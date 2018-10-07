【KNOCK OUT】全試合結果＝2018年10月8日

キックスロード
「KNOCK OUT 2018 cross over」
2018年10月7日（日）東京・後楽園ホール

▼第6試合　　KING OF KNOCK OUT初代フライ級（51kg）王座決定トーナメント準決勝　3分5R

石井一成
（19＝ウォー・ワンチャイプロモーション/元タイTrue4Uフライ級王者） 〇  TKO　3R 2分04秒
※右縦ヒジ→レフェリーストップ  ●

仲山大雅
（19＝RIOTジム/RKAフライ級王者）

▼第5試合　　KING OF KNOCK OUT初代フライ級（51kg）王座決定トーナメント準決勝　3分5R

タネヨシホ
（18＝直心会/WBCムエタイ日本統一フライ級王者） ● TKO　5R 1分35秒
※レフェリーストップ 〇 大崎一貴
（22＝OISHI GYM/WMC日本フライ級王者）

▼第4試合　KNOCK OUTライト級（61.5kg）アジアトーナメント一回戦Aブロック　3分5R

ヨードレックペット・オー・ピティサック
（23＝タイ/KING OF KNOCK OUTライト級王者）  〇  判定3-0
※50-46、50-45、50-45  ● 岩城悠介
（24＝PCK連闘会/聖域統一60kg王者）

▼第3試合　KNOCK OUTライト級（61.5kg）アジアトーナメント一回戦Bブロック　3分5R

森井洋介
（30＝ゴールデングローブ/初代KING OF KNOCK OUTライト級王者）  〇 KO　延長R 47秒
※左ボディブロー  ● キヨソンセン・FLYSKYGYM
（28＝タイ/FLYSKYGYM/WMCインターコンチネンタルスーパーフェザー級王者）

▼第2試合　KNOCK OUTライト級（61.5kg）アジアトーナメント出場者決定戦　3分5R

町田　光
（橋本道場/WPMF世界スーパーフェザー級王者）  〇 判定3-0 ※三者とも49-48  ● 前口太尊
（PHOENIX/元J-NETWORKライト級王者）

▼第1試合　64.5kg契約　3分5R

水落洋祐
（34＝はまっこムエタイジム/元REBELS 65kg級王者） ○ 判定3-0
※48-47、49-46、49-46 ● 北野克樹
（22＝誠至会/WBCムエタイ日本統一スーパーライト級王者）

 

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