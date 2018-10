「刑事コロンボ」を語る上で忘れてはならない３人の名優たち

「刑事コロンボ」は、犯人による犯行が最初に描かれる倒叙形式がとられており、犯人役は当時の大物俳優が演じていました。犯人役の俳優たちはいずれも優劣つけがたい有名俳優ばかりですが、中でも3回以上登場したコロンボを語る上で欠かせない3人の俳優をご紹介します。

パトリック・マクグーハン

パトリック・マクグーハンは、「刑事コロンボ」の新・旧シリーズを含めると4回犯人役を演じています。

これは同シリーズ中で最も多い回数で、「祝砲の挽歌」「仮面の男」、そして新・刑事コロンボシリーズの「完全犯罪の誤算」「復讐を抱いて眠れ」で犯人役として出演しています。

最も印象的だったのが、マクグーハンが私立の陸軍幼年学校校長ラムフォード大佐を演じた「祝砲の挽歌」です。

式典に使われる大砲に仕掛けを施し、幼年学校を男女共学の普通校に変えようとする理事長のヘインズを殺害します。

マクグーハンは、時代に取り残された厳格な軍人役を見事に演じ切り、この作品で1975年のエミー賞助演男優賞を受賞しています。

また、「仮面の男」「完全犯罪の誤算」「復讐を抱いて眠れ」では監督を兼任、さらに「さらば提督」「奪われた旋律」でも監督を務めており、コロンボシリーズにはなくてはならない存在だったと言えるでしょう。

2009年1月13日に80歳で亡くなりました。

ジャック・キャシディ

パトリック・マクグーハンに次いで出演回数が多いのは、「構想の死角」「第三の終章」「魔術師の幻想」の3作で犯人役を演じたジャック・キャシディです。

中でも印象深いのが、スティーヴン・スピルバーグ監督の傑作エピソード「構想の死角」。

キャシディは共著のパートナーであるジムを殺害するミステリー作家のケンを演じています。

実は共著とは名ばかりで、ほとんどジムがひとりで執筆しており、ジムからコンビ解消を告げられたことが殺害の原因でした。

「刑事コロンボ」の犯人は、大半が社会的成功者なのが特徴でしたが、特にジャック・キャシディが演じる役はどれも華があり、「第三の終章」では出版社社長、「魔術師の幻想」では有名なマジシャンの役で、スター性が際立っていました。

「刑事コロンボ」シリーズの中で、筆者が一番好きな犯人役の俳優でもあります。

Promotional portrait of American actor Jack Cassidy (1927 - 1976) who portrays Oscar North in the television series 'He & She,' 1968. (Photo by CBS Photo Archive/Getty Images)

コロンボ以外にも「スパイ大作戦」や「ハワイ5-0」などにゲスト出演する売れっ子俳優でしたが、泥酔後の寝タバコが原因の自宅アパートメント火災により1976年12月12日に49歳の若さで焼死しています。

生きていれば、彼が「刑事コロンボ」の最多出演を記録していたかもしれません。

また芸能一家としても知られており、息子2人も芸能界で活躍しました。

昨年亡くなったデヴィッド・キャシディ、そして近年TVプロデューサーとして活躍しているショーン・キャシディは、異母兄弟ですが、父親譲りの甘いマスクで、かつては2人とも人気アイドルでした。

ロバート・カルプ

185センチの長身で端正な顔立ちのロバート・カルプは、「刑事コロンボ」の中でも、知的で都会的な犯人像を確立しました。

ジャック・キャシディと並び、「指輪の爪あと」「アリバイのダイヤル」「意識の下の映像」 の3作で犯人役を演じています。

3作の中ではサブリミナル効果をトリックとして使った「意識の下の映像」が強く印象に残っています。

1965年から1968年まで放映されたTVシリーズ「アイ・スパイ」では、CIA捜査官を演じ、1981年から1983年まで放映された「アメリカン・ヒーロー」では、ある日突然スーパー・ヒーローになった中学教師を助けるFBI捜査官を演じてコミカルな演技を得意とする一方、映画『殺人者にラブ・ソングを』では監督・主演を務め、シリアスな社会派ドラマにも意欲的に取り組んでいました。

新・刑事コロンボシリーズでは犯人役での出演はないものの「殺人講義」に犯人の父親役で出演、またスピンオフである「ミセス・コロンボ」の第1話「殺し屋の声が聞こえる」にもゲスト出演しており、「刑事コロンボ」を語る上で、忘れてはならない俳優の1人と言えるでしょう。

私生活では、有名なガンマニアとして知られていましたが、2010年3月24日に79歳で亡くなりました。

他にもロバート・ヴォーンやウィリアム・シャトナーなど紹介したい俳優はいっぱいいるのですが、また機会があったらご紹介したいと思います。