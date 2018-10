ブライアン・イーノ、ハーフ・スピードLP再発シリーズ第2弾発売決定

2017年8月に発売されたブライアン・イーノのソロ・アルバム4タイトルのハーフ・スピードLP再発シリーズ。この4タイトルに続く第2弾の4タイトルが11月16日に発売されることになった。

第2弾は『ディスクリート・ミュージック』、『ミュージック・フォー・フィルムズ』、『ミュージック・フォー・エアポート』、『オン・ランド』の4タイトルとなる。限定のデラックス・エディションは45回転のハーフ・スピード・リマスターの2枚組重量盤LP。ゲートフォールド・スリーヴに帯付。アビイ・ロード・スタジオの保証証とダウンロード・カード付。同時発売となるスタンダード1LPは33回転のノーマル・スピードでリマスターとなる。

全作品ともに輸入盤のみの取扱い。

YouTubeには告知動画も公開された。

合わせてブライアン・イーノのLP再発プロジェクトを担当するアビイ・ロード・スタジオのエンジニア、マイルズ・ショウェルが語る動画も公開されている。

<2枚組収録曲順> Side A ‘Discreet Music Part One’ (15:34) Side B ‘Discreet Music Part Two’ (15:41) Side C ‘Fullness of Wind’ (9:57) Side D ‘French Catalogues’ (5:18) ‘Brutal Ardour’ (8:17)

■ミュージック・フォー・フィルムズ Music For Films

1976年発表

サウンドトラック用の音楽として1970年代半ばの2、3年の間に制作されたマテリアルを

編集した短編作品集。簡単なフレーズからなる18曲だが、どれもがまさしく映像的で、

立体的な音響効果を生み出している。ロバート・フリップ、フィル・コリンズ、ジョン・ケイルら

豪華アーティストが参加。

<2枚組収録曲順>

Side A

‘M386’ (2:50)

‘Aragon’ (1:37)

‘From The Same Hill’ (2:58)

‘Inland Sea’ (1:23)

Side B

‘Two Rapid Formations’ (3:24)

‘Slow Water’ (3:16)

‘Sparrowfall’ (1) (1:11)

‘Sparrowfall’ (2) (1:45)

‘Sparrowfall’ (3) (1:23)

Side C

‘Quartz’ (2:02)

‘Events In Dense Fog’ (3:43)

‘There Is Nobody’ (1:42)

‘A Measured Room’ (1:41)

‘Patrolling Wire Borders’ (1:02)

Side D

‘Task Force’ (1:20)

‘Alternative 3’ (3:11)

‘Strange Light’ (2:08)

‘’Final Sunset’ (4:16)