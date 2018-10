今回のコラボレーションでは、Neon(荒賀新音さん/ヴォーカル)が声優を担当するキャラクターが参戦。実装の時期などは今冬を予定しているとのことだ。

■男性バーチャルユニット「EIGHT OF TRIANGLE」とは?

現実を超えた“リアル”を――「バーチャルアイドルユニット」。日本から誕生し、世界中を熱狂させているこのジャンルに、「EIGHT OF TRIANGLE」が、新たな風を起こそうとしている。彼らは実際のアーティストと同様に、Twitterを使い、ラジオ番組でしゃべり、自分たちで作った楽曲を歌う。ライブでは最新鋭のモーションキャプチャーシステムで、実際にその場で体の動きをトレースすることにより、リアルタイムでパフォーマンスし、直接観客に語りかけ、会話する。まるでこの人間が本当に存在するかの様な圧倒的なリアリティを軸に、観客たちに寄り添う。

2015年のデビューシングル「heart to erode」を皮切りに、これまで計7枚のシングル、4枚のアルバムを発表。そのほとんどの作詞・曲・編曲をメンバー自身で行っている。2018年にはavex traxからのメジャーデビューが決定。TBSアニメ「学園BASARA」等、TV番組タイアップも決定している。

公式サイト:http://www.eightoftriangle.com/

■予定キャラクター名:アングル(銃士)

キャラクタータイプ:ハンター

2丁の銃を巧みに操る銃士。キャラクターのタイプはハンターを予定しており、パーティの後衛から攻撃可能なキャラクターです。

はじめまして「EIGHT OF TRIANGLE 荒賀新音」です、このたびアングルの声を担当させて頂くことになりました。キャラクターもアングルという名前も凄くかっこよくて今からドキドキしてます。。アングルそして荒賀新音をよろしくお願いします。

