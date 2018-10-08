福井国体１０月８日の福井県勢結果

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月８日の福井県勢の結果
◇陸上
【福井県営陸上競技場】
【成年男子】
▽８００メートル予選「１組」１位 村島匠（福井県スポーツ協会）１分５０秒０９＝決勝進出
▽１１０メートル障害予選「３組」１位 金井大旺（福井県スポーツ協会）１３秒７０＝追い風参考、決勝進出
▽同決勝 １位 金井大旺（福井県スポーツ協会）１３秒４６＝大会新
▽やり投げ決勝 ９位 長谷川鉱平（福井県スポーツ協会）７０メートル３４
【少年男子Ａ】
▽４００メートル準決勝「３組」２位 片山卓也（敦賀高）４７秒８０＝決勝進出
▽同決勝 ８位 片山卓也（敦賀高）４８秒５２
【少年男子共通】
▽三段跳び決勝 １９位 田川遼介（北陸高）１４メートル３５＝追い風参考
【少年女子Ａ】
▽１００メートル障害予選「３組」 ２位 宍戸梨瑚（敦賀高）１３秒７８＝決勝進出
▽同決勝 ６位 宍戸梨瑚（敦賀高）１３秒６５＝追い風参考
【少年女子共通】
▽三段跳び決勝 ３位 芦田陽菜（敦賀高）１２メートル５５
【成・少年男子共通】
▽４００メートルリレー準決勝「３組」 ４位 福井（宇野、村田、平野、丸山）４０秒１１＝落選
【成・少年女子共通】
▽４００メートルリレー準決勝「３組」 ５位 福井（山岸、小尾、島田、加藤）４６秒４１＝落選
◇ホッケー
【福井県立ホッケー場ほか】
▽少年男子３位決定戦
福井（丹生高）１４―０ 北海道（北海学園札幌高） （０―０、７―０、４―０、３―０）
▽少年女子決勝
福井（丹生高）４―０富山（石動高） （２―０、０―０、１―０、１―０） （福井は初優勝）
◇ボクシング
【福井県産業会館】
▽成年男子ライトフライ級決勝 柏崎刀翔（福井・福井南特別支援学校教） 判定 重岡優大（熊本・拓大）
▽同ライトヘビー級決勝
但馬ミツロ（福井・福井県スポーツ協会） 棄権 ２回１分５８秒 ジュリアン・ジョンソン（沖縄・沖縄水産高教）
◇新体操
【福井県産業振興施設】
▽総合（個人＋団体）３位 福井（丸岡高＝木部、的場、中尾、佐藤、長谷川）３１・１２５０点（個人１３・０２５０点、団体１８・１００点）
◇重量挙げ
【小浜市民体育館】
▽女子６３キロ級スナッチ ９位 真柄朱里（金沢学院大）８０キロ
▽同６３キロ級ジャーク １１位 真柄朱里（金沢学院大）１００キロ
▽同６３キロ級トータル １０位 真柄朱里（金沢学院大）１８０キロ（スナッチ８０、ジャーク１００）
▽少年男子１０５キロ級スナッチ ６位 岩谷梅輝（若狭東高）１０８キロ
▽同１０５キロ級ジャーク ７位 岩谷梅輝（若狭東高）１３２キロ
▽同１０５キロ級トータル ７位 岩谷梅輝（若狭東高）２４０キロ（スナッチ１０８、ジャーク１３２）
◇ソフトテニス
【越前市武生中央公園庭球場】
▽成年女子準決勝 広島２（単１―０、複１―０）０福井
○高橋・半谷 ４―１ 羽渕・上田
○尾上 ４―３ 中山
▽同３位決定戦 愛知２（単１―０、複１―０）０福井
○加納・小林 ４―３ 木谷・高杉
○那須 ４―２ 中山
◇軟式野球
【敦賀市総合運動公園野球場ほか】
▽３位決定戦 千葉（京葉銀行） １０００００００７…８ １００００００００…１ 福井（セーレン）
（延長九回、八回からタイブレーク） （千）栗原、山崎、古川―兵藤 （福）関口、中屋、坪田、鈴木―田中、石本 ▽本塁打 小野田（千） ▽三塁打 石原（千）▽二塁打 高橋、中川、田村（以上千）荒川（福） （３位決定戦は七回制）
◇柔道 【福井県立武道館】
▽少年男子１回戦
福岡３―０福井
○篠崎初 反則勝ち 宮田初 ○下川初 崩れ上四方固め 土田初 ○安部２ 反則勝ち 山口初
森初 引き分け 酒井初
中西２ 引き分け 林初
◇バドミントン 【勝山市体育館ジオアリーナ】
▽成年女子決勝
秋田２―０福井（単１―０、複１―０）
○松本・永原２―０綿矢・山口（２１―１１、２１―１６） ○川上２―０西江（２１―６、２１―１４）
（秋田は２年連続２度目の優勝）
◇アーチェリー 【福井市スポーツ公園サッカー場】
▽成年女子団体３位決定戦
福井 ６―２ 山形
（福井＝久原、小城、服部）
（山形＝中村、船見、冨樫）
◇空手 【敦賀市総合運動公園体育館】
▽成・少年男女共通組手団体３回戦
福井２―１神奈川
森０―０宍戸 片山１―１鈴木○ 内容勝ち ○大迫３―３五明 内容勝ち 前野２―２森 ○石浜６―３川島
▽同準々決勝
福井３―０熊本
○森５―４田村
山内０―０福本 ○石浜８―０飯村 反則勝ち ○大迫１１―３黒川
▽同準決勝
福井２―０大阪
森１―１南
片山２―２尾立 ○石浜５―３中野 ○前野１―１久保 内容勝ち
▽同決勝
福井３―２香川
森２―２梶村幹○ 内容勝ち ○山内８―０中川
前野１―４崎山○ ○大迫１２―１０梶原 ○石浜５―３梶村侑
（福井は初優勝）
◇車いすバスケットボール 【福井県営体育館】
▽交流戦
長崎３５―３０福井（１３―２２、２２―８）