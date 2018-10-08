福井国体１０月８日の福井県勢結果

福井国体のバドミントン成年女子で準優勝し、客席からの声援に応える（左から）西江彩花、山口茜、綿矢汐里の３選手＝１０月８日、福井県の勝山市体育館ジオアリーナ

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月８日の福井県勢の結果

◇陸上

【福井県営陸上競技場】

【成年男子】

▽８００メートル予選「１組」１位 村島匠（福井県スポーツ協会）１分５０秒０９＝決勝進出

▽１１０メートル障害予選「３組」１位 金井大旺（福井県スポーツ協会）１３秒７０＝追い風参考、決勝進出

▽同決勝 １位 金井大旺（福井県スポーツ協会）１３秒４６＝大会新

▽やり投げ決勝 ９位 長谷川鉱平（福井県スポーツ協会）７０メートル３４

【少年男子Ａ】

▽４００メートル準決勝「３組」２位 片山卓也（敦賀高）４７秒８０＝決勝進出

▽同決勝 ８位 片山卓也（敦賀高）４８秒５２

【少年男子共通】

▽三段跳び決勝 １９位 田川遼介（北陸高）１４メートル３５＝追い風参考

【少年女子Ａ】

▽１００メートル障害予選「３組」 ２位 宍戸梨瑚（敦賀高）１３秒７８＝決勝進出

▽同決勝 ６位 宍戸梨瑚（敦賀高）１３秒６５＝追い風参考

【少年女子共通】

▽三段跳び決勝 ３位 芦田陽菜（敦賀高）１２メートル５５

【成・少年男子共通】

▽４００メートルリレー準決勝「３組」 ４位 福井（宇野、村田、平野、丸山）４０秒１１＝落選

【成・少年女子共通】

▽４００メートルリレー準決勝「３組」 ５位 福井（山岸、小尾、島田、加藤）４６秒４１＝落選

◇ホッケー

【福井県立ホッケー場ほか】

▽少年男子３位決定戦

福井（丹生高）１４―０ 北海道（北海学園札幌高） （０―０、７―０、４―０、３―０）

▽少年女子決勝

福井（丹生高）４―０富山（石動高） （２―０、０―０、１―０、１―０） （福井は初優勝）

◇ボクシング

【福井県産業会館】

▽成年男子ライトフライ級決勝 柏崎刀翔（福井・福井南特別支援学校教） 判定 重岡優大（熊本・拓大）

▽同ライトヘビー級決勝

但馬ミツロ（福井・福井県スポーツ協会） 棄権 ２回１分５８秒 ジュリアン・ジョンソン（沖縄・沖縄水産高教）

◇新体操

【福井県産業振興施設】

▽総合（個人＋団体）３位 福井（丸岡高＝木部、的場、中尾、佐藤、長谷川）３１・１２５０点（個人１３・０２５０点、団体１８・１００点）

◇重量挙げ

【小浜市民体育館】

▽女子６３キロ級スナッチ ９位 真柄朱里（金沢学院大）８０キロ

▽同６３キロ級ジャーク １１位 真柄朱里（金沢学院大）１００キロ

▽同６３キロ級トータル １０位 真柄朱里（金沢学院大）１８０キロ（スナッチ８０、ジャーク１００）

▽少年男子１０５キロ級スナッチ ６位 岩谷梅輝（若狭東高）１０８キロ

▽同１０５キロ級ジャーク ７位 岩谷梅輝（若狭東高）１３２キロ

▽同１０５キロ級トータル ７位 岩谷梅輝（若狭東高）２４０キロ（スナッチ１０８、ジャーク１３２）

◇ソフトテニス

【越前市武生中央公園庭球場】

▽成年女子準決勝 広島２（単１―０、複１―０）０福井

○高橋・半谷 ４―１ 羽渕・上田

○尾上 ４―３ 中山

▽同３位決定戦 愛知２（単１―０、複１―０）０福井

○加納・小林 ４―３ 木谷・高杉

○那須 ４―２ 中山

◇軟式野球

【敦賀市総合運動公園野球場ほか】

▽３位決定戦 千葉（京葉銀行） １０００００００７…８ １００００００００…１ 福井（セーレン）

（延長九回、八回からタイブレーク） （千）栗原、山崎、古川―兵藤 （福）関口、中屋、坪田、鈴木―田中、石本 ▽本塁打 小野田（千） ▽三塁打 石原（千）▽二塁打 高橋、中川、田村（以上千）荒川（福） （３位決定戦は七回制）

◇柔道 【福井県立武道館】

▽少年男子１回戦

福岡３―０福井

○篠崎初 反則勝ち 宮田初 ○下川初 崩れ上四方固め 土田初 ○安部２ 反則勝ち 山口初

森初 引き分け 酒井初

中西２ 引き分け 林初

◇バドミントン 【勝山市体育館ジオアリーナ】

▽成年女子決勝

秋田２―０福井（単１―０、複１―０）

○松本・永原２―０綿矢・山口（２１―１１、２１―１６） ○川上２―０西江（２１―６、２１―１４）

（秋田は２年連続２度目の優勝）

◇アーチェリー 【福井市スポーツ公園サッカー場】

▽成年女子団体３位決定戦

福井 ６―２ 山形

（福井＝久原、小城、服部）

（山形＝中村、船見、冨樫）

◇空手 【敦賀市総合運動公園体育館】

▽成・少年男女共通組手団体３回戦

福井２―１神奈川

森０―０宍戸 片山１―１鈴木○ 内容勝ち ○大迫３―３五明 内容勝ち 前野２―２森 ○石浜６―３川島

▽同準々決勝

福井３―０熊本

○森５―４田村

山内０―０福本 ○石浜８―０飯村 反則勝ち ○大迫１１―３黒川

▽同準決勝

福井２―０大阪

森１―１南

片山２―２尾立 ○石浜５―３中野 ○前野１―１久保 内容勝ち

▽同決勝

福井３―２香川

森２―２梶村幹○ 内容勝ち ○山内８―０中川

前野１―４崎山○ ○大迫１２―１０梶原 ○石浜５―３梶村侑

（福井は初優勝）

◇車いすバスケットボール 【福井県営体育館】

▽交流戦

長崎３５―３０福井（１３―２２、２２―８）