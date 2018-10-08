生地ラビットＶ　石川歩杯＆ＮＩＣＥＴＶ旗争奪少年野球

第３回石川歩カップ＆第１５回記念ＮＩＣＥ ＴＶ旗争奪少年野球大会は８日、魚津市桃山球場で決勝を行い、生地ラビット（黒部）が８−０で出町ボーイズスポーツ少年団（砺波）を破って優勝した。ＮＩＣＥ ＴＶ旗は２０１３年以来５年ぶり２回目で、石川歩杯は初獲得。

生地は、板倉旭飛（あさひ）投手（６年）を中心にした堅守が光り、出町を無得点に抑えた。３位決定戦は立山ＪＢＣ（立山）が７−１で入善西ＪＢＣ（入善）を下した。

閉会式で中尾哲雄新川インフォメーションセンター会長が、生地に賞状や優勝旗を授与。西村敏信同社社長、大割北日本新聞新川支社長、河口利春魚津市少年野球連盟会長がそれぞれ１～３位チームの選手にメダルを贈った。

新川インフォメーションセンター主催、北日本新聞社共催。

◇個人賞▽最優秀選手賞＝板倉旭飛（生地）▽敢闘賞＝北村和希（出町）▽さわやか賞＝横田大耀（生地）▽石川歩賞＝板倉旭飛▽準決勝（桃山）出 町０２００３１＝６立 山１１１１０１＝５（六回時間切れ）（出）北村和−山本（立）長川、高堂寛、大畑−佐伯真▽三塁打 佐伯遥、種口（立）▽二塁打 伊藤（出）入善西００１１００＝２生 地００１２０Ｘ＝３（六回時間切れ）（入）藤田悠−大井（生）小柳、板倉旭−建部▽二塁打 一井（生）▽３位決定戦（同）立 山２０３２００＝７入善西１０００００＝１（六回時間切れ）（立）長川、高堂寛、大畑−佐伯真（入）細田、藤田悠、細田−大井▽二塁打 大畑（立）▽決勝（同）出 町０００００００＝０生 地２１２００３Ｘ＝８（出）伊藤、北村匠−山本（生）板倉旭、小柳−建部、板倉旭▽三塁打 一井（生）▽二塁打 小柳（生）