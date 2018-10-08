【当番医】　１０月８日

【８日】

◇福井市◇休日急患センター（９時～２３時、城東４、内科）電話０７７６（２２）２０９９▽県こども急患センター（９時～２３時、城東４、小児科）電話０７７６（２６）８８００▽前川医院（９時～１８時、東郷二ケ町）電話０７７６（４１）０１１３▽本多整形外科医院（９時～１８時、南四ツ居１）電話０７７６（５３）５５６６▽休日急患歯科診療所（９時～１７時、大願寺３）電話０７７６（２６）８４６８▽県精神科救急情報センター（終日）電話０７７６（６３）６８９９

◇あわら市◇西岡医院（９時～１７時、温泉５、内科）電話０７７６（７７）２１３８

◇坂井市◇鈴木クリニック（９時～１７時、丸岡町吉政、内科）電話０７７６（６６）２６２４▽宮崎病院（９時～１７時、三国町北本町２、外科）電話０７７６（８２）１００２

◇大野市◇休日急患診療所（９時～２１時、篠座、内科・外科・小児科）電話０７７９（６５）８９９９

◇勝山市◇福井勝山総合病院（９時～１７時、長山町２）電話０７７９（８８）０３５０

◇鯖江市◇木村病院（９時～１７時、旭町４）電話０７７８（５１）０４７８▽斎藤医院（９時～１７時、本町３）電話０７７８（５１）００７３

◇越前町◇長田内科胃腸科医院（９時～１７時、江波）０７７８（３２）２７７４

〓越前市〓林病院（９時～１７時、府中１）電話０７７８（２２）０３３６▽藤井医院（９時～１７時、文京１）電話０７７８（２３）３２１１

◇敦賀市◇休日急患センター（９時～１２時、中央町２、内科・小児科・歯科）電話０７７０（２５）５３１１▽和久野医院（９時～１２時、１３時～１７時、和久野、外科系）電話０７７０（２２）３０８０（受け付けは診療終了時間の１５分前まで）

◇美浜町◇田辺整形外科（９時～１７時、郷市）電話０７７０（３２）５８８０

◇小浜市◇田中病院（９時～１７時、遠敷１０）電話０７７０（５６）５３５３

◇おおい町◇なごみ診療所（９時～１７時、本郷）電話０７７０（７７）２７５３