「鬼滅の刃」メインキャストは花江夏樹＆鬼頭明里！「ジャンプ」と「マチ★アソビ」で発表に

TVアニメ『鬼滅の刃』（2019年4月放送開始 ）よりキャスト情報第1弾が発表された。主人公・竈門炭治郎役は花江夏樹、炭治郎の妹である竈門禰豆子役は鬼頭明里が担当する。
『鬼滅の刃』の原作は、吾峠呼世晴が2016年11号より「週刊少年ジャンプ」に連載中の血風剣戟冒険譚。大正日本を舞台に、家族を鬼に皆殺しにされた心優しき少年・炭治郎が、凶暴な鬼に変異した妹・禰豆子を元に戻し仇の鬼を討つための旅を繰り広げていく。
キャスト情報第1弾は10月6日発売の「週刊少年ジャンプ」、そして徳島市で開催中の「マチ★アソビ Vol.21」内「TVアニメ『鬼滅の刃』炭治郎役声優初出演イベント」にて発表されたもの。
『東京喰種トーキョーグール』金木研役の花江が炭治郎役、『グランクレスト戦記』シルーカ・メレテス役の鬼頭が禰豆子役に決定し、「マチ★アソビ Vol.21」では登壇した花江が作品への意気込みを述べ生アフレコを披露した。
TVアニメ『鬼滅の刃』は2019年4月より放送開始予定。発売中の「週刊少年ジャンプ」には花江と鬼頭のコメントも掲載されているのでファンは要チェックだ。
TVアニメ『鬼滅の刃』
2019年4月放送開始予定
＜スタッフ＞
原作：吾峠呼世晴 （集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
アニメーション制作：ufotable
＜キャスト＞
竈門炭治郎役：花江夏樹
竈門禰豆子役：鬼頭明里
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
仲瀬 コウタロウ