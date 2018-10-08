県中学新人大会　競泳男子200背　庄子(城ノ内)V

競泳の県中学新人大会は6、7日、笠松運動公園屋内プールで行われ、男子は200メートル背泳ぎで庄子竜樹(城ノ内)が2分13秒50の大会新で優勝。同100メートルとの2冠も達成した。女子400メートル自由形は佐藤真論(総和)が優勝し、同200メートルとの2冠。宮岡萌衣(結城東)は女子100メートルバタフライ、同200メートル、同200メートルメドレーリレーの3冠を達成した。

【男子】

▽50メートル自由形 (1)伊藤蓮(総和北)26秒00(2)佐藤(谷和原)26秒72(3)小西(御所ケ丘)26秒85

▽100メートル自由形 (1)沼田樹紀(三和)56秒83(2)伊藤(総和北)57秒57(3)小西(御所ケ丘)57秒78

▽200メートル自由形 (1)沼田樹紀(三和)2分4秒39(2)前佛(藤代南)2分5秒21(3)平元(友部)2分6秒22

▽400メートル自由形 (1)久米蒼真(鹿島)4分22秒50(2)前佛(藤代南)4分23秒87(3)山崎(都和)4分30秒00

▽100メートル背泳ぎ (1)庄子竜樹(城ノ内)1分1秒85(2)水野(磯原)1分4秒28(3)小松崎(石岡)1分5秒53

▽200メートル背泳ぎ (1)庄子竜樹(城ノ内)2分13秒50=大会新(2)大谷(下稲吉)2分18秒74(3)水野(磯原)2分19秒09

▽100メートル平泳ぎ (1)玉井大聖(古河三)1分9秒95(2)黒沢(久慈)1分10秒84(3)谷田部(勝田一)1分11秒76

▽200メートル平泳ぎ (1)黒沢天(久慈)2分30秒13(2)塚本(茗渓学園)2分30秒46(3)谷田部(勝田一)2分31秒26

▽100メートルバタフライ (1)中田有友(総和南)1分1秒51(2)猪野木(下妻東部)1分2秒68(3)二宮(鹿野)1分5秒23

▽200メートルバタフライ (1)中田有友(総和南)2分19秒27(2)鈴木(水海道西)2分23秒01(3)猪野木(下妻東部)2分23秒78

▽200メートル個人メドレー (1)久米蒼真(鹿島)2分19秒35(2)浅井(茨城大付)2分20秒00(3)玉井(古河三)2分20秒96

▽200メートルリレー (1)緑岡(高山、皆川、須藤、茅根)1分52秒62(2)茨城大付1分52秒70(3)石岡1分53秒39

▽200メートルメドレーリレー (1)結城東(松本、鈴木、須藤、小谷野)2分4秒15(2)緑岡2分4秒39(3)茨城大付2分4秒83

▽総合得点 (1)茨城大付47点(2)結城東44点(3)緑岡35点

【女子】

▽50メートル自由形 (1)川上諒子(城ノ内)28秒52(2)吉岡(土浦日大中教校)28秒81(3)阿部(御所ケ丘)28秒99

▽100メートル自由形 (1)鵜飼真央(下根)1分0秒92(2)吉岡(土浦日大中教校)1分1秒90(3)山崎(長山)1分2秒00

▽200メートル自由形 (1)佐藤真論(総和)2分12秒48(2)潮田(結城)2分14秒44(3)河野(水戸四)2分21秒32

▽400メートル自由形 (1)佐藤真論(総和)4分36秒55(2)川路(土浦六)4分43秒52(3)潮田(結城)4分45秒66

▽100メートル背泳ぎ (1)神矢和夏(茗渓学園)1分8秒56(2)衣笠(伊奈)1分9秒52(3)幸保(神栖四)1分10秒13

▽200メートル背泳ぎ (1)神矢和夏(茗渓学園)2分27秒66(2)衣笠(伊奈)2分29秒19(3)金子(勝田三)2分33秒55

▽100メートル平泳ぎ (1)江川茅紘(大穂)1分16秒73(2)大中(けやき台)1分18秒68(3)佐藤(大島)1分21秒29

▽200メートル平泳ぎ (1)江川茅紘(大穂)2分43秒13(2)大中(けやき台)2分52秒85(3)佐藤(大島)2分53秒41

▽100メートルバタフライ (1)宮岡萌衣(結城東)1分5秒20(2)高村(茨城)1分8秒03(3)横平(明光)1分10秒16

▽200メートルバタフライ (1)宮岡萌衣(結城東)2分27秒71(2)宮本(江戸川学園)2分31秒15(3)高村(茨城)2分32秒26

▽200メートル個人メドレー (1)幸保真央(神栖四)2分30秒66(2)宮本(江戸川学園)2分31秒14(3)山崎(長山)2分31秒71

▽200メートルリレー (1)総和北(奈良、中田、白井、舘野)2分4秒33(2)佐野2分5秒74(3)結城東2分6秒90

▽200メートルメドレーリレー (1)結城東(鈴木、赤木、宮岡、佐久間)2分14秒45(2)佐野2分16秒82(3)総和北2分19秒33

▽総合得点 (1)結城東54点(2)総和北33点(3)茨城33点

※2、3位はリレー種目の得点差による。