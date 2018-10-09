県連代表者会議＝来年の日本祭りテーマを打ち出し＝県連災害基金創設案も

力強く発表する佐藤さん

ブラジル日本都道府県人会連合会（山田康夫会長）が「９月度代表者会議」を先月２７日に県連会議室で行った。来年度の第２２回日本祭りのテーマ案や、相次ぐ日本の自然災害を援助するため、県連災害基金の創設について話し合いが行なわれた。

会議では２３日に行われた「第１２回弁論大会」の優勝者、佐藤つよし・リンコンさん（四世）が発表。曽祖父から代々受け継いだ日本語を後世にも伝え、祖先への恩返しにすることを力強く語った。

また、来年の日本祭りのテーマ案は「情報ネットと文化交流」。予想収入額は４２５万４千レ、支出額は４２２万２千レとなった。

県連災害基金設立案は山田会長から発表され、「毎年日本国内各所で起こる災害に対し、県連でも支援ができたら」と理由を語った。

同基金は各県人会長が毎月２０レ（毎年２４０レ）を入金し、年間基金総額が１万１２８０レになるというもの。被災した県の県人会が正式に募金活動を行なったときのみ、県連役員会での承認、また代表者会議での出席者の半数＋１人の賛成により、基金残高の最大７０％を限度に支給する。

満場一致で設立が承認されたが、入金額や運用方法については、今後検討される。

８月度会計報告は収入１６４万７２６７・８５レ、支出は１３９万６３３７・２０レ。９月度は収入２１４万６０１・５４レ、支出が２２１万６９８２・８６レとなった。

https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nikkeyshimbun.jp%2F2018%2F181009-72colonia.html&linkname=%E7%9C%8C%E9%80%A3%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%AD%B0%EF%BC%9D%E6%9D%A5%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%A5%AD%E3%82%8A%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%92%E6%89%93%E3%81%A1%E5%87%BA%E3%81%97%EF%BC%9D%E7%9C%8C%E9%80%A3%E7%81%BD%E5%AE%B3%E5%9F%BA%E9%87%91%E5%89%B5%E8%A8%AD%E6%A1%88%E3%82%82https://www.addtoany.com/add_to/line?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nikkeyshimbun.jp%2F2018%2F181009-72colonia.html&linkname=%E7%9C%8C%E9%80%A3%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%AD%B0%EF%BC%9D%E6%9D%A5%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%A5%AD%E3%82%8A%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%92%E6%89%93%E3%81%A1%E5%87%BA%E3%81%97%EF%BC%9D%E7%9C%8C%E9%80%A3%E7%81%BD%E5%AE%B3%E5%9F%BA%E9%87%91%E5%89%B5%E8%A8%AD%E6%A1%88%E3%82%82https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nikkeyshimbun.jp%2F2018%2F181009-72colonia.html&linkname=%E7%9C%8C%E9%80%A3%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%AD%B0%EF%BC%9D%E6%9D%A5%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%A5%AD%E3%82%8A%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%92%E6%89%93%E3%81%A1%E5%87%BA%E3%81%97%EF%BC%9D%E7%9C%8C%E9%80%A3%E7%81%BD%E5%AE%B3%E5%9F%BA%E9%87%91%E5%89%B5%E8%A8%AD%E6%A1%88%E3%82%82https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nikkeyshimbun.jp%2F2018%2F181009-72colonia.html&linkname=%E7%9C%8C%E9%80%A3%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%AD%B0%EF%BC%9D%E6%9D%A5%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%A5%AD%E3%82%8A%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%92%E6%89%93%E3%81%A1%E5%87%BA%E3%81%97%EF%BC%9D%E7%9C%8C%E9%80%A3%E7%81%BD%E5%AE%B3%E5%9F%BA%E9%87%91%E5%89%B5%E8%A8%AD%E6%A1%88%E3%82%82