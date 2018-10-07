劇場版「Fate/stay night ［HF］」第二章の第3弾キービジュアルが公開！キャラクター原案の武内崇氏描き下ろし

2019年1月12日より全国にて公開が決定した劇場版「Fate/stay night ［Heaven’s Feel］」II.lost butterfly。第二章の最後のビジュアルとなる、キャラクター原案の武内崇氏描き下ろし(原画：武内崇/彩色・仕上げ：こやまひろかず/彩色・縞うどん/背景：下越)第3弾キービジュアルが公開された。

さらに、第3弾キービジュアルの解禁と併せて、AbemaTVとのコラボ企画として、AbemaTVアニメch×劇場版「Fate/stay night ［Heaven's Feel］」II.lost butterfly スペシャルプログラムが本日より始動。第1弾としてFate/stay night（UBW）、Fate/Zero含むTYPE-MOONアニメ化作品を続々配信。さらにマチ★アソビでのステージに続き、オリジナル特番第二弾の配信も決定。加えてFate/stay night ［Heaven's Feel］チャンネルを期間限定でAbemaTVに開設する。

劇場版「Fate/stay night ［Heaven's Feel］」公式サイト
http://www.fate-sn.com/

■キャラクター原案：武内 崇描き下ろし第3弾キービジュアル解禁！

［クレジット］
原画：武内崇/彩色・仕上げ：こやまひろかず
彩色：縞うどん/背景：下越

■AbemaTVコラボ企画実施決定！【スペシャルプログラム第1弾！】

TYPE-MOONアニメ化作品を続々配信！

他作品配信詳細等はAbemaTVにて！

オリジナル特番第二弾の配信＆Fate/stay night ［Heaven's Feel］チャンネルを期間限定で開設！

※詳細は追って発表！

(C)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Gamer News

on

©株式会社イクセル