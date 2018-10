【恥ずかしい！】穴があったら入りたい瞬間に遭遇した9人のセレブ

受賞式の壇上時にズッコケるセレブ、夫とのキスがうまくいかないセレブ、ハグのタイミングが合わないセレブなど、カメラが捉えた恥ずかしい瞬間を集めました。※Twitterが表示されていない場合、ご報告ください。

ジェニファー・ローレンス

2013年のオスカーで、最優秀女優賞を受賞。ステージ壇上の際、階段でズッコケ。起き上がろうとしても、再びズッコケ。さすがの彼女も恥ずかしさのあまり、手で顔を覆っていました。いつも澄ましているセレブの素の部分に、親近感がわきます。可愛いですね。

AP

彼女は「もし私の名前が呼ばれたら、カッコよく歩くぞ!とそればかり頭に入れてたら、こけちゃった!そういえばスタイリストが、『ドレスを蹴って歩く、蹴って歩く』って教えてくれたのを後から思い出したのよ!」と恥ずかしく語っていたそう。

翌年、再びズッコケ?!

カメラマンやファンに、大きく手をふるジェニファー。そして、コーンにつまづきます。周りの人に支えられて何とかこけずに済みました。本人は大爆笑。

ニコール・キッドマン

夫のキースにキスを試みたところ、2回ほど避けられたニコール。それでも強引に彼の唇を狙って、キスできました。気まずいですね…。

エマ・ストーン

2017年のゴールデン・グローブ賞。『ラ・ラ・ランド』のディレクターであるデミアン・チャゼルが、最優秀映画脚本と監督賞を受賞。

ライアン・ゴズリングがデミアンにハグ、次にエマも彼の胸元に行くも、ハグに気が付いてもらませんでした。彼はそのままパートナーとキス。エマはその後のデミアンのハグを拒否(冗談で)。

トム・ヒドルストン

2017年のゴールデン・グローブ賞で、ヒュー・ローリが助演俳優賞を受賞。隣にいたトムが、手を差し出していたのを気が付かなかったヒュー。「あれ?」って顔のトムに笑っちゃいました。

レオナルド・ディカプリオ

2016年のゴールデン・グローブ賞。拳を差し出すレオに対して、ハイファイブを返します。拳同士をぶつけるのを待つレオに対して、もう一度ハイファイブ。息もタイミングも合わなかった2人。

表情がおもしろい

同じくゴールデン・グローブ賞でのこと。レディ・ガガがレオの横を通ります。いきなり誰かが触れるものだから、驚く彼の表情に注目。イケメンな彼もこんな表情をするんですね!筆者はクスッとして、何度も動画を見ました。

マドンナ

長いマントを翻して歌うマドンナ。このマントを脱ぐ・引っ張るタイミングが合わなくて、派手に転倒しました。腰を強打して、痛そう。本人も周りも動じず、何事もなかったかのようにパフォーマンスは続きます。マントを引っ張る人がクビになっていないと良いですが…。

ジョン・トラボルタ

HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 22: Actor John Travolta (L) and actress Scarlett Johansson attend the 87th Annual Academy Awards at Hollywood & Highland Center on February 22, 2015 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

2015年、オスカーのレッドカーペットで、ポーズを決めるスカーレット・ヨハンソン。そこにジョンが現れて、彼女の腰に手を回し、頬にキスをしようとします。セクハラにならないのかヒヤヒヤします。

HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 22: Actors John Travolta and Scarlett Johansson embrace backstage during the 87th Annual Academy Awards at Dolby Theatre on February 22, 2015 in Hollywood, California. (Photo by Christopher Polk/Getty Images)

セクハラの心配はなさそう。とても仲良し!

テイラー・スウィフト

NEW YORK - SEPTEMBER 13: Kanye West takes the microphone from Taylor Swift and speaks onstage during the 2009 MTV Video Music Awards at Radio City Music Hall on September 13, 2009 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

2009年のVMAで、最優秀ビデオ賞を受賞したテイラー・スウィフト。喜びに満ち溢れて、感謝の気持ちを述べました。

そこにカニエ・ウェストが壇上し、「ビヨンセのビデオが、歴史上で最も素晴らしいビデオのひとつだった!」と言い捨てました。ビヨンセは「何言ってんの?」と困惑し、テイラーはステージでポツンと立ち尽くしました。

NEW YORK - SEPTEMBER 13: Kanye West takes the microphone from Taylor Swift and speaks onstage during the 2009 MTV Video Music Awards at Radio City Music Hall on September 13, 2009 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

カニエ、わざわざそんな事言う必要ない。テイラーは受賞できて、本当に喜んでいたのに、彼は彼女の努力を否定しているかのようです…(後日、テイラーに謝ったそうですが)。

エイミー・シューマー

Getty

女優兼コメディアンのエイミー。レッドカーペットで、派手に転倒。そこをキム・カーダシアンとカニエ・ウェストが、そそくさと通り過ぎます。エイミーの表情が、切ない。カニエ&キム、彼女を起こしてあげてよ…。

いかがでしたか?

HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 24: Actress Jennifer Lawrence poses in the press room during the Oscars at Loews Hollywood Hotel on February 24, 2013 in Hollywood, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

ちょっと恥ずかしくて、気まずい瞬間もありましたが、お茶目で可愛いセレブたち。ジェニファー・ローレンスのズッコケは、本人も周りも大爆笑。きれいなドレスを着るのは大変なんですね…。

