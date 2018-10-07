劇場版「Fate/stay night ［HF］」第二章の第3弾キービジュアルが公開！キャラクター原案の武内崇氏描き下ろし

2019年1月12日より全国にて公開が決定した劇場版「Fate/stay night ［Heaven’s Feel］」II.lost butterfly。第二章の最後のビジュアルとなる、キャラクター原案の武内崇氏描き下ろし(原画：武内崇/彩色・仕上げ：こやまひろかず/彩色・縞うどん/背景：下越)第3弾キービジュアルが公開された。