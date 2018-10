【B1第1節】A東京がSR渋谷を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第1節は10月7日 (日)、アリーナ立川立飛でアルバルク東京 vs サンロッカーズ渋谷の試合が行われ、A東京が87 - 79で、SR渋谷を降して勝利した。

62 - 63とリードを奪われた状態で迎えた第4クオーター、順調に得点を重ねたA東京が、見事勝利をつかんだ。

詳細を確認する

メンバー

■ アルバルク東京

PG 1 小島 元基

PG 2 齋藤 拓実

PG 3 安藤 誓哉

SF 6 馬場 雄大

SG 7 正中 岳城

SF 10 ザック・バランスキー

SF 13 菊地 祥平

PF 15 竹内 譲次

SG 24 田中 大貴

PF 31 ジャワッド・ウィリアムズ

PF 51 ミルコ・ビエリツァ

C 53 アレックス・カーク

■ サンロッカーズ渋谷

PF 0 満原 優樹

PG 1 清水 太志郎

C 3 ファイ サンバ

C 6 ロバート・サクレ

PG 7 伊藤 駿

PG 9 ベンドラメ 礼生

C 10 マーカリ・サンダース・フリソン

SF 14 杉浦 佑成

SG 22 長谷川 智也

SF 24 広瀬 健太

PG 32 山内 盛久

スタッツ

A東京SR渋谷2P成功数24233P成功数983P成功率47%38%FG成功数3331FT成功数129アシスト数1915オフェンスリバウンド数65スティール数46ターンオーバー数87ディフェンスリバウンド数2921ファウル数1921ファストブレイク数27ブロックショット数12ポインツインザペイント数2636ポインツフロムターンオーバー数1310