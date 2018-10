■チャレンジダンジョン「覚醒の黒き魔女」に挑め!

10月8日(月・祝)より、チャレンジダンジョン「覚醒の黒き魔女」を復刻開催いたします。本ダンジョンでは、「亡霊魔女ヴェスティ」がボスモンスターとして登場!ダンジョンをクリアすると、進化用の素材やオーブなどさまざまなレアアイテムが手に入ります。カードLvとスキルLvをMAXにし、モンスターのさらなる力を引き出しましょう!

覚醒進化後の「亡霊魔女ヴェスティ」

チャレンジダンジョン概要

ボスバトル1戦のみ

バトル中の乱入不可

4人目以降はフレンドでなくても参加可能(マッチング時)

ダンジョンに挑戦する際、最大スタミナの6分の1を消費

SPブースト使用不可

ボスを倒すとランダムで、覚醒進化用の素材や限定オーブなどレアアイテムが手に入る

※本チャレンジダンジョンで手に入る覚醒進化素材は「覚醒の書」「竜神の宝玉」となります。

開催期間

2018年10月8日(月・祝)12:00~10月22日(月)11:59

■「第123回コロシアム本戦」開催!

プレイヤー同士がチームを組み、5人vs5人で戦う「第123回コロシアム本戦」が開催中です。コロシアムは1人ひとりがチームの勝敗を大きく左右するバトルで、通常のダンジョンとは違う緊迫感を味わうことができます。報酬のドラゴンメダル大量獲得を目指し、7日間の壮絶なバトルに挑戦しましょう!

報酬について

バトルに勝利すると、勝利報酬としてドラゴンメダルを獲得できます。今回のコロシアム開催期間内での勝利数や、これまでの通算勝利数に応じてメダルを獲得でき、敗北した場合でも少量のメダルが手に入ります。獲得したドラゴンメダルは「ドラゴンメダル交換所」で豪華アイテムと交換できます!

【ドラゴンメダル交換の報酬例】

特効スキルについて

コロシアムでは、通常よりも高い効果を発揮する「特効スキル」が設定されています。今回のコロシアムの「特効スキル」は、打・咬・暗闇です。これらのスキルを所有するカードをバトルで使用すると、多くのダメージを与えることができます。

開催期間

2018年10月8日(月・祝)~10月14日(日)

コロシアム開催時間

7:00~8:59/12:00~13:59/17:00~18:59/21:00~22:59

