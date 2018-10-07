福井国体１０月８日の日程

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月８日の競技日程
【陸上】 福井市の９．９８スタジアム（福井県営陸上競技場）
◇トラック
１０時 少年女子Ａ １００メートル障害予選＝宍戸梨瑚（敦賀高） １０時２０分 成年男子 １１０メートル障害予選＝金井大旺（福井県スポーツ協会） １０時５０分 少年男子共通 ５０００メートル競歩決勝 １１時３０分 少年女子Ａ ４００メートル準決勝 １１時４５分 少年男子Ａ ４００メートル準決勝＝片山卓也（敦賀高） １２時１０分 成年男子 ４００メートル障害予選 １２時４０分 成年女子 ５０００メートル競歩決勝 １３時３０分 少年女子Ａ １００メートル障害決勝 １３時４０分 成年男子 １１０メートル障害決勝 １３時５０分 少年男子Ｂ ３０００メートル予選 １４時３０分 成年男子 ４００メートル決勝 １４時４０分 少年女子Ａ ４００メートル決勝 １４時５０分 少年男子Ａ ４００メートル決勝 １５時１０分 成年男子 ４００メートル障害決勝 １５時２５分 成年男子 ８００メートル予選＝村島匠（福井県スポーツ協会） １６時 少年女子Ａ ３０００メートル決勝 １６時３０分 成年少年女子共通４００メートルリレー準決勝＝福井 １７時 成年少年男子共通４００メートルリレー準決勝＝福井
◇フィールド
▽跳躍 １０時４０分 少年女子共通 三段跳び決勝＝芦田陽菜（敦賀高） １２時３０分 少年男子共通 走り高跳び決勝 １４時２０分 少年男子共通 三段跳び決勝＝田川遼介（北陸高）
▽投てき １０時１５分 少年男子Ａ ハンマー投げ決勝 １３時２０分 少年女子共通 やり投げ決勝 １５時５０分 成年男子 やり投げ決勝＝長谷川鉱平（福井県スポーツ協会）
【ホッケー】 Ａ 越前町営朝日総合運動場 Ｂ 福井県立ホッケー場
９時 Ａ 少年女子 決勝＝福井―富山
Ｂ 少年女子 ３位決定戦 １０時４５分 Ａ 少年男子 決勝
Ｂ 少年男子 ３位決定戦＝福井―北海道
【ボクシング】 福井市の福井県産業会館
時刻 種別 試合 １１時 成年女子決勝
少年男子決勝
成年男子決勝＝ライトフライ級 柏崎刀翔（福井南特別支援学校教）、ライトヘビー級 但馬ミツロ（福井県スポーツ協会）
【バレーボール】 成年男子＝あわら市農業者トレーニングセンター 成年女子＝あわら市のトリムパークかなづ体育館 少年男子＝坂井市丸岡体育館 少年女子＝坂井市三国体育館
９時３０分 成年男子 ３、４位決定戦 ９時３０分 成年女子 ３、４位決定戦 ９時３０分 少年男子 ３、４位決定戦 ９時３０分 少年女子 ３、４位決定戦 １１時３０分 成年男子 決勝 １１時３０分 成年女子 決勝 １１時３０分 少年男子 決勝 １１時３０分 少年女子 決勝
【新体操】 サンドーム福井
時刻 種別 種目 １２時 少年女子 団体＝福井（１２時１０分～）
【重量挙げ】 小浜市民体育館アリーナ
時刻 種別 ９時 少年男子１０５キロ級＝岩谷梅輝（若狭東高） １０時５５分 女子６３キロ級＝眞柄朱里（金沢学院大） １３時 少年男子１０５キロ超級
【ソフトテニス】 越前市武生中央公園庭球場
９時 成年女子 準決勝・５～８位順位戦＝準決勝 福井―広島 １０時３０分 成年女子 ３～８位決定戦 １２時 成年女子 決勝 ９時 成年男子 準決勝・５～８位順位戦 １０時３０分 成年男子 ３～８位決定戦 １２時 成年男子 決勝
【軟式野球】 ▽成年男子 Ａ＝敦賀市総合運動公園野球場 Ｂ＝美浜町総合運動公園野球場
９時 Ａ 決勝 ９時 Ｂ ３、４位決定戦＝福井―千葉
【柔道】 福井市の福井県立武道館
９時 少年男子 １回戦＝福井―福岡（９時３０分開始） １０時 少年男子 ２回戦 １１時３０分 少年男子 準々決勝 １２時３５分 少年男子 準決勝 １３時１０分 少年男子 決勝、３位決定戦
【バドミントン】 勝山市体育館ジオアリーナ
９時３０分 全種別 ３位決定戦 １１時 全種別 決勝＝成年女子 福井―秋田
【アーチェリー】 福井市スポーツ公園サッカー場
９時 少年男子 ブロンズメダルマッチ（３位決定戦） ９時４０分 少年女子 ブロンズメダルマッチ（３位決定戦） １０時２０分 成年男子 ブロンズメダルマッチ（３位決定戦） １１時 成年女子 ブロンズメダルマッチ（３位決定戦）＝福井―山形 １１時４５分 少年男子 ゴールドメダルマッチ（決勝） １２時２５分 少年女子 ゴールドメダルマッチ（決勝） １３時５分 成年男子 ゴールドメダルマッチ（決勝） １３時４５分 成年女子 ゴールドメダルマッチ（決勝）
【空手道】 敦賀市総合運動公園体育館
９時 団体 組手３回戦＝福井―神奈川 ９時５５分 団体 組手４回戦 １０時３５分 団体 組手準決勝 １１時３０分 団体 組手３位決定戦 １２時５分 団体 組手決勝 １２時５５分 公開演技
【車いすバスケットボール】 福井市の福井県営体育館
９時 準決勝第１試合 １０時４０分 準決勝第２試合 １２時２０分 交流戦第１試合 １３時１０分 同第２試合＝福井―長崎 １４時 ３位決定戦 １５時４０分 決勝