コチア青年、合同祝賀会＝古希、喜寿、傘寿、米寿祝う

（左から）広瀬副会長、古藤副会長

コチア青年連絡評議会（前田進会長）は、コチア青年とその家族、賛助会員を対象とした「古希、喜寿、傘寿、米寿の合同祝賀祭」を１４日午前１０時から、宮城県人会館（Rua Fagundes, 152）で開催する。参加費は１００レ。

これは９１年にコチア青年が初めて還暦に達した年から行われている祝賀会。今年は古希（７０歳、１９４８年生まれ）、喜寿（７７歳、４１年生まれ）、傘寿（８０歳、３８年生まれ）、米寿（８８歳、３０年生まれ）が対象。

当日は、表彰者には記念品が贈られるほか、記念撮影が行われる。遠方からの参加者もあり、およそ４０人の参加を見込んでいる。

案内のため来社した広瀬哲洋副会長、古藤ウィルソン忠志副会長は「普段なかなか会えない人とも思い出話に花を咲かせ、楽しい一時になる。該当者の方は奮ってご参加ください」と呼びかけている。

詳しくは同協議会（１１・３０３１・１１２３）まで。

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