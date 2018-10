LiSAさんが歌う『ソードアート・オンライン　アリシゼーション』OPテーマが12月12日発売決定！　10月8日より、単曲先行フル配信もスタート

来る12月12日(水)、人気シンガーLiSAさんの14枚目となるシングル『赤い罠(who loves it?)/ ADAMAS』が発売決定! 両A面シングル内の1曲『ADAMAS』は、放送中のTVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」のOPテーマでもあります。

LiSAさんが『ソードアート・オンライン』(略称SAO)関連の楽曲を担当するのは、TVアニメシリーズ・劇場版アニメ・ゲームシリーズを含めて、今回で6曲目。「SAO×LiSA」のゴールデンタッグが再び蘇ります。

なおこの楽曲は、10月8日(月)より、単曲先行フル配信がスタート。こちらも要チェックです♪

CD発売情報! ソードアート・オンライン × LiSA、ゴールデンタッグ再び!

★『ADAMAS』は、TVアニメ『「ソードアート・オンラインII《マザーズ・ロザリオ》編」エンディングテーマ『シルシ』でも手を取り合った、作曲:カヨコ氏、編曲:堀江晶太氏によるクリエーション。シンフォニックなストリングスラインの中を貫くエッジの利いたギターサウンドとLiSAさんのハイトーンボーカルが重なり合う、正に『ソードアート・オンライン』の世界を彩る、渾身のロックチューンに仕上がっています。

★両A面シングル内のもう1曲『赤い罠(who loves it?)』は、作詞:LiSAさん・田淵智也さん、作曲:田淵智也氏、編曲:堀江晶太氏による楽曲。

★UNISON SQUARE GARDENの田淵氏は、これまでにもLiSAさんの代表曲とも言える楽曲を数多く手掛けています。10/10(水)にリリースとなるLiSAさんのベストアルバム『LiSA BEST -Day- & LiSA BEST -Way- WiNTER PACKAGE』にも、田淵智也氏による楽曲が数多く収録されている。『赤い罠(who loves it?)』に関しては、全貌がまだ明らかにされていません。続報い注目です。

★両A面シングルとなる今作は、初回生産限定盤(CD+DVD)、通常盤(CD)、期間生産限定盤(CD+DVD)の3形態でリリース。

★初回生産限定盤には、『赤い罠(who loves it?)』のミュージッククリップが収録されたDVDと撮りおろしブックレットを同梱。

★期間生産限定盤には、『ADAMAS』のミュージッククリップとTVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』ノンクレジットOP映像が収録されたDVDが同梱されており、アニメ描きおろしイラスト使用ミニポスター付き、さらにはそのイラストを使用した三方背ケース仕様となる豪華盤になっています。

<発売情報>

14thシングル「赤い罠(who loves it?) / ADAMS」

2018年12月12日(水)Release!

■初回生産限定盤(CD+DVD)

VVCL 1370~1 / 1,600円+税

「赤い罠(who loves it?) / ADAMAS」

【収録楽曲】

M1 赤い罠(who loves it?)

作詞:LiSA、田淵智也

作曲:田淵智也

編曲:堀江晶太

M2 ADAMAS

作詞:LiSA

作曲:カヨコ

編曲:堀江晶太

M3 カップリング曲A

M4 赤い罠(who loves it?) -Instrumental-

☆「赤い罠(who loves it?)」ミュージッククリップ収録DVD付

☆撮りおろしブックレット付

■通常盤(CD)

VVCL 1372 / 1,200円+税

「赤い罠(who loves it?) / ADAMAS」

【収録楽曲】

M1 赤い罠(who loves it?)

作詞:LiSA、田淵智也

作曲:田淵智也

編曲:堀江晶太

M2 ADAMAS

作詞:LiSA

作曲:カヨコ

編曲:堀江晶太

M3 カップリング曲A

M4 赤い罠(who loves it?) -Instrumental-

■期間生産限定盤(CD+DVD)

VVCL 1373~4 / 1,600円+税

「ADAMAS / 赤い罠(who loves it?)」

【収録楽曲】

M1 ADAMAS

作詞:LiSA

作曲:カヨコ

編曲:堀江晶太

M2 赤い罠(who loves it?)

作詞:LiSA、田淵智也

作曲:田淵智也

編曲:堀江晶太

M3 カップリング曲B

M4 ADAMAS -Instrumental-

M5 ADAMAS -TV ver.-

☆「ADAMAS」ミュージッククリップ・TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」ノンクレジットOP映像収録DVD

☆アニメ描きおろしイラスト使用ミニポスター&イラスト使用三方背ケース仕様

※2019年3月末日まで出荷予定

●10/8(月)0時~ 「ADAMAS」先行フル配信!

【「ADAMAS」先行フル配信ページ】

LiSA’s Profile

LiSA(読み:リサ)

岐阜県出身、6月24日生まれ。

'10年春より放送されたTVアニメ「Angel Beats!」の劇中バンド「Girls Dead Monster(通称:ガルデモ)」2 代目ボーカル・ユイ役の歌い手に抜擢され、ガルデモ名義でのシングル・アルバム累計40万枚以上をセールスし、人気を集める。'11年春にミニアルバム「Letters to U」にてソロデビュー。

その後、TV アニメ「Fate/Zero」、「ソードアート・オンライン」、「魔法科高校の劣等生」など数々の人気作品の主題歌を担当し、国内のみならず世界中にてヒットを記録。2017年2月には「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」の主題歌を担当し、大ヒットセールスを記録(オリコンデイリー1位、ウィークリー4位、各配信サイト1位など)。

2018年5月には初のベストアルバム「LiSA BEST -Day-」「LiSA BEST -Way-」を2タイトル同時リリース、オリコン週間アルバムランキング(5/21付)にて1位・2位を独占した。

また、圧倒的な熱量を持つパフォーマンスと歌唱力、ポジティブなメッセージを軸としたライブは瞬く間に人気を集め、次々と完売公演(日比谷野外大音楽堂、日本武道館、幕張メッセ、横浜アリーナ2days、さいたまスーパーアリーナ2daysなど)を記録。アニソンシーンにとどまらず、数多くのロックフェスでも活躍するライブアーティストとして、その存在感を示している。

座右の銘:今日もいい日だっ。

LiSA Official Website

LiSA Official YouTube

「猫がくれたまぁるいしあわせ」公式サイト

関連リリース情報

「LiSA BEST -Day- & LiSA BEST -Way- WiNTER PACKAGE」

2018年10月10日(水)Release!

【期間生産限定盤(2CD + 特製カレンダー)】

VVCL-1310~1312/¥6,500+税

「LiSA BEST-Day-」通常盤CD(VVCL-1222)+「LiSA BEST-Way-」通常盤CD(VVCL-1227)+特製カレンダー(2018/10/1(月)~2019/4/30(火))+特製クリアケース仕様!

■CD収録楽曲■

「LiSA BEST -Day-」「LiSA BEST -Way-」通常盤CDを1つのパッケージに同梱!

LiSA Official YouTube

「LiSA BEST -Day-」

【初回生産限定盤(CD+BD)】VVCL-1218~1219 /¥4,500 + 税

【初回生産限定盤(CD+DVD)】VVCL-1220~1221 /¥4,000 + 税

【通常盤(CD)】VVCL-1222 /¥3,000 + 税

■CD収録楽曲■

CD・配信シングル収録楽曲10曲、アルバム収録曲3曲、新曲1曲の全14曲を収録

1.Rising Hope…「魔法科高校の劣等生」OP

(作詞:LiSA、田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:堀江晶太)

2.crossing field…「ソードアート・オンライン《アインクラッド》編」OP

(作詞:渡辺 翔 作曲:渡辺 翔 編曲:とく)

3.だってアタシのヒーロー。…「僕のヒーローアカデミア」ED

(作詞:LiSA、古屋 真 作曲:渡辺 翔 編曲:江口 亮)

4.シルシ…「ソードアート・オンライン《マザーズ・ロザリオ》編」ED

(作詞:LiSA 作曲:カヨコ 編曲:堀江晶太)

5.AxxxiS…「クオリディア・コード」2nd OP

(作詞:古屋 真 作曲:eba 編曲:江口 亮)

6.Empty MERMAiD

(作詞:LiSA 作曲:YOOKEY(from THE MUSMUS) 編曲:akkin)

7.ジェットロケット

(作詞:田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:涌井啓一、千葉直樹)

8.BRiGHT FLiGHT

(作詞:LiSA 作曲:野間康介 編曲:野間康介)

9.traumerei …「幻影ヲ駆ケル太陽」OP

(作詞:HIDEO NEKOTA 作曲:HIDEO NEKOTA 編曲:akkin)

10.L.Miranic

(作詞:LiSA 作曲:MAH 編曲:akkin)

11.ID…ゲーム「電撃文庫 FIGHTING CLIMAX IGNITION」主題歌

(作詞:LiSA、古屋 真 作曲:高橋浩一郎 編曲:PABLO)

12.LiTTLE DEViL PARADE

(作詞:LiSA 作曲:PABLO a.k.a. WTF!? 編曲:PABLO a.k.a. WTF!?)

13.WiLL~無色透明~

(作詞:LiSA 作曲:伊秩弘将 編曲:堀江晶太)

14.Believe in myself

(作詞:LiSA 作曲:LiSA 編曲:Love is Same All)

■初回生産限定盤特典BD/DVD 収録楽曲■

<初回生産限定盤特典BD/DVD>

2017年6月24日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「LiVE is Smile Always~LiTTLE DEViL PARADE~」ライブ映像本編前半から11曲を収録!

01.LOSER ~希望と未来に無縁のカタルシス~

02.L.Miranic

03.crossing field

04.Merry Hurry Berry

05.ミライカゼ

06.say my name の片想い

07.Peace Beat Beast

08.オレンジサイダー

09.the end of my world

10.Empty MERMAiD

11.Psychedelic Drive

「LiSA BEST -Way-」

【初回生産限定盤(CD+BD)】VVCL-1223~1224 /¥4,500 + 税

【初回生産限定盤(CD+DVD)】VVCL-1225~1226 /¥4,000 + 税

【通常盤(CD)】VVCL-1227 /¥3,000 + 税

CD・配信シングル収録楽曲8 曲、アルバム収録曲4 曲、新曲2 曲の全14 曲を収録

1.Catch the Moment…「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」主題歌

(作詞:LiSA 作曲:田淵智也 編曲:江口 亮)

2.Thrill, Risk, Heartless…ゲーム「ソードアート・オンライン フェイタル・バレット」主題歌

(作詞:田淵智也 作曲:カヨコ 編曲:堀江晶太)

3.oath sign…「Fate/Zeto」1st シーズンOP

(作詞:渡辺 翔 作曲:渡辺 翔 編曲:とく)

4.ASH…「Fate/Apocrypha」2nd クール OP

(作詞:マオ(シド) 作曲:御恵明希(シド) 編曲:江口 亮)

5.Rally Go Round…「ニセコイ:」OP

(作詞:LiSA、古屋 真 作曲:じん 編曲:akkin)

6.ハローグッデイ…丸井グループ「マルコとマルオの7日間」アニメーションCM「猫がくれたまぁるいしあわせ」タイアップ

(作詞:LiSA 作曲:LiSA、堀江晶太 編曲:堀江晶太)

7.No More Time Machine…「ソードアート・オンライン《キャリバー》編」ED

(作詞:古屋 真 作曲:野間康介 編曲:やしきん)

8.Hi FiVE!

(作詞:LiSA、田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:akkin)

9.コズミックジェットコースター

(作詞:LiSA 作曲:黒須克彦 編曲:黒須克彦)

10.Brave Freak Out…「クオリディア・コード」1st OP

(作詞:田淵智也 作曲:高橋浩一郎 編曲:高橋浩一郎)

11.ROCK-mode’18

(作詞:LiSA、田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:PABLO a.k.a. WTF!?)

12.Mr.Launcher

(作詞:LiSA 作曲:HIDEO NEKOTA 編曲:akkin)

13.Believe in ourselves

(作詞:LiSA、田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:堀江晶太)

14.best day, best way

(作詞:田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:akkin)

■初回生産限定盤特典BD/DVD 収録楽曲■

<初回生産限定盤特典BD/DVD>

2017年6月24日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「LiVE is Smile Always~LiTTLE DEViL PARADE~」ライブ映像本編後半から10 曲を収録!

01.キモチファクトリー

02.そしてパレードは続く

03.Believe in myself

04.シルシ

05.LiTTLE DEViL PARADE

06.コズミックジェットコースター

07.ROCK-mode

08.Rising Hope

09.Catch the Moment

10.TODAY

作品紹介

TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」

英語版:SWORD ART ONLINE Alicization

【イントロダクション】

「ここは……どこだ……?」

気づけばキリトは、なぜか壮大なファンタジーテイストの仮想世界にフルダイブしていた。

ログイン直前の記憶があやふやなまま、手がかりを求めて辺りを彷徨う。

そして、漆黒の巨木《ギガスシダー》のもとにたどり着いた彼は、一人の少年と出会う。

「僕の名前はユージオ。よろしく、キリト君」

少年は、仮想世界の住人――《NPC》にもかかわらず、人間と同じ《感情の豊かさ》を持ち合わせていた。

ユージオと親交を深めながら、この世界からのログアウトを模索するキリト。そんな彼の脳裏に、ある記憶がよみがえる。

それは、幼少期のキリトとユージオが野山を駆け回る想い出――本来、あるはずのない記憶。

更にその想い出には、ユージオともう一人、金色の髪を持つ少女の姿があった。

名前は、アリス。

絶対に忘れてはいけないはずの、大切な名前――。

【放送情報】

TOKYO MX:10月6日より 毎週土曜24:00~

とちぎテレビ:10月6日より 毎週土曜24:00~

群馬テレビ:10月6日より 毎週土曜24:00~

BS11:10月6日より 毎週土曜24:00~

MBS:10月6日より 毎週土曜27:08~

テレビ愛知:10月8日より 毎週月曜26:05~

【配信情報】

AbemaTV:10月6日より 毎週土曜24:00~(地上波同時配信)

*放送開始日・放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

【STAFF】

原作:川原礫(「電撃文庫」刊)

原作イラスト・キャラクターデザイン原案:abec

監督:小野学

キャラクターデザイン:足立慎吾 鈴木豪 西口智也

助監督:佐久間貴史

総作画監督:鈴木豪西口智也

プロップデザイン:早川麻美 伊藤公規

モンスターデザイン:河野敏弥

アクション作画監督:菅野芳弘 竹内哲也

美術監督:小川友佳子 渡辺佳人

美術設定:森岡賢一 谷内優穂

色彩設計:中野尚美

撮影監督:脇顯太朗 林賢太

モーショングラフィックス:大城丈宗

CG監督:雲藤隆太

編集:近藤勇二

音響監督:岩浪美和

効果:小山恭正

音響制作:ソニルード

音楽:梶浦由記

プロデュース:EGG FIRMストレートエッジ

制作:A-1 Pictures

製作:SAO-A Project

【CAST】

キリト(桐ヶ谷和人):松岡禎丞

アスナ(結城明日奈):戸松遥

アリス:茅野愛衣

ユージオ:島﨑信長

【主題歌】

オープニングテーマ:LiSA「ADAMAS」

エンディングテーマ:藍井エイル「アイリス」

TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」公式サイト

アニメ「ソードアート・オンライン」公式ツイッター(@sao_anime)

