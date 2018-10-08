オリ吉田正は3試合で8安打3発、ハム西川が週間6盗塁…18年第27週パ投打5傑

西武＆オリックスは全日程終了、楽天松井は6回14K
6球団すべてが試合をするのは今週が最後。最終週だ。
【パ・リーグNPB第27週（10/1-10/7）】
1西武(5試合4勝1敗0分、勝率.800)
2ソフトバンク(7試合5勝2敗0分、勝率.714)
3オリックス(3試合2勝1敗0分、勝率.667)
4ロッテ(7試合2勝5敗0分、勝率.286)
5日本ハム(4試合1勝3敗0分、勝率.250)
5楽天(4試合1勝3敗0分、勝率.250)
ソフトバンクとロッテは休みなしの7試合。西武とソフトバンクが大勝ちしている。西武とオリックスは全日程終了。
【打者5傑】
○安打
1中村奨吾(ロ）9
1秋山翔吾(西）9
3上林誠知(ソ）8
3井上晴哉(ロ）8
3吉田正尚(オ）8
○本塁打
1吉田正尚(オ）3
2松田宣浩(ソ）2
2鈴木大地(ロ）2
2柳田悠岐(ソ）2
2福田秀平(ソ）2
2浅村栄斗(西）2
2ウィーラー(楽）2
2宗佑磨(オ）2
○打点
1浅村栄斗(西）7
2井上晴哉(ロ）5
2松田宣浩(ソ）5
2鈴木大地(ロ）5
2グラシアル(ソ）5
2高田知季(ソ）5
2ウィーラー(楽）5
2西田哲朗(ソ）5
2吉田正尚(オ）5
○盗塁
1西川遥輝(日）6
2金子侑司(西）2
2杉谷拳士(日）2
1盗塁10人
○打率(規定打席以上)
1吉田正尚(オ）.667
2西川遥輝(日）.556
3秋山翔吾(西）.375
4近藤健介(日）.364
4ウィーラー(楽）.364
○RC（Run Create）打者の総合指標 安打、長打、四死球、盗塁、犠打、犠飛を加味
1吉田正尚(オ）7.94
2松田宣浩(ソ）6.10
3西川遥輝(日）5.44
4秋山翔吾(西）5.14
5山川穂高(西）5.12
オリックス吉田正が8安打3本塁打、打率.667と好調。日本ハム西川は4試合で6盗塁をマークした。
投手は…
【投手5傑】
○勝利
1涌井秀章(ロ）1
1高橋光成(西）1
1多和田真三郎(西）1
1武田翔太(ソ）1
1東浜巨(ソ）1
1則本昂大(楽）1
1上原健太(日）1
1榎田大樹(西）1
1千賀滉大(ソ）1
1西勇輝(オ）1
1岩下大輝(ロ）1
1伊藤翔(西）1
1ミランダ(ソ）1
1二保旭(ソ）1
1増井浩俊(オ）1
○セーブ
1増田達至(西）2
1森唯斗(ソ）2
3増井浩俊(オ）1
3内竜也(ロ）1
3マーティン(西）1
3石川直也(日）1
○ホールド
1澤田圭佑(オ）2
1平井克典(西）2
1ホールド12人
○奪三振
1松井裕樹(楽）14
2種市篤暉(ロ）10
3高橋光成(西）8
4則本昂大(楽）8
4上沢直之(日）8
4榊原翼(オ）8
○防御率（規定投球回数以上）
1榊原翼(オ）0.00
1武田翔太(ソ）0.00
1山岡泰輔(オ）0.00
4涌井秀章(ロ）1.13
4多和田真三郎(西）1.13
○PR（PitchingRun）投手の総合指標：（リーグ平均防御率-投手の防御率）×投球回で算出
1武田翔太(ソ）26.8
2榊原翼(オ）21.0
2岩下大輝(ロ）21.0
4涌井秀章(ロ）19.0
4多和田真三郎(西）19.0
リーグ防御率は3.50。オリックス榊原は6回零封。楽天松井は先発で6回14奪三振。救援でソフトバンク武田が7回2/3を無失点。西武増田、ソフトバンク森が2セーブを挙げた。（広尾晃 / Koh Hiroo）