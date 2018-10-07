さらに、第3弾キービジュアルの解禁と併せて、AbemaTVとのコラボ企画として、AbemaTVアニメch×劇場版「Fate/stay night ［Heaven's Feel］」II.lost butterfly スペシャルプログラムが本日より始動。第1弾としてFate/stay night（UBW）、Fate/Zero含むTYPE-MOONアニメ化作品を続々配信。さらにマチ★アソビでのステージに続き、オリジナル特番第二弾の配信も決定。加えてFate/stay night ［Heaven's Feel］チャンネルを期間限定でAbemaTVに開設する。
劇場版「Fate/stay night ［Heaven's Feel］」公式サイト
http://www.fate-sn.com/
■キャラクター原案：武内 崇描き下ろし第3弾キービジュアル解禁！
［クレジット］
原画：武内崇/彩色・仕上げ：こやまひろかず
彩色：縞うどん/背景：下越
■AbemaTVコラボ企画実施決定！【スペシャルプログラム第1弾！】
TYPE-MOONアニメ化作品を続々配信！
他作品配信詳細等はAbemaTVにて！
オリジナル特番第二弾の配信＆Fate/stay night ［Heaven's Feel］チャンネルを期間限定で開設！
※詳細は追って発表！
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