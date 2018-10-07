福井国体１０月７日の福井県勢結果

福井国体ホッケー成年男子で２連覇し喜びを爆発させる福井のメンバー＝１０月７日、福井県の越前町営朝日総合運動場

　福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月７日の福井県勢の結果

◇陸上 【会場】福井県営陸上競技場

　【成年男子】 ▽４００メートル予選 「２組」５北川貴理（順大）４７秒７１＝準決勝進出

▽同準決勝 「２組」６北川貴理（順大）４８秒１６＝落選

▽１万メートル競歩決勝 １１位　及川文隆（福井県スポーツ協会）４２分１１秒４７

▽砲丸投げ決勝 ９位　山元隼（フクビ化学）１６メートル２０　

　【成年女子】 ▽やり投げ決勝 １２位　当間汐織（福井県スポーツ協会）５０メートル２０

　【少年男子Ａ】 ▽４００メートル予選 「４組」２位　片山卓也（敦賀高）４８秒３９＝準決勝進出

　【少年女子Ａ】 ▽走り幅跳び決勝　１５位　芦田陽菜（敦賀高）５メートル６４

　【成・少年男子共通】 ▽４００メートルリレー予選 「３組」３福井（宇野、村田、平野、丸山）４０秒４４＝準決勝進出

　【成・少年女子共通】 ▽４００メートルリレー予選 「３組」３福井（山岸、小尾、島田、加藤）４６秒３９＝準決勝進出

◇ホッケー 【会場】福井県立ホッケー場ほか

▽成年男子決勝 福井（選抜）１―０　愛知（選抜）（０―０、１―０、０―０、０―０） （福井は２年連続２年目の優勝）

▽少年男子準決勝 滋賀（伊吹高）２―１　福井（丹生高）（１―０、０―０、０―０、１―１）

▽少年女子準決勝 福井（丹生高）０―０　滋賀（伊吹高）（０―０、０―０、０―０、０―０、ＳＯ２―１）

◇ボクシング 【会場】福井県産業会館

▽成年男子ライトフライ級準決勝 柏崎刀翔（福井・福井南特別支援学校教）判定　古山皓介（新潟・慶大）

▽同ライトヘビー級準決勝 但馬ミツロ（福井・福井県スポーツ協会）判定　新田隆人（鹿児島・中大）

▽少年男子ウエルター級準決勝 黒田丈二朗（広島・崇徳高）判定　吉川拳士朗（福井・武生工高）

◇バレーボール 【会場】坂井市三国体育館ほか

▽少年女子準々決勝 大分（東九州龍谷高）２―０　福井（福井工大福井高）（２５―２０、２５―１４）

▽同５、７位決定戦 長崎（九州文化学園高）２―０　福井（福井工大福井高）（２５―１７、２５―２１）

　◇新体操 【会場】福井県産業振興施設

▽個人　５位　福井（丸岡高＝木部、的場、中尾、佐藤）１３・０２５０点

◇重量挙げ 【会場】小浜市民体育館

▽女子５３キロ以下級スナッチ ８位　細見綾香（若狭健康福祉センター）７３キロ

▽同５３キロ以下級ジャーク ８位　細見綾香（若狭健康福祉センター）９３キロ

▽同５３キロ以下級トータル ７位　細見綾香（若狭健康福祉センター）１６６キロ（スナッチ７３、ジャーク９３）

▽同５８キロ級スナッチ ５位　山本優子（オーイング）８０キロ

▽同５８キロ級ジャーク ３位　山本優子（オーイング）１０３キロ

▽同５８キロ級トータル ２位　山本優子（オーイング）１８３キロ（スナッチ８０、ジャーク１０３）

▽少年男子９４キロ級スナッチ ７位　西出哲平（坂井高）１０８キロ

▽同９４キロ級ジャーク ７位　西出哲平（坂井高）１３８キロ

▽同９４キロ級トータル ７位　西出哲平（坂井高）２４６キロ（スナッチ１０８、ジャーク１３８）

◇ソフトテニス 【会場】越前市武生中央公園庭球場ほか

▽成年男子１回戦 福井　２―１　高知（単０―１、複２―０） ○中本　４―１　西岡 鈴木　　　　　横江 早川　３―４　藤村○ ○品川　４―２　竹下 阿部　　　　　東

▽同２回戦 和歌山　２―１　福井（単１―０、複１―１） 古賀　３―４　中本○ 花田　　　　　鈴木 ○増田　４―０　阿部 ○上岡　４―２　品川 塩崎　　　　　早川

▽成年女子１回戦 福井　３―０　茨城（単１―０、複２―０） ○羽渕　４―０　上田 上田　　　　　新堀 ○中山　４―１　梶間 ○木谷　４―１　和田 高杉　　　　　荒川

▽同２回戦 福井３―０　京都（単１―０、複２―０） ○羽渕　４―１　植田 上田　　　　　石井 ○中山　４―１　七尾 ○木谷　４―０　河村 高杉　　　　　松本

▽同準々決勝 福井２―０　徳島（単１―０、複１―０） ○羽渕　４―１　下地 上田　　　　　矢野 ○中山　４―１　山本

◇軟式野球 【会場】敦賀市総合運動公園野球場ほか

▽準決勝 福井（セーレン） ０１０　０００　０００…１ ０１０　０００　１０ｘ…２ 大阪（大阪シティ信用金庫） （福）中屋、鈴木、関口―石本 （大）田中―小崎 ▽二塁打　岩本（福）

◇柔道 【会場】福井県立武道館

▽成年男子２回戦 鹿児島　０―０（代表勝ち）　福井 福田２　引き分け　竹内３ 田中２　引き分け　伊藤２ 吉野２　引き分け　白川３ 内　３　引き分け　小林５ 飛松３　引き分け　近藤４ ▽代表戦 ○福田２　優　勢　竹内３

▽女子準々決勝 兵庫　２―０　福井 北岡２　引き分け　前川初 ○金知秀初　優　勢　竹　内３ 畑田初　引き分け　北出初 ○桑形初　反則勝ち　川上初 荒木３　引き分け　山本４

◇バドミントン 【会場】勝山市体育館ジオアリーナ

▽成年男子準々決勝 埼玉　２―０　福井（単１―０、複１―０） ○井上、金子　２―１　橋本、佐伯（２１―１９、１５―２１、２１―１５） ○渡辺　２―０　松川（２１―１７、２１―１９）

▽成年女子準々決勝 福井　２―１　熊本（単１―１、複１―０） ○綿矢、山口　２―０　仲井、樋口（２１―１３、２２―２０） 西江　０―２　峰○（９―２１、１０―２１） ○山口　２―１　仲井（２１―１０、８―２１、２１―１８）

▽同準決勝 福井　２―１　茨城（単１―１、複１―０） ○綿矢、山口　２―１　本田、清水（１８―２１、２１―１９、２１―１６） 西江　０―２　舟橋○（１２―２１、２４―２６） ○山口　２―０　清水（２１―８、２１―１０）

▽少年男子準々決勝 大阪　２―０　福井（単１―０、複１―０） ○宇治、佐野　２―０　農口、服部（２３―２１、２１―１８） ○高橋　２―０　農口（２１―１６、２１―１３）

◇スポーツクライミング 【会場】福井県池田町特設会場

▽成年男子ボルダリング決勝 ２位　福井（藤脇、中上）

▽成年女子リード決勝 ３位　福井（尾上、広重）

▽少年女子リード決勝 ５位　福井（野村、直井）

▽同ボルダリング決勝 ５位福井（野村、直井）

◇アーチェリー 【会場】福井市スポーツ公園サッカー場

▽成年男子団体準々決勝 山口　５―４　福井 （山口＝桑江斗、桑江樹、伊沢） （福井＝今井、杉尾、津田） （福井は準々決勝の成績により５位が確定）

▽成年女子団体準々決勝 福井　６―０　京都 （福井＝久原、小城、服部） （京都＝林、安久、足立） （京都は準々決勝の成績により７位が確定）

▽同準決勝 岐阜　５―４　福井 （岐阜＝西村、杉林、大橋） （福井＝久原、小城、服部）

▽少年男子団体決勝トーナメント１回戦 広島　５―１　福井 （広島＝伊藤、土居野、西川） （福井＝上原、須山、山本）

▽少年女子団体決勝トーナメント１回戦 鳥取　６―２　福井 （鳥取＝坪倉、高島、山本） （福井＝玉邑、西嶋、藤井）

◇空手 【会場】敦賀市総合運動公園体育館

▽成・少年男女共通組手団体２回戦 福井　３―０　兵庫 ○　森　９―１　谷口 ○山内　８―０　石原

　　　棄　権 ○大迫　４―２　安藤　

▽成年男子形１回戦 小崎太碁（福井・近大）５―０　井上龍星（鳥取・モストブリスク）

▽同２回戦 小崎太碁（福井・近大）５―０　杉野拓海（長野・コンセルジュ）

▽同準々決勝 小崎太碁（福井・近大）５―０　在本幸司（岩手・ツクバ精密）

▽同準決勝 小崎太碁（福井・近大）５―０　大畠虎太郎（広島・近大工学部）

▽同決勝 本一将（千葉・エージーピー）４―１　小崎太碁（福井・近大）

▽成年女子形１回戦 中川来望（福井・福井県スポーツ協会）５―０　中川晴絵（宮城・東北学院大）

▽同２回戦 中川来望（福井・福井県スポーツ協会）５―０　井上彩葉（岡山・芦屋大）

▽同準々決勝 中川来望（福井・福井県スポーツ協会）３―２　宇海水稀（長野・帝京大）

▽同準決勝 大野ひかる（大分・大分市消防局）５―０　中川来望（福井・福井県スポーツ協会）

▽同３位決定戦 中川来望（福井・福井県スポーツ協会）５―０　梅景唯（京都・仏教大）

▽少年男子組手個人２回戦 森浩人（福井・福井工大福井高）８―２　辻大輔（岐阜・県岐阜商高）

▽同３回戦 森浩人（福井・福井工大福井高）７―２　宮崎光（千葉・拓大紅陵高）

▽同準々決勝 森浩人（福井・福井工大福井高）７―１　龍野琳太郎（岡山・香川高松中央高）

▽同準決勝 森浩人（福井・福井工大福井高）５―０　加藤拓（静岡・御殿場西高）

▽同決勝 森浩人（福井・福井工大福井高）３―０　千葉良樹（石川・小松大谷高）

▽少年女子組手個人１回戦 山内花菜（福井・福井工大福井高）３―０　黒島瑞姫（沖縄・首里高）

▽同２回戦 山内花菜（福井・福井工大福井高）６―３　野口暖日（東京・帝京高）

▽同３回戦 山内花菜（福井・福井工大福井高）３―２　小堂利奈（京都・華頂女高）

▽同準々決勝 山内花菜（福井・福井工大福井高）５―０　大室美紗稀（岡山・おかやま山陽高）

▽同準決勝 山内花菜（福井・福井工大福井高）４―１　小峯杏子（群馬・高崎商大付高）

▽同決勝 沢江優月（山梨・日本航空高）３―２　山内花菜（福井・福井工大福井高）

◇なぎなた 【会場】鯖江市総合体育館

▽成年試合３回戦 福井　２―１　山梨 ○仕入３　メ―　　志藤２ ○滝口３スス―　　加賀美２ 渡辺４　　―ス　志藤綾５○

▽同準々決勝 ○春山さ３　ス―　　仕入３ ○春山り２ココ―　　滝口３ ○佐藤錬　メ―　　渡辺４

▽同５～８位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦ヘ、敗者は７、８位決定戦へ） 大分　２―１　福井 矢野３　判　定　仕入３○ ○築城錬　ス―　　滝口３ ○園田３　判　定　渡辺４

▽同７、８位決定戦 沖縄　２―１　福井 喜田３　判　定　仕入３○ ○上村３　メ―　　滝口３ ○石原４　判　定　渡辺４

◇トライアスロン 【会場】福井県高浜町特設トライアスロン会場

▽成年男子（２５・７５キロ＝スイム０・７５キロ、バイク２０キロ、ラン５キロ） １位　佐藤錬５５分１秒（スイム９分５３秒、バイク２９分１秒、ラン１６分７秒）６位　浅海健太５５分２２秒（１０分７秒、２８分４５秒、１６分３０秒）

▽成年女子（２５・７５キロ＝スイム０・７５キロ、バイク２０キロ、ラン５キロ） ３位　岸本新菜１時間０分１９秒（スイム１０分５４秒、バイク３１分２４秒、ラン１８分１秒）５位　福岡啓１時間０分３６秒（１０分４９秒、３１分３４秒、１８分１３秒）

◇車いすバスケットボール 【会場】福井県営体育館

【肢体不自由者】 ▽１回戦 岡山　５７―５１　福井（９―１１、１６―１６、１４―１２、１８―１２）

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