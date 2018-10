本キャンペーンは歴代「アーマード・コア」シリーズの全BGMの中から「アーマード・コアを語るには、これだけは外せない1曲」をユーザー投票で決めるリクエストキャンペーン。投票期間内に特設Webサイトから好きな楽曲を選んで投票することができる。

また、ユーザーから寄せられた投票結果は、10月14日(日)に開催される「FROMSOFTWARE GAMES EVENT Autumn 2018 in OSAKA」の中のスペシャルステージプログラムの中で発表予定とのことだ。

https://www2.fromsoftware.jp/p/armoredcore/vote/

投票期間:2018年10月6日(土)~10月12日(金)0時

■ARMORED CORE ORIGINAL SOUNDTRACK 20th ANNIVERSARY BOX

2018年11月1日(木)発売予定

価格:18,500円(税抜)

1:Original Soundtrack CD(Blu-spec CD2、ピクチャーレーベル仕様:18枚組)

家庭用ゲーム機シリーズ15作品、携帯電話アプリシリーズ4作品のゲーム内BGM全413曲を18枚のCDに収録。Blu-spec CD2技術※の採用により、オリジナルの音源に忠実で高品質なサウンドをお楽しみいただけます。なお盤面は新規デザインによるピクチャーレーベル仕様です。

収録タイトル一覧

ARMORED CORE (1997.7)、ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA (1997.12)、ARMORED CORE MASTER OF ARENA (1999.2)、ARMORED CORE 2 (2000.8)、ARMORED CORE 2 ANOTHER AGE (2001.4)、ARMORED CORE 3 (2002.4)、ARMORED CORE 3 SILENT LINE (2003.1)、ARMORED CORE NEXUS (2004.3)、ARMORED CORE MOBILE MISSON(2004.5)、ARMORED CORE NINE BREAKER (2004.10)、ARMORED CORE FORMULA FRONT [PSP] (2004.12)、ARMORED CORE FORMULA FRONT [PS2] (2005.3)、ARMORED CORE LAST RAVEN (2005.8)、ARMORED CORE MOBILE 2(2005.10)、ARMORED CORE FORMULA FRONT International [PSP the Best] (2005.11)、ARMORED CORE 4 (2006.12)、ARMORED CORE MOBILE 3(2007.1)、ARMORED CORE MOBILE 4(2008.2)ARMORED CORE for Answer (2008.3)、ARMORED CORE V (2012.1)、ARMORED CORE VERDICT DAY (2013.9)

2:SPECIAL DISC vol.1 「ARMORED CORE VERDICT DAY DLC Music」

ARMORED CORE VERDICT DAYの追加ダウンロードコンテンツ第6弾で配信された音源を完全収録。プロモーションビデオで使用された楽曲Vanishing、Day After Dayも収録しました。

3:SPECIAL DISC vol.2 「Outtakes & Remix version Music」

ゲーム本編で未使用の音源や、既存曲を新たに編曲したリミックス音源など、これまでに未発表の楽曲を中心に収録。プロモーションビデオで使用された楽曲Stardust ~ARMORED CORE for Answer PV~や、新たに書き下ろした新曲も多数収録しました。

4:Visual Book 「The 20-year History of ARMORED CORE」

CGアートやメカデザイン原画でシリーズのこれまでの歴史を振り返るビジュアルブックです。またボーカル入り楽曲の歌詞も余すところなく掲載し、サウンドコンポーザーによるセルフライナーノーツ、ロングインタビューなど全240ページの充実したブックレットです。

5:Company & Organization Emblem Sticker sheets

アーマード・コアシリーズの歴史の中でこれまでに登場した企業や組織のエンブレム(総数123種)をステッカーシートにしました。

6:Decoration Sticker

オリジナルディスクケースと収納ボックスに貼れるデコレーションステッカーです。「重量過多」などシリーズで象徴的な表記がステッカーになりました。

7:Original Disc Case & Box

20枚のCDを収納する専用デジスタック(6枚収納ケース×3部、2枚収納ケース×1部)とビジュアルブックが全て1つに収まる専用スリーブボックスを用意しました。

商品詳細Webサイト

https://www.armoredcore.net/soundtrack/

(C)1997-2018 FromSoftware, Inc. All rights reserved.