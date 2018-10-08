オリ吉田正は3試合で8安打3発、ハム西川が週間6盗塁…18年第27週パ投打5傑

オリックス・吉田正尚【写真：荒川祐史】

西武＆オリックスは全日程終了、楽天松井は6回14K

6球団すべてが試合をするのは今週が最後。最終週だ。

【パ・リーグNPB第27週（10/1-10/7）】

1西武(5試合4勝1敗0分、勝率.800)

2ソフトバンク(7試合5勝2敗0分、勝率.714)

3オリックス(3試合2勝1敗0分、勝率.667)

4ロッテ(7試合2勝5敗0分、勝率.286)

5日本ハム(4試合1勝3敗0分、勝率.250)

5楽天(4試合1勝3敗0分、勝率.250)

ソフトバンクとロッテは休みなしの7試合。西武とソフトバンクが大勝ちしている。西武とオリックスは全日程終了。

【打者5傑】

○安打

1中村奨吾(ロ）9

1秋山翔吾(西）9

3上林誠知(ソ）8

3井上晴哉(ロ）8

3吉田正尚(オ）8

○本塁打

1吉田正尚(オ）3

2松田宣浩(ソ）2

2鈴木大地(ロ）2

2柳田悠岐(ソ）2

2福田秀平(ソ）2

2浅村栄斗(西）2

2ウィーラー(楽）2

2宗佑磨(オ）2

○打点

1浅村栄斗(西）7

2井上晴哉(ロ）5

2松田宣浩(ソ）5

2鈴木大地(ロ）5

2グラシアル(ソ）5

2高田知季(ソ）5

2ウィーラー(楽）5

2西田哲朗(ソ）5

2吉田正尚(オ）5

○盗塁

1西川遥輝(日）6

2金子侑司(西）2

2杉谷拳士(日）2

1盗塁10人

○打率(規定打席以上)

1吉田正尚(オ）.667

2西川遥輝(日）.556

3秋山翔吾(西）.375

4近藤健介(日）.364

4ウィーラー(楽）.364

○RC（Run Create）打者の総合指標 安打、長打、四死球、盗塁、犠打、犠飛を加味

1吉田正尚(オ）7.94

2松田宣浩(ソ）6.10

3西川遥輝(日）5.44

4秋山翔吾(西）5.14

5山川穂高(西）5.12

オリックス吉田正が8安打3本塁打、打率.667と好調。日本ハム西川は4試合で6盗塁をマークした。

投手は…

【投手5傑】

○勝利

1涌井秀章(ロ）1

1高橋光成(西）1

1多和田真三郎(西）1

1武田翔太(ソ）1

1東浜巨(ソ）1

1則本昂大(楽）1

1上原健太(日）1

1榎田大樹(西）1

1千賀滉大(ソ）1

1西勇輝(オ）1

1岩下大輝(ロ）1

1伊藤翔(西）1

1ミランダ(ソ）1

1二保旭(ソ）1

1増井浩俊(オ）1

○セーブ

1増田達至(西）2

1森唯斗(ソ）2

3増井浩俊(オ）1

3内竜也(ロ）1

3マーティン(西）1

3石川直也(日）1

○ホールド

1澤田圭佑(オ）2

1平井克典(西）2

1ホールド12人

○奪三振

1松井裕樹(楽）14

2種市篤暉(ロ）10

3高橋光成(西）8

4則本昂大(楽）8

4上沢直之(日）8

4榊原翼(オ）8

○防御率（規定投球回数以上）

1榊原翼(オ）0.00

1武田翔太(ソ）0.00

1山岡泰輔(オ）0.00

4涌井秀章(ロ）1.13

4多和田真三郎(西）1.13

○PR（PitchingRun）投手の総合指標：（リーグ平均防御率-投手の防御率）×投球回で算出

1武田翔太(ソ）26.8

2榊原翼(オ）21.0

2岩下大輝(ロ）21.0

4涌井秀章(ロ）19.0

4多和田真三郎(西）19.0

リーグ防御率は3.50。オリックス榊原は6回零封。楽天松井は先発で6回14奪三振。救援でソフトバンク武田が7回2/3を無失点。西武増田、ソフトバンク森が2セーブを挙げた。（広尾晃 / Koh Hiroo）