!名ディレクター、ケヴィン・スミスです!!✨

ケヴィン・スミスって何者?

SAN DIEGO, CA - JULY 20: Kevin Smith attends The #IMDboat Party At San Diego Comic-Con 2018, Sponsored By Atom Tickets at The IMDb Yacht on July 20, 2018 in San Diego, California. (Photo by Rich Polk/Getty Images for IMDb)

SAN DIEGO, CA - JULY 21: Kevin Smith speaks onstage at 'An Evening with Kevin Smith' during Comic-Con International 2018 at San Diego Convention Center on July 21, 2018 in San Diego, California. (Photo by Albert L. Ortega/Getty Images)

すでに知ってるという方も多いかもしれませんが、アメコミ界では有名な人物で、DCコミックスの作家であり、映画・ドラマ監督であり、自身の作品にも出演しちゃう俳優でもある方なのです!

同じDCコミックス原作のドラマ、スーパーガールの撮影現場でも、度々監督する姿が見られます✨

↑ドラマ『フラッシュ』の俳優陣とのなかよしショット

SAN DIEGO, CA - JULY 21: (L-R) Carlos Valdes, Tom Cavanagh, Kevin Smith and Grant Gustin attend 'An Evening with Kevin Smith' during Comic-Con International 2018 at San Diego Convention Center on July 21, 2018 in San Diego, California. (Photo by Albert L. Ortega/Getty Images)

ケヴィン・スミスの主な監督・脚本作品として、『クラークス (1994)』、『世界で一番パパが好き! (2004)』、『ジェイ&サイレント・ボブ 帝国への逆襲 (2001)』などがあります。

一番最近の作品で『Mr.タスク Tusk (2014)』というホラーコメディ映画があるのですが、これには自身の娘ハーレイ・クイン・スミスをジョニー・デップの娘リリー=ローズ・デップと共に出演させ話題となりました。

↑『世界で一番パパが好き! (2004)』

IMDbより Ben Affleck in Jersey Girl (2004) https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTYxMTZlNTEtMjlmZS00ODFiLTg5ODUtYzJkMzc1MGNhYjVkXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@.V1SY1000CR0,0,679,1000AL_.jpg

↑『Mr.タスク Tusk (2014)』

IMDbより Tusk (2014) https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmQyMmUzMmYtMTA4OS00ZmRjLWE0NWYtNjc0ZGM0N2E4YzQ5XkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@.V1SY1000CR0,0,677,1000AL_.jpg

↑『Mr.タスク Tusk (2014)』劇中のハーレイ・クイン・スミス(左)とリリー=ローズ・デップ(右)

IMDbより Harley Quinn Smith and Lily-Rose Depp in Tusk (2014) https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNmU4YTk3ZjMtMjNlYi00ZmM5LTk4ODgtNTljYzhmNTFmNmMxXkEyXkFqcGdeQXVyMjUyNDk2ODc@.V1.jpg

↑ハーレイ・クイン・スミス(左)ケヴィン・スミス(中央)リリー=ローズ・デップ(右)

PARK CITY, UT - JANUARY 24: (L-R) Harley Quinn Smith, Director Kevin Smith, and Lily-Rose Depp attend the 'Yoga Hosers' Premiere during the 2016 Sundance Film Festival at Library Center Theater on January 24, 2016 in Park City, Utah. (Photo by George Pimentel/Getty Images for Sundance Film Festival)

さらにそのスピンオフ作品となる『コンビニ・ウォーズ バイトJK VS ミニナチ軍団 (2016)』では、リリーの両親であるジョニー・デップとヴァネッサ・パラディも加えた親子勢揃いの共演を実現させちゃったりもしています!

↑『コンビニ・ウォーズ バイトJK VS ミニナチ軍団 (2016)』劇中のハーレイ・クイン・スミス(左)ジョニー・デップ(中央)リリー=ローズ・デップ(右)

IMDbより Johnny Depp, Harley Quinn Smith, and Lily-Rose Depp in Yoga Hosers (2016) https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZDAzOWYxNDItZWZiNC00Yjc4LTk4NjktZGMyODJhYWQ0YTMzXkEyXkFqcGdeQXVyMjUyNDk2ODc@.V1.jpg

↑『コンビニ・ウォーズ バイトJK VS ミニナチ軍団 (2016)』劇中のヴァネッサ・パラディ―

IMDbより Vanessa Paradis, Harley Quinn Smith, and Lily-Rose Depp in Yoga Hosers (2016) https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmM2MTljNGItZWQ2MS00NjA0LWIxNDQtYzg0ZTU0YTUwZTM1XkEyXkFqcGdeQXVyNjUxMjc1OTM@.V1SY1000CR0,0,1547,1000AL_.jpg

そんなケヴィン・スミスが監督を務めるのが今回のエピソード。

忙しいはずの撮影の合間に、彼はわざわざ、外に出て来てくれたのです!✨

そして、出待ちをするファンの元へ挨拶をしに来てくれました〜♪

ファン一人一人と丁寧に握手やハグをし、サインや写真も撮ってくれたので、わたしも一緒に撮ってもらいましたよ〜\(^^)/

↑ファンとの写真撮影に快く応じるケヴィン・スミス

Hang out VAN!より

↑フラッシュの原作イラストがプリントされた、ユニフォームの胸元を指してポーズ

Hang out VAN!より

↑ツーショットゲット!!

Hang out VAN!より

夜も遅くなってきたころ...

ケヴィン・スミス氏が現場へと帰って行ってから、また数時間経ち、出待ちをするファンの数も少しずつ減ってきていました。

残っているファンたちにも諦めの雰囲気が漂い始めていた、、その時!!

図書館の中から人影がー!!

こちらに向かって歩いて来ます!!

スタッフも頻繁に出入りしているので、わたしは見過ごしかけて思わず二度見!!

その人物は、ニット帽に紺のジャンバー着ていたのですが、足元はあの赤いスーツ!!!

そんな服装でスタッフと共に現れたのは、

グラント・ガスティン(=フラッシュ/バリー・アレン役)⚡️✨

ついに出て来てくれました〜!

Hang out VAN!より

撮影中で疲れているはずなのに、あの爽やかキュートな笑顔で、残っていた数人のファンに挨拶しに来てくれました!✨

ファンたちは大興奮!それまでの沈んだ空気が吹っ飛んでいきました!!

残っていたファンが少なかったこともあり、グラントは一人一人としっかり顔を見合わせて、挨拶やハグ、さらには写真撮影をしてくれたのです

Hang out VAN!より

Hang out VAN!より

Hang out VAN!より

ものの10分ほどの短い時間ではありましたが、全員との写真も撮り終え、最後には「またね」と挨拶をして、グラントは撮影現場へと戻って行きました〜。

ファンの方たちも、グラントの立ち去り際に「ありがとう、グラント!」とグリーティングに来てくれたことに対してしっかりお礼を述べ、案外あっさりと見送るだけ...!

とてもサバサバ態度だったのが、ちょっと意外でした。

日本だったら、人気俳優さんが目の前にいたらもっと大騒ぎになってそうなのに...

そういったファンの礼儀の良さがあるからこそ、俳優さん達も快くグリーティングしてくれるのかもしれませんね(^^)

以上、ドラマ『The Flash/フラッシュ』シーズン4の撮影現場レポートでした!

完成シーンを見て、裏側がこんな風だったんだ!と楽しんでいただけていたら幸いです✨

まだ見てないという方も、ぜひエピソード17をご覧の際はチェックしてみてくださいね♪