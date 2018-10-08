福井国体１０月８日の福井県勢結果

福井国体のバドミントン成年女子で準優勝し、客席からの声援に応える（左から）西江彩花、山口茜、綿矢汐里の３選手＝１０月８日、福井県の勝山市体育館ジオアリーナ

　福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月８日の福井県勢の結果

　◇陸上

　【福井県営陸上競技場】　　　　　　　

　【成年男子】　　　　

　▽８００メートル予選「１組」１位　村島匠（福井県スポーツ協会）１分５０秒０９＝決勝進出

　▽１１０メートル障害予選「３組」１位　金井大旺（福井県スポーツ協会）１３秒７０＝追い風参考、決勝進出

　▽同決勝　１位　金井大旺（福井県スポーツ協会）１３秒４６＝大会新

　▽やり投げ決勝　９位　長谷川鉱平（福井県スポーツ協会）７０メートル３４

　【少年男子Ａ】

　▽４００メートル準決勝「３組」２位　片山卓也（敦賀高）４７秒８０＝決勝進出

　▽同決勝　８位　片山卓也（敦賀高）４８秒５２

　【少年男子共通】

　▽三段跳び決勝　１９位　田川遼介（北陸高）１４メートル３５＝追い風参考　　　　　

　【少年女子Ａ】　　　

　▽１００メートル障害予選「３組」　２位　宍戸梨瑚（敦賀高）１３秒７８＝決勝進出

　▽同決勝　６位　宍戸梨瑚（敦賀高）１３秒６５＝追い風参考

　【少年女子共通】

　▽三段跳び決勝　３位　芦田陽菜（敦賀高）１２メートル５５

　【成・少年男子共通】

　▽４００メートルリレー準決勝「３組」　４位　福井（宇野、村田、平野、丸山）４０秒１１＝落選

　【成・少年女子共通】

　▽４００メートルリレー準決勝「３組」　５位　福井（山岸、小尾、島田、加藤）４６秒４１＝落選

　◇ホッケー

　【福井県立ホッケー場ほか】

　▽少年男子３位決定戦　　　　

福井（丹生高）１４―０　北海道（北海学園札幌高） （０―０、７―０、４―０、３―０）

　▽少年女子決勝　　　　　　　

福井（丹生高）４―０富山（石動高） （２―０、０―０、１―０、１―０） （福井は初優勝）　　

　◇ボクシング

　【福井県産業会館】

　▽成年男子ライトフライ級決勝 柏崎刀翔（福井・福井南特別支援学校教） 判定 重岡優大（熊本・拓大）　　　

　▽同ライトヘビー級決勝　　　

但馬ミツロ（福井・福井県スポーツ協会） 棄権　２回１分５８秒 ジュリアン・ジョンソン（沖縄・沖縄水産高教）

　◇新体操

　【福井県産業振興施設】

　▽総合（個人＋団体）３位　福井（丸岡高＝木部、的場、中尾、佐藤、長谷川）３１・１２５０点（個人１３・０２５０点、団体１８・１００点）

　◇重量挙げ

　【小浜市民体育館】　　　　　　　

　▽女子６３キロ級スナッチ　９位　真柄朱里（金沢学院大）８０キロ

　▽同６３キロ級ジャーク　１１位　真柄朱里（金沢学院大）１００キロ

　▽同６３キロ級トータル　１０位　真柄朱里（金沢学院大）１８０キロ（スナッチ８０、ジャーク１００）

　▽少年男子１０５キロ級スナッチ　６位　岩谷梅輝（若狭東高）１０８キロ

　▽同１０５キロ級ジャーク　７位　岩谷梅輝（若狭東高）１３２キロ

　▽同１０５キロ級トータル　７位　岩谷梅輝（若狭東高）２４０キロ（スナッチ１０８、ジャーク１３２）

　◇ソフトテニス

　【越前市武生中央公園庭球場】

　▽成年女子準決勝 広島２（単１―０、複１―０）０福井

　○高橋・半谷　４―１　羽渕・上田

　○尾上　４―３　中山　

　▽同３位決定戦　　　　　　　 愛知２（単１―０、複１―０）０福井

　○加納・小林　４―３　木谷・高杉

　○那須　４―２　中山

　◇軟式野球

　【敦賀市総合運動公園野球場ほか】

　▽３位決定戦　　　　　　　　 千葉（京葉銀行）　　　　　　　 １０００００００７…８　 １００００００００…１　 福井（セーレン）　　　　　　　

（延長九回、八回からタイブレーク） （千）栗原、山崎、古川―兵藤 （福）関口、中屋、坪田、鈴木―田中、石本　　　　　　　　　　 ▽本塁打　小野田（千） ▽三塁打　石原（千）▽二塁打　高橋、中川、田村（以上千）荒川（福）　　　　　　　　　　　　 （３位決定戦は七回制）

　◇柔道 【福井県立武道館】

▽少年男子１回戦

福岡３―０福井

○篠崎初　反則勝ち　宮田初 ○下川初　崩れ上四方固め　土田初 ○安部２　反則勝ち　山口初

　森初　引き分け　酒井初

　中西２　引き分け　林初

　◇バドミントン 【勝山市体育館ジオアリーナ】

▽成年女子決勝

秋田２―０福井（単１―０、複１―０）

○松本・永原２―０綿矢・山口（２１―１１、２１―１６） ○川上２―０西江（２１―６、２１―１４）

（秋田は２年連続２度目の優勝）

　◇アーチェリー 【福井市スポーツ公園サッカー場】　　　

　▽成年女子団体３位決定戦　　

福井　６―２　山形

（福井＝久原、小城、服部）　　

（山形＝中村、船見、冨樫）　　

　◇空手 【敦賀市総合運動公園体育館】

▽成・少年男女共通組手団体３回戦

福井２―１神奈川

森０―０宍戸 片山１―１鈴木○　内容勝ち ○大迫３―３五明　内容勝ち 前野２―２森 ○石浜６―３川島

▽同準々決勝

福井３―０熊本

○森５―４田村

　山内０―０福本 ○石浜８―０飯村　反則勝ち ○大迫１１―３黒川

▽同準決勝

福井２―０大阪

森１―１南

　片山２―２尾立 ○石浜５―３中野 ○前野１―１久保　内容勝ち

▽同決勝

福井３―２香川

　森２―２梶村幹○　内容勝ち ○山内８―０中川

　前野１―４崎山○ ○大迫１２―１０梶原 ○石浜５―３梶村侑

（福井は初優勝）

　◇車いすバスケットボール 【福井県営体育館】

▽交流戦

長崎３５―３０福井（１３―２２、２２―８）

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