石田燿子、デビュー25周年＆「ワールドウィッチーズ」10周年記念盤「ソラノウタ」を12月19日にリリース！

石田燿子が、12月19日にアルバム『石田燿子デビュー25周年&「ワールドウィッチーズ」10周年記念盤「ソラノウタ」』を発売する。

石田燿子は、1993年3月に『美少女戦士セーラームーンR』のエンディングテーマ「乙女のポリシー」でデビュー。以降、様々なアニメやゲーム主題歌の歌唱、作詞を担当している彼女が、アルバム『石田燿子デビュー25周年&「ワールドウィッチーズシリーズ」10周年記念盤「ソラノウタ」』を12月19日に発売することが明らかになった。

これは10月8日に東京・渋谷eggmanで開催されたデビュー25周年記念ライブ『YOKO ISHIDA 25th Anniversary Live“TWENTY FIVE-O”』で本人の口から発表されたもの。石田のデビュー25周年とTVアニメ1期から主題歌を担当している『ワールドウィッチーズ』シリーズの10周年にちなみ、「STRIKE WITCHES~わたしにできること~」といった歴代の主題歌に加え「Sweet Duet」など人気のキャラクターソングをカバーした楽曲も収録される。

また、『ワールドウィッチーズ』シリーズのイベントではお馴染み“石田大尉”を、原作者の島田フミカネ氏が描いたイラストも公式サイトで公開された。アルバム情報とあわせて是非チェックして欲しい。

■CD発売情報:

12月19日(水)発売

石田燿子

『石田燿子デビュー25周年&「ワールドウィッチーズ」10周年記念盤「ソラノウタ」』

COCX-40602 ¥2,500+税

<CD収録内容>

1 STRIKE WITCHES ~わたしにできること~

2 Sweet Duet(ヴォーカル新録)

3 ブックマーク ア・ヘッド

4 private wing

5 STRIKE WITCHES 2 ~笑顔の魔法~

6 Over Sky

7 約束の空へ ~私のいた場所~

8 Connect Link

9 Fly Away(ヴォーカル新録)

10 もっと強く、もっと速く(ヴォーカル新録)

11 アシタノツバサ

12 LITTLE WING ~Spirit of LINDBERG~(ヴォーカル新録)

13 Moonlight Trip(ヴォーカル新録)

14 ピースメーカー(ヴォーカル新録)

15 Fly up so high!(新曲)

≪Label Official Site≫

http://columbia.jp/artist-info/ishidayoko/

■Profile

石田燿子

所属:ハイウェイスター

誕生日:10月7 日

出身:新潟県新潟市

1990年アニメシンガーコンテストにてグランプリを受賞。1993年3月『美少女戦士セーラームーンR』のエンディングテーマ『乙女のポリシー』でデビュー。以後も様々なアニメやゲーム主題歌の歌唱、作詞を担当する。

これまでにアメリカ、スペイン、ブラジル、フランス、メキシコ、韓国、中国、香港、台湾、タイ、コスタリカ、ポルトガル、ペルー、チリなどでもコンサートを行い、世界の架け橋となるアニソンシンガーとして活躍中。

2018年3月21日にデビュー25周年へ突入。“エンジェルボイス”と称された歌声で国内に留まらずワールドワイドに活動している。

・石田燿子オフィシャルHP http://yokoishida.com/

・石田燿子公式ツイッター @yokonti

©2020 島田フミカネ・KADOKAWA/第501統合戦闘航空団