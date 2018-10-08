体育厅调查显示老年人体能创新高

【共同社10月8日电】日本体育厅7日公布了2017年度体力和运动能力调查结果。在将体能测试的结果计分后的总分中，70～79岁男女均创下调查开始以来的新高，凸显出老年人体力充沛。另一方面，女性有运动习惯的比例从初中生至49岁年龄段十分低迷，成为课题。

该厅分析称“老年人非常注重健康，进行步行等运动的氛围高涨”。关于年轻女性疏于运动的原因，认为“不十分清楚，但可能是工作年龄层的女性更多进入社会而没有时间运动等”。

此次调查于2017年5月至10月以6～79岁共64648人为对象实施，进行了握力、仰卧起坐、坐位体前屈等各项体能测试，并做了有关运动习惯的问卷调查。

关于65岁以上人群，将6项计分后以满分60分汇总了结果。仰卧起坐及6分钟步行项目上，几乎各年龄段男女都有所提升。75～79岁男性为36.28分；女性为36.03分，连续四年创新高，均在约20年间提高了6分左右。除70～74岁男女外，65～69岁女性也创下新高。65～69岁男性也为历史第二高。

与据称6～19岁男女体能达到峰值的1985年度前后相比，除中学男生50米跑外均为较低水平，近几年男女均为大致上升或持平状态。育儿年龄层的30～49岁男女则出现停滞。

另一方面，调查还将各年龄层的运动习惯与1998年度开始采用现行调查方法时的数据进行了比较分析。据称“每周运动1次以上”的人中，男性在几乎所有年龄层均有增加，另一方面初中至49岁的女性则减少，尤其是19岁女性从46%大幅降至34%。该厅计划创造环境以方便女性开展运动。

调查显示，小学生中在幼儿期在外玩耍的频率越高，越易养成运动习惯，在体能测试中总分也越高，幼儿期运动的重要性再次得到确认。（完）