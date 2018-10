【悲報】『NCIS』で差別的言動が発覚！関係者は解雇へ

全米視聴率No.1の犯罪捜査ドラマ『NCIS』の撮影現場で差別的言動が発覚!関係者が解雇される事態へと発展した!

『NCIS』シリーズ

『NCIS』シリーズは、2003年に米CBSにて『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』の放送がスタート。

アメリカ海軍関係の事件が発生すると捜査に乗り出す犯罪捜査チームを描き、瞬く間に全米視聴率ナンバー1ドラマとなった。現在では、世界で最も観られているTVドラマの称号まで獲得している。

2009年にはスピンオフ第一弾となる『NCIS:LA~極秘潜入捜査班』、2014年にはスピンオフ第二弾『NCIS:ニューオーリンズ』が製作された。

世界で最も観られているTVドラマとして知られている『NCIS』シリーズの関係者に差別的言動があった事が明らかになった。

問題になったのは『NCIS:ニューオーリンズ』のショーランナーに2016年から就任したブラッド・カーン氏。

彼は2017年12月に「女性に対する嫌がらせと理不尽な懲罰言動」が告発され、当時保育士だった女性を理不尽にいじめ、人種差別的な発言を行ったと放送局CBSに複数の進言があったとされている。

調査はすでに開始されており、CBSはカーンをショーランナーからコンサルティングプロデューサーへと降格させることを決定。

しかし、その後3件目の告発があった事から、過去に彼が関係した作品を徹底的に調査する事態へと発展。そして、10月1日、ブラッド・カーン氏に対し、解雇が通達された。

大ヒットドラマの関係者に発覚した由々しき事態。

『NCIS:ニューオーリンズ』は現在全米でシーズン5が放送されているが、今後が心配になる事件である。

ゴス系ファッションに身を包んだ優秀な分析官アビゲイル・‘‘アビー’’・シュートを演じたポーリー・ペレットが降板した。

全米No.1視聴率を誇る犯罪捜査ドラマ『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』を15シーズンもの間支え続け、ファンからも絶大なる支持を集めていた人気キャラクターがだ。

その理由は、撮影現場で起きた‘‘いじめ’’が原因として挙げられていたが、果たして、その‘‘いじめ’’の加害者は一体誰なのか?

そこには、ファンの間で数か月前から共演シーンがなくなったとして噂になっている‘‘ある俳優’’の名前があった。

次々とレギュラー俳優が降板していくことでもある意味有名な『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』。

そんな本作の主演俳優としてプロデューサーも兼任しているのが、リロイ・ジェスロ・ギブス役のマーク・ハーモンだ。

部下たちを厳しく取り仕切る鬼軍曹としても知られる人気キャラクターだが、どうやら彼が今回の騒動に関与していると思われる。

事の発端は2016年のこと・・・

マークが愛犬デイヴ(ピットブルの血が入った雑種)を撮影現場に連れてきたことがきっかけだった。

スタッフの一人がふざけて荒っぽくデイヴと遊んでいたところ、デイヴが身の危険を感じて、そのスタッフにかみついてしまったという。これによりスタッフは16針縫うケガを負ってしまった。

そういった事件があったことから、マークは犬を現場に連れてこなくなったと表向きはされていたが、実際はそうではなかった。

人に噛みつくような犬が現場にいることに不安や恐怖を覚えた関係者も多かったというが、エグゼクティブプロデューサーも兼任しているマークに対して意見を言えるものは誰もいない。そこでより良い撮影現場を築き上げるために立ち上がったのがポーリーだった。

本作のスタート時から共演している彼女がマークに対して意見を申し立てたのだが、これにマークは気分を害してしまったという。

ここからマークとポーリーの関係がぎくしゃくし始め、その後、二人は撮影日をずらすようになり、共演シーンがあったとしても、合成などの技術を使って番組側は対処していたらしい。ポーリーの最終出演エピソードでも、一緒のシーンは無かった。