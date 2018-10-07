福井国体１０月７日の福井県勢結果

福井国体ホッケー成年男子で２連覇し喜びを爆発させる福井のメンバー＝１０月７日、福井県の越前町営朝日総合運動場

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月７日の福井県勢の結果

◇陸上 【会場】福井県営陸上競技場

【成年男子】 ▽４００メートル予選 「２組」５北川貴理（順大）４７秒７１＝準決勝進出

▽同準決勝 「２組」６北川貴理（順大）４８秒１６＝落選

▽１万メートル競歩決勝 １１位 及川文隆（福井県スポーツ協会）４２分１１秒４７

▽砲丸投げ決勝 ９位 山元隼（フクビ化学）１６メートル２０

【成年女子】 ▽やり投げ決勝 １２位 当間汐織（福井県スポーツ協会）５０メートル２０

【少年男子Ａ】 ▽４００メートル予選 「４組」２位 片山卓也（敦賀高）４８秒３９＝準決勝進出

【少年女子Ａ】 ▽走り幅跳び決勝 １５位 芦田陽菜（敦賀高）５メートル６４

【成・少年男子共通】 ▽４００メートルリレー予選 「３組」３福井（宇野、村田、平野、丸山）４０秒４４＝準決勝進出

【成・少年女子共通】 ▽４００メートルリレー予選 「３組」３福井（山岸、小尾、島田、加藤）４６秒３９＝準決勝進出

◇ホッケー 【会場】福井県立ホッケー場ほか

▽成年男子決勝 福井（選抜）１―０ 愛知（選抜）（０―０、１―０、０―０、０―０） （福井は２年連続２年目の優勝）

▽少年男子準決勝 滋賀（伊吹高）２―１ 福井（丹生高）（１―０、０―０、０―０、１―１）

▽少年女子準決勝 福井（丹生高）０―０ 滋賀（伊吹高）（０―０、０―０、０―０、０―０、ＳＯ２―１）

◇ボクシング 【会場】福井県産業会館

▽成年男子ライトフライ級準決勝 柏崎刀翔（福井・福井南特別支援学校教）判定 古山皓介（新潟・慶大）

▽同ライトヘビー級準決勝 但馬ミツロ（福井・福井県スポーツ協会）判定 新田隆人（鹿児島・中大）

▽少年男子ウエルター級準決勝 黒田丈二朗（広島・崇徳高）判定 吉川拳士朗（福井・武生工高）

◇バレーボール 【会場】坂井市三国体育館ほか

▽少年女子準々決勝 大分（東九州龍谷高）２―０ 福井（福井工大福井高）（２５―２０、２５―１４）

▽同５、７位決定戦 長崎（九州文化学園高）２―０ 福井（福井工大福井高）（２５―１７、２５―２１）

◇新体操 【会場】福井県産業振興施設

▽個人 ５位 福井（丸岡高＝木部、的場、中尾、佐藤）１３・０２５０点

◇重量挙げ 【会場】小浜市民体育館

▽女子５３キロ以下級スナッチ ８位 細見綾香（若狭健康福祉センター）７３キロ

▽同５３キロ以下級ジャーク ８位 細見綾香（若狭健康福祉センター）９３キロ

▽同５３キロ以下級トータル ７位 細見綾香（若狭健康福祉センター）１６６キロ（スナッチ７３、ジャーク９３）

▽同５８キロ級スナッチ ５位 山本優子（オーイング）８０キロ

▽同５８キロ級ジャーク ３位 山本優子（オーイング）１０３キロ

▽同５８キロ級トータル ２位 山本優子（オーイング）１８３キロ（スナッチ８０、ジャーク１０３）

▽少年男子９４キロ級スナッチ ７位 西出哲平（坂井高）１０８キロ

▽同９４キロ級ジャーク ７位 西出哲平（坂井高）１３８キロ

▽同９４キロ級トータル ７位 西出哲平（坂井高）２４６キロ（スナッチ１０８、ジャーク１３８）

◇ソフトテニス 【会場】越前市武生中央公園庭球場ほか

▽成年男子１回戦 福井 ２―１ 高知（単０―１、複２―０） ○中本 ４―１ 西岡 鈴木 横江 早川 ３―４ 藤村○ ○品川 ４―２ 竹下 阿部 東

▽同２回戦 和歌山 ２―１ 福井（単１―０、複１―１） 古賀 ３―４ 中本○ 花田 鈴木 ○増田 ４―０ 阿部 ○上岡 ４―２ 品川 塩崎 早川

▽成年女子１回戦 福井 ３―０ 茨城（単１―０、複２―０） ○羽渕 ４―０ 上田 上田 新堀 ○中山 ４―１ 梶間 ○木谷 ４―１ 和田 高杉 荒川

▽同２回戦 福井３―０ 京都（単１―０、複２―０） ○羽渕 ４―１ 植田 上田 石井 ○中山 ４―１ 七尾 ○木谷 ４―０ 河村 高杉 松本

▽同準々決勝 福井２―０ 徳島（単１―０、複１―０） ○羽渕 ４―１ 下地 上田 矢野 ○中山 ４―１ 山本

◇軟式野球 【会場】敦賀市総合運動公園野球場ほか

▽準決勝 福井（セーレン） ０１０ ０００ ０００…１ ０１０ ０００ １０ｘ…２ 大阪（大阪シティ信用金庫） （福）中屋、鈴木、関口―石本 （大）田中―小崎 ▽二塁打 岩本（福）

◇柔道 【会場】福井県立武道館

▽成年男子２回戦 鹿児島 ０―０（代表勝ち） 福井 福田２ 引き分け 竹内３ 田中２ 引き分け 伊藤２ 吉野２ 引き分け 白川３ 内 ３ 引き分け 小林５ 飛松３ 引き分け 近藤４ ▽代表戦 ○福田２ 優 勢 竹内３

▽女子準々決勝 兵庫 ２―０ 福井 北岡２ 引き分け 前川初 ○金知秀初 優 勢 竹 内３ 畑田初 引き分け 北出初 ○桑形初 反則勝ち 川上初 荒木３ 引き分け 山本４

◇バドミントン 【会場】勝山市体育館ジオアリーナ

▽成年男子準々決勝 埼玉 ２―０ 福井（単１―０、複１―０） ○井上、金子 ２―１ 橋本、佐伯（２１―１９、１５―２１、２１―１５） ○渡辺 ２―０ 松川（２１―１７、２１―１９）

▽成年女子準々決勝 福井 ２―１ 熊本（単１―１、複１―０） ○綿矢、山口 ２―０ 仲井、樋口（２１―１３、２２―２０） 西江 ０―２ 峰○（９―２１、１０―２１） ○山口 ２―１ 仲井（２１―１０、８―２１、２１―１８）

▽同準決勝 福井 ２―１ 茨城（単１―１、複１―０） ○綿矢、山口 ２―１ 本田、清水（１８―２１、２１―１９、２１―１６） 西江 ０―２ 舟橋○（１２―２１、２４―２６） ○山口 ２―０ 清水（２１―８、２１―１０）

▽少年男子準々決勝 大阪 ２―０ 福井（単１―０、複１―０） ○宇治、佐野 ２―０ 農口、服部（２３―２１、２１―１８） ○高橋 ２―０ 農口（２１―１６、２１―１３）

◇スポーツクライミング 【会場】福井県池田町特設会場

▽成年男子ボルダリング決勝 ２位 福井（藤脇、中上）

▽成年女子リード決勝 ３位 福井（尾上、広重）

▽少年女子リード決勝 ５位 福井（野村、直井）

▽同ボルダリング決勝 ５位福井（野村、直井）

◇アーチェリー 【会場】福井市スポーツ公園サッカー場

▽成年男子団体準々決勝 山口 ５―４ 福井 （山口＝桑江斗、桑江樹、伊沢） （福井＝今井、杉尾、津田） （福井は準々決勝の成績により５位が確定）

▽成年女子団体準々決勝 福井 ６―０ 京都 （福井＝久原、小城、服部） （京都＝林、安久、足立） （京都は準々決勝の成績により７位が確定）

▽同準決勝 岐阜 ５―４ 福井 （岐阜＝西村、杉林、大橋） （福井＝久原、小城、服部）

▽少年男子団体決勝トーナメント１回戦 広島 ５―１ 福井 （広島＝伊藤、土居野、西川） （福井＝上原、須山、山本）

▽少年女子団体決勝トーナメント１回戦 鳥取 ６―２ 福井 （鳥取＝坪倉、高島、山本） （福井＝玉邑、西嶋、藤井）

◇空手 【会場】敦賀市総合運動公園体育館

▽成・少年男女共通組手団体２回戦 福井 ３―０ 兵庫 ○ 森 ９―１ 谷口 ○山内 ８―０ 石原

棄 権 ○大迫 ４―２ 安藤

▽成年男子形１回戦 小崎太碁（福井・近大）５―０ 井上龍星（鳥取・モストブリスク）

▽同２回戦 小崎太碁（福井・近大）５―０ 杉野拓海（長野・コンセルジュ）

▽同準々決勝 小崎太碁（福井・近大）５―０ 在本幸司（岩手・ツクバ精密）

▽同準決勝 小崎太碁（福井・近大）５―０ 大畠虎太郎（広島・近大工学部）

▽同決勝 本一将（千葉・エージーピー）４―１ 小崎太碁（福井・近大）

▽成年女子形１回戦 中川来望（福井・福井県スポーツ協会）５―０ 中川晴絵（宮城・東北学院大）

▽同２回戦 中川来望（福井・福井県スポーツ協会）５―０ 井上彩葉（岡山・芦屋大）

▽同準々決勝 中川来望（福井・福井県スポーツ協会）３―２ 宇海水稀（長野・帝京大）

▽同準決勝 大野ひかる（大分・大分市消防局）５―０ 中川来望（福井・福井県スポーツ協会）

▽同３位決定戦 中川来望（福井・福井県スポーツ協会）５―０ 梅景唯（京都・仏教大）

▽少年男子組手個人２回戦 森浩人（福井・福井工大福井高）８―２ 辻大輔（岐阜・県岐阜商高）

▽同３回戦 森浩人（福井・福井工大福井高）７―２ 宮崎光（千葉・拓大紅陵高）

▽同準々決勝 森浩人（福井・福井工大福井高）７―１ 龍野琳太郎（岡山・香川高松中央高）

▽同準決勝 森浩人（福井・福井工大福井高）５―０ 加藤拓（静岡・御殿場西高）

▽同決勝 森浩人（福井・福井工大福井高）３―０ 千葉良樹（石川・小松大谷高）

▽少年女子組手個人１回戦 山内花菜（福井・福井工大福井高）３―０ 黒島瑞姫（沖縄・首里高）

▽同２回戦 山内花菜（福井・福井工大福井高）６―３ 野口暖日（東京・帝京高）

▽同３回戦 山内花菜（福井・福井工大福井高）３―２ 小堂利奈（京都・華頂女高）

▽同準々決勝 山内花菜（福井・福井工大福井高）５―０ 大室美紗稀（岡山・おかやま山陽高）

▽同準決勝 山内花菜（福井・福井工大福井高）４―１ 小峯杏子（群馬・高崎商大付高）

▽同決勝 沢江優月（山梨・日本航空高）３―２ 山内花菜（福井・福井工大福井高）

◇なぎなた 【会場】鯖江市総合体育館

▽成年試合３回戦 福井 ２―１ 山梨 ○仕入３ メ― 志藤２ ○滝口３スス― 加賀美２ 渡辺４ ―ス 志藤綾５○

▽同準々決勝 ○春山さ３ ス― 仕入３ ○春山り２ココ― 滝口３ ○佐藤錬 メ― 渡辺４

▽同５～８位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦ヘ、敗者は７、８位決定戦へ） 大分 ２―１ 福井 矢野３ 判 定 仕入３○ ○築城錬 ス― 滝口３ ○園田３ 判 定 渡辺４

▽同７、８位決定戦 沖縄 ２―１ 福井 喜田３ 判 定 仕入３○ ○上村３ メ― 滝口３ ○石原４ 判 定 渡辺４

◇トライアスロン 【会場】福井県高浜町特設トライアスロン会場

▽成年男子（２５・７５キロ＝スイム０・７５キロ、バイク２０キロ、ラン５キロ） １位 佐藤錬５５分１秒（スイム９分５３秒、バイク２９分１秒、ラン１６分７秒）６位 浅海健太５５分２２秒（１０分７秒、２８分４５秒、１６分３０秒）

▽成年女子（２５・７５キロ＝スイム０・７５キロ、バイク２０キロ、ラン５キロ） ３位 岸本新菜１時間０分１９秒（スイム１０分５４秒、バイク３１分２４秒、ラン１８分１秒）５位 福岡啓１時間０分３６秒（１０分４９秒、３１分３４秒、１８分１３秒）

◇車いすバスケットボール 【会場】福井県営体育館

【肢体不自由者】 ▽１回戦 岡山 ５７―５１ 福井（９―１１、１６―１６、１４―１２、１８―１２）