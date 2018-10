【惚れちゃうかも？】『ウォーキング・デッド』ジェフリー・ディーン・モーガンの12のトリビア

『ウォーキング・デッド』もシーズン9に突入!悪役であるニーガンの動向に視線が集まっています。今回はそんなニーガンを演じているジェフリー・ディーン・モーガンの魅力を知れちゃう12のトリビアをご紹介♡動物好き?キャンディーショップを経営!?渋くてセクシーなだけじゃなく、かわいい一面も知れちゃうかも!

渋さと色気のハイブリッド!ジェフリー・ディーン・モーガンって?

NEW YORK, NY - MARCH 20: Actor Jeffrey Dean Morgan attends the 'Batman V Superman: Dawn Of Justice' New York premiere at Radio City Music Hall on March 20, 2016 in New York City. (Photo by Michael Stewart/Getty Images)

『スーパーナチュラル』や『グレイズ・アナトミー』など様々な海外ドラマに出演し、現在は『ウォーキング・デッド』で強烈なインパクトを与える悪役、ニーガンを演じているジェフリー・ディーン・モーガン。

渋くて色気があってハンサムなジェフリーですが、一体どんな人物なのでしょうか?

ニーガンのイメージが強い方には意外!?な素顔とトリビアをご紹介。

名前:ジェフリー・ディーン・モーガン

生年月日:1966年4月22日

出身地:アメリカ合衆国ワシントン州シアトル

身長:191cm

Instagram: @jeffreydeanmorgan

ジェフリーの意外な素顔が分かる!12のトリビア

①ワシントン州カークランドのベン・フランクリン小学校出身。ローズヒル中学校出身。レイク・ワシントン高校出身。サッカーをする傍らでバスケットボールのチームではキャプテンを務めていた

②ジェフリーはポール・ラッド(アントマン)とニューヨークで「Samuel's Sweet Shop」と呼ばれるキャンディーストアを共同経営している

Samuel's Sweet Shop Facebook

③お休みの日は飼っているラマとアルパカの世話をするためにニューヨーク北部の自宅に帰っている。名前はウォリー、トニー、ステラ

Jeffrey Deadn Morgan Facebook

④俳優のハビエル・バルデムと間違えられることがある

⑤『グレイズ・アナトミー』に出演したことで彼の人生が変わった。デニーとして演じて得たものがニーガンにも生かされている

⑥ジェフリーの息子であるアウグストゥス君は『ウォーキング・デッド』を見るには若すぎる年齢だが、ニーガンの大ファン。『ウォーキング・デッド』のバックパックを学校用のカバンとして愛用している

⑦ ジェフリーはドラマ『グッド・ワイフ』に出演し、大きな役割を果たしたがフィナーレが気に入らなかった

⑧ 映画『Losers(原題)』を撮影していた時に、棄てられていた子犬と出会い飼うことにした。名前は山賊の意味の「バンデッド」

⑨ノーマン・リーダスと非常に仲が良い

⑩好きなバンドは「The Eagles」

⑪元々バスケットボールの選手になりたかったが、怪我をしてしまい断念。演技は彼にとって非常にいい発見だった

⑫ヒラリー・バートンとは2009年に出会い交際をスタート。2010年に子供が誕生。2018年にもう一人子供が誕生した

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Actors Hilarie Burton and Jeffrey Dean Morgan arrive at the 69th Annual Primetime Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

いかがでしたか?

ジェフリーのことを知らなかった方は意外な素顔を知ることが出来たのではないでしょうか。

今後も『ウォーキング・デッド』で活躍し続けるであろうジェフリーに要注目です♡