【悪夢版ラ・ラ・ランド？！】ぶっ飛び映画の皮を被った青春映画『アンダー・ザ・シルバーレイク』

『イット・フォローズ』のデヴィッド・ロバート・ミッチェル監督最新作。 傑作ホラーの次は失踪した女性を探し出すネオノワール・サスペンス。 シルバーレイクに潜む陰謀に巻き込まれていく主人公の姿を通し、真に向き合わねばならないことは何なのかを描いた作品です。 10/13(土)公開ですが、一足早く見どころをご紹介!

あらすじ

ロサンゼルス・シルバーレイク。

何かしらの事情で仕事を辞め漠然と日々を過ごしていたサム(アンドリュー・ガーフィールド)は、家賃を滞納し続けアパートからの退去を迫られる。

そんなある日、近くに越してきた美女・サラ(ライリー・キーオ)に心惹かれ、彼女が飼う犬をキッカケに親しくなり家に招き入れられる。

良い雰囲気になりキスを交わすが、ルームメイトが帰宅したため「明日の午後にまた来て」と追い出されてしまうサム。

翌日、サラの家へ訪れるも人の気配は無くもぬけの殻となっていた。

部屋の壁に書かれた謎の記号に疑問を抱き、失踪したサラを探し出すべく行動を起こすサムであったが...。

悪夢版『ラ・ラ・ランド』?!

「とにかく恐い!こんな設定のホラーは見たことがない!」とクエンティン・タランティーノに言わしめた前作『イット・フォローズ』。

「終わりがないのが終わり」と言わんばかりのクレイジーで恐ろしい世界観を作り上げたデヴィッド・ロバート・ミッチェル監督が今回描くのは、暗号解読・都市伝説・サブリミナル・陰謀論などを通して見え隠れしてくる社会の闇。

失踪した美女を探し求めロサンゼルスの街を彷徨うサムの姿に導かれ、観客もまた未知の世界へと誘われることになるだろう。

『イット・フォローズ』

ただ、描き方がぶっ飛んでいるだけで、今作はあくまでも青春映画だとぼくは思う。

一部で悪夢版『ラ・ラ・ランド』と言われているのは、舞台が同じロサンゼルスであったり、夢追い人が集う街であったり、かつてはサムもその中の一人であったり、ジェームズ・ディーンやグリフィス天文台が登場する点などからくるもの。

一握りの存在になろうと奮闘する中で出逢った男女を描いた『ラ・ラ・ランド』と、一握りの存在になれず迷走する中で出逢った男女を描いた『アンダー・ザ・シルバーレイク』。

ある意味、対になっている作品なのかもしれない。

だが、もっとシンプルに言えば、もう少しで良い感じになれた女の子を必死に探す話。

探していく過程があまりにもぶっ飛んでいるため翻弄されてしまいがちだが、根っこにあるモノは至ってシンプル。

恋が原動力となって行動を起こし、恋の果てに良くも悪くも成長する男の話。

そう、デヴィッド・ロバート・ミッチェル監督の第1作目『アメリカン・スリープオーバー』が最高の青春映画であったように、『イット・フォローズ』含め彼の作品の根底に流れているモノは基本的には青春映画寄りのエネルギー。

その辺りを感じ取りながら観ることができたのなら、より一層今作を楽しめると思います。

『アメリカン・スリープオーバー』

引き金になるのは自分の心

© 2017 Under the LL Sea, LLC

開始10分、無意識の内に引き込まれてしまうはず。

消せないラクガキ、揺れるおっぱい、多くの人が並ぶおしゃれカフェ、気になる異性、芸能ニュース、死にかけの動物、覗き、SEX、27歳で死んだロックスター、金持ちのスキャンダルetc...。

人によって刺激される部分は異なるが、心の内に眠る数多の欲望がサブリミナル的に刺激される。

それも、観客に悟られるか悟られないかのギリギリのラインを攻めてくる。

どれだけ綺麗事を並べても、人は週刊誌の見出しには心奪われるし、ゲーセワな話題が大好きだし、他人の炎上騒ぎを傍観するのは楽しいし、自分より格上の人間が転落していく様は見ていて心地が良い。

そして、なれもしない自分に憧れる。

そういった日頃人には隠しておきたい心の扉が、知らず知らずの内にノックされている。

© 2017 Under the LL Sea, LLC

その後、隠しておきたかった様々な面を満たしてくれる瞬間が訪れる。

身に覚えのある理不尽が訪れ一瞬戸惑いもするが、その鬱憤を晴らす快感を疑似体験させられる。

そのシーンだけを切り取って見せられたのなら弱者をいたぶる最悪のシーンとなり反感を買いかねないが、己自身に宿るドス黒い感覚を既に自覚させられているためこれっぽっちも気にならない。

むしろ「もっとやれ!」とまで思えてしまう。

結果、次は一体何を見せてくれるのかと、どんな感覚を味わわせてくれるのかと、餌を巻かれては食らい付く動物のように劇中の出来事に引きずり込まれていってしまう。

気付けば、自らの意志で扉を開いてしまっている。

シルバーレイクに潜む闇の先

© 2017 Under the LL Sea, LLC

いつの世も、気付かぬ内にぼくらは操作されている。

キャッチーな広告コピー、SNSで拡散される数多の情報、様々なアイコン的存在が発する言動、追い掛ける義務も無い世間の流行などに一喜一憂させられ踊らされている。

何事にも流されない強靭なハートを持っていない限り、それらのことにアンテナを張っていないと周囲から浮いてしまうのも事実。

今あなたが抱いている感情や趣味嗜好は、もしかしたら何者かによって誘導させられた末に辿り着いたものなのかもしれない。

疑い出したらキリが無い。

© 2017 Under the LL Sea, LLC

サラを探す過程で暗号・隠し言葉・サブリミナル・都市伝説・仕掛け地図などに触れていき、シルバーレイクに潜む闇に近付いていくサム。

そんな彼を見ていて思ったことがある。

どれだけ世の中を疑ったり勘ぐったところで、全ての答えは得られない。

答えを追い求めたところで、ぼくやあなたでは介入することの許されない領域が、存在自体認識することの叶わない領域が絶対に存在する。

この世の中は“知る者”と“知らぬ者”に二分されていて、その境界線を突き破るのは至難の業。

諦めとも取れるが、それだったら今目の前にある世界で生きていくしかない。

踊らされていると分かっていても、何かしらの術を持たぬのであれば懸命に生きるしかない。

社会や政府の陰謀を紐解くよりも先に、自分が発している異臭を何とかする方が先決。

飛び切りの金持ちだろうが、ごく普通の庶民だろうが、路上で暮らすホームレスだろうが、この世に生まれたからには生きていられる今この瞬間を楽しむ他無い。

人に迷惑をかけないに越したことはないが、迷惑をかけずに生きられる人間なんていやしない。

それならば、多少無茶してでも人生楽しんだもん勝ち。

いや、踊らされたもん勝ちなのかもしれない。

変わりたい、けど、変われない心

© 2017 Under the LL Sea, LLC

生きていれば、上手くいかない時期が誰にだって訪れる。

自暴自棄となり、何もかもがどうでも良くなってしまう瞬間が訪れる。

今の自分は本当の自分ではないと、自分のやるべきことはこんなことではないと、本来の自分はもっとやれるはずだと、今はまだ本気を出していないだけだと現実逃避してしまう。

サムもまた、その渦中にいたのだと思う。

見知らぬ世界に触れれば、様々な刺激で溢れている。

その刺激に感化されれば、幻想だって抱いてしまう。

単なる偶然を必然だと拡大解釈し、ありもしない一発逆転に賭けてみたくなる。

秘められていた才能が開花することを、誰も成し得なかったことを成し遂げられる可能性を信じてみたくなる。

© 2017 Under the LL Sea, LLC

が、ラクして得られたチャンスに現状を打破し得る決め手は存在しない。

そんなカンタンに人間変われっこない。

27歳で死んでいない時点で、ぼく達はカート・コバーンにもジミ・ヘンドリックスにもエイミー・ワインハウスにもなれない。

そもそも別の何者かになることなど許されない。

今在る自分が全て。

これまで歩んできた道が全て。

今やらないんじゃ、今動き出せないんじゃ、この先もきっと変わらない。

いや、変われない。

繰り返しの毎日を過ごし、得られもしない答えを求めて彷徨い歩き、流されるがままに生きていくだけ。

サラを探す旅路の果てに、サムは己自身を理解していく。

今在る現状を、抗えない現実を、真に向き合わねばならない諸問題を把握し、人生を楽しむための術を模索していく。

そこに至るまでのプロセスが大きく異なるだけで、彼の心に生じていた葛藤は誰もが抱くもの。

あなたやぼくと何ら変わらない人間の心模様をこの作品は描いていた。

総合評価

© 2017 Under the LL Sea, LLC

どれだけ足掻いても分からないのなら、分かる人に聞けばいい。

それでも答えが出ないのなら、考えていたって仕方が無い。

もっと他のことに時間を費やした方が効率的。

ややこしくしているのはいつだって自分自身。

トリッキーでクレイジーでエキセントリックな展開のオンパレードでカムフラージュされがちだけど、今作が描いていたのは、人生に躓いた男が再び一歩を踏み締めるまでの短くも果てしない時間。

誰もが歩んできた、若しくは歩むことになるであろう普遍的でパーソナルな時間を、こんなにも魅力的且つミステリアスに描けてしまうデヴィッド・ロバート・ミッチェルがやはりとんでもない。

個人的には現状2018年下半期のナンバーワン映画です。

ぜひ劇場でご覧ください!

青春★★★★

恋 ★★

エロ★★★

サスペンス★★★★

ファンタジー★★★★

総合評価:A

『アンダー・ザ・シルバーレイク』

原題:UNDER THE SILVER LAKE/2018/アメリカ/140分/カラー/シネスコ/5.1ch/字幕翻訳:松浦美奈/© 2017 Under the LL Sea, LLC

配給:ギャガ(ロゴ)

gaga.ne.jp/underthesilverlake

© 2017 Under the LL Sea, LLC