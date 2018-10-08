＜レスリング＞米国の世界選手権・女子57kg級代表にヘレン・マルーリス、30階級の代表決まる

チャンピオンの負傷によって延期されていた米国の女子57kg級の世界選手権代表決定戦が10月6日、ペンシルベニア州ベスレヘムで行われ、昨年の58kg級世界チャンピオンのヘレン・マルーリスが、予選を勝ち上がってきたアレックス・ヘドリクを2試合連続のテクニカルフォール（3:14=10-0、2:35=12-0）で勝ち、代表に決まった（3戦2勝システム＝最高3戦が予定され、先に2勝した方が勝者）。
マルーリスは2016年リオデジャネイロ・オリンピックを含めて8年連続の米国代表。2015年は55kg級で、リオデジャネイロは53kg級で優勝しており、今年は4年連続の世界一を目指す。
これで米国の30階級の代表がすべて決まった。
米国・世界選手権代表選手
【男子フリースタイル】
▼57kg級 Gilman, Thomas＝2017年世界選手権2位
▼61kg級 Garrett, Nahshon＝2017年デーブ・シュルツ国際大会2位
▼65kg級 Stieber, Logan＝2016年世界選手権61kg級優勝
▼70kg級 Green, James＝2017年世界選手権2位
▼74kg級 Burroughs, Jordan＝2017年世界選手権優勝
▼79kg級 Dake, Kyle＝2018年ヤリギン国際大会2位
▼86kg級 Taylor, David＝2018年ヤリギン国際大会優勝
▼92kg級 Cox, J’den＝2017年世界選手権3位
▼97kg級 Snyder, Kyle＝2017年世界選手権優勝
▼125kg級 Gwiazdowski, Nicholas＝2017年世界選手権3位
【女子】
▼50kg級 Conder, Whitney＝2018年パンアメリカン選手権優勝
▼53kg級 Hildebrandt, Sarah＝2018年パンアメリカン選手権優勝
▼55kg級 Winchester, Jaccara＝2018年ウクライナ国際大会優勝
▼57kg級 Maroulis, Helen＝2017年世界選手権58kg優勝
▼59kg級 Ragan, Allison＝2017年世界選手権60kg級2位
▼62kg級 Velte, Mallory＝2017年世界選手権63kg級優勝
▼65kg級 Molinari, Forrest＝2018年パンアメリカン選手権優勝
▼68kg級 Mensah-Stock, Tamyra＝2018年ヤリギン国際大会優勝
▼72kg級 Clodgo, Erin＝2017年デーブ・シュルツ国際大会優勝
▼76kg級 Gray, Adeline＝2014・15年世界選手権75kg級優勝
【男子グレコローマン】
▼55kg級 Hazewinkel, Samuel＝2012年ロンドン・オリンピック代表
▼60kg級 Roberts, Dalton＝2018年U-23世界選手権59kg級9位
▼63kg級 Thielke, Jesse David＝2016年リオデジャネイロ・オリンピック9位
▼67kg級 Ellis Coleman＝2017年世界選手権66kg級代表
▼72kg級 Chavez, Jon Jay
▼77kg級 Bey, Kamal＝2017年世界ジュニア選手権74kg級優勝
▼82kg級 Speiller, Geordan＝2018年パンアメリカン選手権2位
▼87kg級 Martinez, Patrick＝2016年世界選手権80kg級代表
▼97kg級 Hancock G’Angelo, Tracy＝2017年世界選手権98kg級代表
▼130kg級 Coon, Adam