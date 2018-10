車好き？海外ドラマ好き？それならコノ海外ドラマは堪らないはず♡車好き必見11作品！！

若者の車離れが著しいなんて話もあり・・・車好きな私からしたら、ちょっと寂しいお話ですが、私は車が大好き♡人気海外ドラマの中でも沢山の車が登場しますよね?「アウトランダー」「Suits」「NCIS」「ストレンジャー・シングス」などなど・・・皆様ご存知の海外ドラマに登場する車をご紹介していきます。

いいよね~車って!!カッコいいし、便利だもの♡

Gabriel Macht in Suits (2011)

昨今では、若者が車を所有しない!必要な時にレンタカーやカーシェアリングを!なんて車好きの私からしてみたら、ちょっと悲しいご時世になってしまったな・・・・

と感じる今日この頃・・・

確かに、車を保持するには購入してからガソリン代、自動車税、メンテナンス&維持費(駐車場代など)がかかって、コストはかかります。

それに免許を取るにもお金がかかりますものね。

でも、自分の都合で好きな時に好きなところに行けたり、大荷物も持ち運びOK、旅行などに遠出しても自由に行動できる。

飛行機や新幹線など交通機関の最終便を気にしなくて良いし・・・

そんな利点もいっぱいあるんですよ~

あればとっても便利なんですけどね。

最近では、カーシェアリングなんかも出てきて、自分の車を持たずとも使いたいときだけ車に乗れてしまったりします。

確かにこれは便利かもしれませんが・・・

「若者の車離れ」

なんと!!

驚くべきことに、Wikipediaにも「若者の車離れ」という項目があるんですよ~

ご存知でしたか?

特に首都圏と呼ばれている場所においては、公共交通機関が発達しています。

地下鉄・バス・市電・JRが通っており、タクシーなどもありますから、車を必要としない人が昔より増えているのが現実です。

ただし、これはあくまでも首都圏と呼ばれる場所に限ってかもしれませんが・・・。

正直、地方に行くと車がないと移動できないというところがほとんどだと思われ・・・

そうゆう場所に住んでいらっしゃる方々は1人に1台車が必要ということも現実となります。

ちょっとお話はずれますが・・・

だからこそ高齢者が運転せざるを得ない状況下での事故なども起こっているのでしょうね。

The Fate of the Furious (2017)

実はとある心理学者さんのお話では、運転が好きな人は車を運転することで、幸福感などが得られる快楽物質である「βエンドルフィン」が脳内に分泌されてストレスレベルが下がり、心が落ち着いて幸せな気分になるなんて話もあったりします。

それに車の振動は、リラックス効果があるとも言われているんですよ。

車に乗ると眠くなるっていうアレですね。

そんないいこともある反面・・・

車に興味がない若者が増えているというのがホントに残念。

そうゆう若者は、小さい時にカッコいいミニカーやらで遊んだりしなかったのかしら??なんて思ったりします。

「高級車でモテる」なんて言われていたバブル時代が懐かしいですね~

欧米の高級ブランド品を持つことが、ある種のステータスになっており・・・

DCブランドも大人気の時代でした。

そんな時代は移り変わり、今、超高齢化の日本になってしまい、正直先行き不安・・・。

3000万円の車を持っているよりも3000万円の貯蓄を持っている人の方がいい・・・。

と現実主義の女性は思ってしまうみたいですね。

つまり、車に限らず高級ブランド離れが著しいようです。

実は、日本に限らず世界でこの車離れの問題はあるようですね。

このお話は長くなるので、また次回にしようと思います。

もちろん私も、メカに詳しいわけではありませんし・・・

車というものが、現代の生活に(首都圏に限って)そぐわなくなってきているというのも分かるのですが・・

(お仕事帰りにアルコールを飲むことになったら、車は邪魔だったりしますものね)

お気に入りの車に乗って運転するってホントに楽しいですよ。

車好きに方にはお分かりになっていただけますかね・・・

さて、

そんな現状を知っていただいたところで、海外ドラマにも登場する車をいくつかピックアップをしてご紹介したいと思います。

#1 「Hawaii Five-0」

来週から新シリーズが日本でも始まる「Hawaii Five-0」。

1968年から1980年にかけて放送された『ハワイ5-0』のリメイク版である本作ですが・・・

この「Hawaii Five-0」の中では、主要キャスト達が乗っているのが・・・

シボレー・カマロ(Chevrolet Camaro )2010

フォード・マスタング(Ford Mustang )2011

JEEPラングラー(Jeep Wrangler)2007

などが使われていますね。

#2 「ナイトライダー」

Knight Rider (1982)

こちらは、昔から海外ドラマがお好きだった方は、ご覧になったことがあるであろう「ナイトライダー」。

「ナイトライダー」(KNIGHT RIDER)は、1982年から制作、放映されていたアメリカの特撮テレビドラマ。

私立探偵の調査員であるマイケル・ナイト(演:デビッド・ハッセルホフ)が、人間の言葉を話すという特殊装備を搭載したドリーム・カーである『ナイト2000』(声:ウィリアム・ダニエルズ)と協力してさまざまな事件を解決するストーリーです。

KNIGHT RIDER -- Season 4 -- Pictured: The Knight Rider K.I.T.T. car (Photo by NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

このおしゃべりする車「ナイト2000」!

アメリカGM社のポンティアック・ファイヤーバード・トランザム。

漆黒の艶やかなボディにスラっとしているボディがカッコいいと言われて、車好きなら夢中になって観た方も多いのでは?

高性能の人工知能である「K.I.I.T」が取り付けられていて、主人公たちと会話したり、無人で運転したりすることも出来ます!

今では当たり前になったAIも当時にしてみたら・・・・ね?

現在では自動ブレーキや、前の車に着いて行ってくれる自動運転装備や、近くの駐車場を探してくれるような装備まであったりして・・・

時代は確実に変わっていくんだな・・・

と思うと同時に、このドラマが放送されたのが1982年だったので、当時このストーリーを考えた人は凄いな・・・とも思ったりします。

この車を見ると、当時のテーマソングが頭の中に流れる方も多いですよね。

超高速走行、ターボブースト(酸素を使って車をジャンプさせる機能)、エンジンの音を完全に消せるサイレントモード、戦闘用にレーザーなどなど・・・

まるで今考えたらおもちゃのような感じでしたものね。

今なおレプリカが販売されているほど人気でした。

お若い方はご存じないかもしれませんが・・・

大丈夫!!今知りましたよね?

#3 「SUITS/スーツ」

日本でもリメイクされることになった『SUITS』。

来週から月9で放送予定になっているこの『SUITS』の本家本元であるストーリーの中でもカッコいい車が登場します。

https://m.media-amazon.com

『SUITS』は、スーツやお洋服の着こなしはもちろんのこと、超エグゼクティブなライフスタイルが海外ドラマファンならずとも注目を集めているドラマ。

主役の一人である弁護士ハーヴィは、ショーファードリブン(運転手さんが運転するクルマ)として「レクサスLS」に載る姿がたまに登場します。

シーズンの最初の方では、「メルセデスS550」や「リンカーン」などをショーファードリブンとして使っていた時もあったのですが・・・・

現在は、レクサスのフラッグシップセダンLS460になったようですね。

ちなみに・・・・

レクサスがこのドラマのスポンサーであるからのようですが・・・

とは言っても・・・・

実はハーヴィは、この他にも沢山の車を運転しています。

「アストンマーティンDB9」

「Chevrolet Suburban 2016」

「ベントレーコンチネンタルGT」

「テスラロードスター」

「フォードマストゥン」

「ジャガーEタイプ」

「フェラーリ365 GTS4」

「テスラ」

などなど・・・・

いやいや、ハーヴィが運転したら全部がカッコよく見えますよね。

《参考記事》What car does Harvey Specter use? - Quora

#4 「LUCIFER/ルシファー」

LUCIFER: Pictured: Tom Ellis as Lucifer. (Photo by FOX via Getty Images)

こちらも海外ドラマファンであればご存知であろう『LUCIFER/ルシファー』。

地獄の統治者になるはずの堕天使ルシファーが、LAでナイトクラブを経営したり事件を解決したりして人間界の生活を楽しんでいる?ドラマ『LUCIFER』。

彼のイギリス英語で繰り出される嫌味と共に、キレの良いストーリー展開で人気のストーリーです。

LUCIFER: Tom Elis in Everythings Coming Up Lucifer season premiere episode of LUCIFER airing Monday, Sept. 19 (9:01-10:00 PM ET/PT) on FOX (Photo by FOX via Getty Images)

そんなルシファーの愛車として登場するのが真っ黒い「コルベット」。

GM社のシボレーブランドのスポーツカーであるコルベット。

このドラマの中に登場するのは初代 C1型(1954年-1962年)コルベットという初期のモデル。

60年代初頭のものと思われます。

スポーツカーと先進的イメージを押し出したカッコいい雰囲気で優雅さと遊び心がいい車だけのような感じもしますが・・・

ただ、ヴィンテージカーになるので状態にもよると思いますが・・・・

1000万くらいはするようですね。

LUCIFER: L-R: Tom Ellis and Scarlett Estevez in the 'Deceptive Little Parasite episode of LUCIFER airing Monday, May 8 (9:01-10:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

ルシファーの愛車はコンバーチブルになっているので、(いわゆるオープンカー)。

見た目はカッコいいのですが、最新モデルのコンバーチブルとは違って・・・

走行中は風がふきすさび・・・

夏も暑い・・・・

その点、最新モデルの様々なメーカーのコンバーチブルは凄いですよね~

首元から温風や冷風が出てきたり、風が入らないように風よけなるものが着いていたり・・・

自動で屋根が出し入れ出来たり・・

まるでトランスフォーマーのようですもの。

ちなみに・・・

アメ車というのは、日本ではあまり人気がないようですが・・・・

早くてカッコいい車好きにはたまらないのかも。

※USではコンバーチブル(Convertible)と呼ばれますがカブリオレも同じ意味です。

#5 「バーン・ノーティス 元スパイの逆襲」

ある日突然、スパイを解雇されてしまったになってしまったマイケル・アレン・ウェスティン(演: ジェフリー・ドノヴァン)が、生活していくために探偵業を営みながら、解雇された謎と陰謀を追っていく「バーン・ノーティス 元スパイの逆襲」。

『バーン・ノーティス 元スパイの逆襲』(Burn Notice)は、2013年に最終シーズンとなるシーズン7が放送されるまでアメリカのUSAネットワークで放送された人気テレビドラマシリーズでした。

その主人公であるマイケルの愛車は、「ダッジ」のチャージャー。

おそらく、顔を見る限り・・・1974年型か?1973年型チャージャーSEじゃないかと思うのですが・・・

BURN NOTICE -- 'Exit Plan' Episode 705 -- Pictured: (l-r) Coby Bell as Jesse Porter, Bruce Campbell as Sam Axe -- (Photo by: Glenn Watson/USA Network/NBCU Photo Bank via Getty Images)

この他にも、フィオナ(演:ガブリエル・アンウォー)ことフィーの乗っていたSAAB 9-3 (サーブ ナイン・スリー)のカブリオレがありました。

このサーブは、マイケルが依頼人から報酬代わりに受け取った車。

それをフィオナにプレゼントしたものですね。

このサーブは、スウェーデンのメーカーなのですが・・・

バブルの頃にはちょくちょく見かけたのですが、ここ最近あまり見なくなりましたね。

サム・アックス(演: ブルース・キャンベル)がシーズン1で乗っていたキャデラックもありましたね。

このキャデラックは、キャデラックのCTS(シーティーエス)という種類で、サムが恋人のベロニカちゃんから貰った車。

2008年式でフルモデルチェンジした直後の新型CTSで、キャデラックの中ではコンパクトなサイズの車です。

そうそう、ハフィンズ・ヒュンダイ・プレイノも登場していましたね。

現在すべてがコンパクトになってきている時代に、この「バーン・ノーティス 元スパイの逆襲」の世界観はちょっと違って・・・

大きな家、大きな車、大きな家電?などなどアメリカらしい雰囲気がなんとなくアメリカの古き良き時代なのかな?なんて感じもしたりするのですが・・・

ご覧になられたことがあるかたはどう感じられますか?

もしかして私がアラフィフだから???・・・・・

《参考記事》IMCDb.org: 1973 Dodge Charger in "Burn Notice, 2007-2013"

#6 「ザ・メンタリスト THE MENTALIST」

『メンタリスト』(The Mentalist)は、アメリカのCBSで2008年から2015年まで放送されていたテレビドラマ(刑事ドラマ)ですね。

初回は1560万人が視聴して、その後はシーズンを通じて高視聴者数をマークしたドラマです。

2008年度の新番組のトップであり・・・・

実は、あの『24 -TWENTY FOUR-』『LOST』といった強豪作品を抜き、新作としては唯一視聴者数ランキングTOP10に入っている作品なんですよ。

日本では、2010年スーパー!ドラマTVにて、『THE MENTALIST メンタリストの捜査ファイル』のタイトルで独占放送され。2016年5月25日からファイナルシーズンが放送されました。

この『メンタリスト』の主人公であるパトリック・ジェーン(演:サイモン・ベイカー)が乗っている車がシトロエン・DS21。

このお車で長距離は大丈夫?なんて思えますが・・・

#7 「NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班」

2003年から放送され、2018年9月25日からシーズン16が放送中の大人気『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(NCIS:Naval Criminal Investigative Service)。

アメリカのワシントンD.C.本部を舞台にした犯罪捜査ドラマです。

主にアメリカ海軍やアメリカ海兵隊の将兵が関わる事件を扱う海軍犯罪捜査局(Naval Criminal Investigative Service)である略称NCIS。

Gibb's car NCIS

これをご覧になられている方でもファンは多いのではないでしょうか?

このストーリーの中にも沢山の車が登場します。

このストーリーの主人公の1人である現場対応チーム主任、NCIS特別捜査官であるリロイ・ジェスロ・ギブス (演:マーク・ハーモン)。

彼の車は、黄色いダッヂ・チャレンジャー(Dodge Challenger)。

《1970 Dodge Challenger 1/64 Yellow From(NCIS)》

実は、アメリカではあのミニカーが売っているんでよ。

さすが長い間続いている大人気のテレビドラマですよね。

そして、もう1人・・・・

この『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』を語るうえで、忘れてはならない可愛らしい女性が・・・・

そうです。

前シーズンをもって『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』を降板してしまったアビー・シュート役で知られるポーリー・ペレット。

シーズン5第13話「凶暴な牙/Dog Tags」にアビーの愛車も登場しています。

アビーらしい車ですよね。

実はこの車ですが・・・

1931年式 Ford Model A 5-window Coupe Hot Rod。

NCISやJAGの特殊効果コーディネーターであるLarry Fuentes氏の所有物なんだそうですよ。

ちなみに、ホットロッド(Hot rod)とは・・・・

アメリカで1930年代に生まれたカスタムカーのジャンルのこと。

裕福な上流社会のご子息が親の車や両親が乗っていた車を持ち出して仲間と非合法レースに興じており・・・

そのレースの中で、パワーを求めて愛車をチューニングしたのがホットロッドの発祥とされてるそう。

#8 「ブレイキング・バッド」

ヴィンス・ギリガンによって制作されたアメリカのテレビドラマシリーズ『ブレイキング・バッド』。

2013年にシリーズを完結をしたにも関わらず・・・・

いまだ人気を誇る『ブレイキング・バッド』ですが・・・。

ごく普通の平凡な化学教師が、余命宣告を受けたことをきっかけにしてドラッグの精製に手を染めて、おどろくような変貌を遂げていく...というドラマ。

主人公ウォルターを象徴するかのような姿をした彼の愛車が「ポンティアック アズテック」。

セネラルモーターズ(GM)が展開したポンティアックは、70〜80年代には「ファイアーバード・トランザム」などの大ヒットを生みましたが、そのうち人気がなくなってしまい2010年に製造終了してしまいました。

彼が乗っていたのは、ポンティアック初のSUVとして登場した車種 だったのですが・・・

実はこの車は、英デイリー・テレグラフ紙が読者を対象に行ったアンケートで史上もっとも醜い車100選のなかの「史上もっとも醜い車1位」という不名誉な称号を得てしまっており・・・

デザインが酷評を呼んでしまい、当時のGMデザイン担当責任者だったウェイン・チェリー氏を辞職にまで追い込んだ代物です。

「ブレイキング・バッド」では、トランスポーテーション・コーディネーターと呼ばれる、車両を専門に手配する担当がいて、その人たちがそれぞれのキャラクターの個性に応じた車を用意しているんですって。

シリーズ後半で、荒稼ぎをするようになったウォルターですが・・・

50ドル(約5000円位)でアズテックを売り払って高級セダンのクライスラー300 SRT8を手に入れるのですが・・・・

さすが、トランスポテーション・コーディネーターがこの作品の中にはいるだけあって、キャラクターの変遷が良くわかる大切な役割として車も大切な位置ずけになっているのが分かりますね。

実は、ウォルターがストーリーの中で売ってしまったアズテックですが・・・

この車は、「ブレイキング・バッド」の撮影後にドラマや映画などの専門オークションサイト「Screen Bid」に出品され、7800ドル(約79万円)で落札されたそうですよ~。

凄いですね。

おそらくマニアがお買い求めになったんでしょうね~

#9 「ストレンジャー・シングス」

Netflixオリジナルドラマである『ストレンジャー・シングス未知の世界』。

2016年7月から放送が始まったアメリカのSFホラーテレビドラマシリーズである『ストレンジャー・シングス未知の世界』ですが・・・

兄であるマット・ダファー氏 (Matt Duffer)と弟であるロス・ダファー(Ross Duffer)のザ・ダファー・ブラザーズという双子が製作・監督・脚本を務めています。

ストーリーの舞台は1983年のとある田舎町。

12歳の少年ウィルの失踪からはじまったこの物語は、その不思議な町で起きている怪事件のヒミツが少しずつ暴かれていく様子を描いています。

このストーリーの中にも車が沢山登場しています。

残念ながら、ご紹介するすべての車ですが・・・

ストーリー中の画像がないものもありますがご了承くださいませね。

その際にはこの「ストレンジャー・シングス未知の世界」の中で登場した車の画像をご紹介してあります。

ジョイス・バイヤーズ役(演:ウィノナ・ライダー)の車ですが・・・

彼女は、ウィルのお母さんです。

彼女の乗っているのは、フォード社の「ピント」という車。

ストーリーの中で、ウィルを探してホーキンス中を走っていたクーペタイプの車ですね。

1970年に生産が始まった車なのですが、日本人からしたらちょっと大きいようにも感じますがアメリカではコンパクトカーの部類に入ります。

スティーブの車は、BMWの「733i」

ナンシーのボーイフレンドであるスティーブ・ハリントン役(演:ジョー・キーリー)の茶色いセダン車は、BMWの「733i」茶色いセダン

一応、BMWの中でも最もグレードの高い車ですよね~。

彼の役柄の設定から、お家がプール付きの豪邸ということもあるので・・・

免許を取って、新車を親御さんに買ってもらって乗っている事なのでしょうね。

ジョナサンの車は、フォードの「LTD」

ウィルのお兄さんであるジョナサン・バイヤーズ役(演:チャーリー・ヒートン)の車ですが・・・

通学するために使っていたちょっとボロのセダンの車は、フォードの「LTD」

このフォードの「LTD」は、1964年~1986年まで発売されたもので、大きさ的にはミドルサイズのセダンになるそうですよ。

実は、この車はアメリカのいくつかの州がパトカーとしても使っている車なんだそう。

とは言っても、ウィルのお家は裕福ではない設定のため・・・中古の古い車という設定なんだと思います。

バーバラの車は、フォルクスワーゲンのゴルフカブリオ

ナンシーの親友であるバーバラ役(演:シャノン・パーサー)の車は、フォルクスワーゲンのゴルフカブリオです。

シーズン1でスティーブの家に行くためにナンシーと一緒に乗っていた車。

このフォールクスワーゲンのゴルフカブリオというオープンタイプのコンパクトカーですが、発売されたのが1988年なので・・・まだ発売されていなかったんですよね~

そうなると、ストーリーの舞台が1983年なので・・・

本来はこの車はこの時代設定には合わないはずなのですが・・・

バーバラがオープンカーに乗るくらいお洒落な子だったという設定にしたかったのかもしれませんね。

ジムの車は、シボレー「K5ブレイザー」

ホーキンス警察署の署長であるジム・ホッパー役(演:デヴィッド・ハーバー)が乗っていたのが、シボレー「K5ブレイザー」です。

ちょっと都内などでは大きすぎるであろう??大きな四駆タイプの車であるシボレーの「K5ブレイザー」。

事件を捜査するために、ホーキンスの町中を走り回っていたので、ご覧になられたことのある方は覚えていらっしゃるかもしれませんね。

もちろんホッパー所長の持ち物ではなく、一応警察の車という設定なのですがね・・・

なんとなく海外ドラマや海外映画の警察の車ってセダンタイプという印象ですが・・・

田舎の警官であるホッパーが乗るには逆にやんちゃな元気のいい感じがしてカッコいいですよね~

実は、私も大昔シボレーのトレイルブレイザー (Chevrolet TrailBlazer) に乗っていたので・・・

型は違いますが、同じシボレーでちょっと懐かしい感じです。

大きくて、どっからでも来い!!なんて感じがして・・・

運転しやすくて大好きでした。

#10 「ホワイトカラー」

2009年~2014年にかけて放送されたアメリカのUSAネットワークのテレビドラマである『ホワイトカラー』(WHITE COLLAR)。

天才詐欺師であるニール(演:マット・ボマー)とFBI知的犯罪専門チームの捜査官ピーター(演:ティム・ディケイ)が主人公の大人気ドラマです。

この犯罪者と捜査官の2人が協力して事件を解決していく様子を描いたバディドラマである「ホワイトカラー」。

もうこのマット・ボマー演じるニールがカッコ良すぎて・・・

見惚れちゃうんですよね~スーツ姿も素敵ですし・・・

あ、すみません。そうゆうお話ではなかったですね・・・

そんな「ホワイトカラー」のストーリーの中で、ピーターが報酬としてもらったのがBMW6シリーズでしたね。

確か・・・2枚ドアだったような気がするのですが・・・

もしかして4枚ドアでしたかね?

2枚ならF13M6か640iまたは650i。

4枚ドアならF06グランクーペになるようですが・・・・

ちゃんと写っている画像が見つからず・・・

ドラマを観直してないので、間違っていたらお許しを。

#11 「アウトランダー」

大ベストセラーを原作にして、スコットランドの美しく壮大な景色をバックに製作された大人の官能的なラブロマンス「アウトランダー」。

シーズン4ももう間もなく新シリーズの放送を開始する予定ですよね。

その主人公であるクレアが現代で乗ったりしている車も何台か登場します。

その多くが、時代が時代だけにクラッシックカーなのですが・・・

壮大なスコットランドの景色の背景にマッチしているのがとても素敵なんですよね。

まず、クレアが運転していた車が、「1964 ローバー(Rover) 3 Litre Coupe MkII」。

そして、この下の画像のクレアが寄りかかっている車が「1948 ローバー(Rover) 12 hp ツアラー ティックフォード(Tourer Tickford)」。

この他にも

「1959 フォード コンスル(Ford Consul) Deluxe MkII」

「フォードソン モデル(Fordson Model) F」(トラクター)なども登場しました。

そして、「1959 ヒルマンミンクス(Hillman Minx) Series III」も登場していましたね。

ヒルマンミンクスは、かつて「いすゞ自動車」が「ルーツ自動車」と提携して、4ドア セダンとしてCKD(完全ノックダウン生産)で製造販売していた自動車です。

イギリスのヒルマンミンクスの初代を1953年からノックダウン(部品を現地で組立てて完成品とする生産方式)で始め・・・・

1957年からはモデルチェンジを果たした二代目を完全に国産化しており・・・

初代は 1963年まで販売していました。

当時はタクシーとして使われていたそうで・・・

年齢の行かれている方は、覚えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか?

海外ドラマファンであればご存じだとは思いますが・・・・

この「アウトランダー」に登場するストーリーの舞台は、1945年の第二次世界大戦の最中に1743年にクレアがトランスポートされていくストーリーです。

そのため、登場する車はクラッシックカーばかりになってしまい・・・

私もこの辺りまで来るとちょっと名前くらいしか分からず・・・

細かい説明などがなくてごめんなさい。

しかし、クレアが聡明で本当にお美しいですね。

時代背景が今ではないのに、このクラッシックカーが画面で映えるとは・・・

さすがヨーロッパですよね~

胸キュンで、戦闘シーンなどもあって、女性からも男性からも支持を得ている「アウトランダー」ですが、またこうゆう車やファッションなどに目を向けてドラマを観られてみるのも面白いですね。

キャストだけではなく、車や小道具にも目を向けてみると違った見方が出来るかも

さて、海外ドラマ11作品をご紹介しながら・・・・

ストーリーの中に登場した車もご紹介してみました。

超高級車から、日常に使える車、そしてクラシックカーまで車種は様々ですね。

海外ドラマに登場する車って、現代版のストーリーでも昔のストーリーでも日本とは違って大きくてカッコいい車ばかり♡

それにその車が実はものすごく高価だったり、希少価値のあるものだったり・・・

たまには、ストーリーやキャストだけではなくて車に目を向けてご覧になられるのも楽しいかもしれませんね。

まだまだこの他にも素敵な車が登場するドラマって沢山あると思います。

車好きであれば、ぜひぜひご覧頂きたい作品ばかり。

ぜひ、チャンスがあったら、これらに限らず車が出てくるこれらのストーリーをご覧になられてみてくださいね。

最後までご覧くださりありがとうございました。

皆様が楽しみにしているアウトランダーシーズン4(Season 4)の Opening Credits(STARZ)も発表されました。日本での公開も楽しみですね。

そして来週からは、AXNで「Hawaii Five-0」シーズン8も日本初放送予定です。

ぜひぜひこの秋も海外ドラマをお楽しみくださいね。

