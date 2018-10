TVアニメ「火ノ丸相撲」Blu-ray&DVD発売決定！

TOKYO MX・AbemaTVほかにて放送開始となったTVアニメ「火ノ丸相撲」のBlu-ray& DVDが全六巻にて発売が決定した。

初回限定版はキャラクターデザイン田中紀衣描き下ろしジャケットやスペシャルブックレット、映像特典や音声特典に加え、特製紙相撲が特典として付く予定。第二巻以降も豪華特典を予定しているのでお楽しみに。

TVアニメ「火ノ丸相撲」は今後もBS11・サンテレビ・ テレビ愛知・TVQ九州放送にて第1話が放送予定。高校相撲に夢をかける男たちの「友情」「努力」「勝利」が詰まった血沸き肉躍る青春格闘ロマンをぜひご覧いただきたい。

■作品情報

▼放送情報

TOKYO MXにて10月5日放送開始 毎週金曜22:00~

AbemaTVにて10月5日放送開始 毎週金曜22:00~

BS11にて10月5日放送開始 毎週金曜23:30~

サンテレビにて10月5日放送開始 毎週金曜23:30~

テレビ愛知にて10月6日放送開始 毎週土曜26:50~

TVQ九州放送にて10月5日放送開始 毎週金曜25:58~

※放送日時は変更になる場合がございます

▼イントロダクション

「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)にて連載中の漫画「火ノ丸相撲」(原作:川田/コミックス1~22巻発売中)がアニメ化!高校相撲に夢をかける男たちの「友情」「努力」「勝利」が詰まった血沸き肉躍る青春格闘ロマン。

日本古来の武道であり、数少ない無差別級格闘技として「大きく」「重く」ある者が絶対的に優位であると言われている相撲――。

本作では「国宝」と言われる、類まれなる体格と才能を持った選手たちがひしめく高校相撲の世界で身体の小さな主人公・潮 火ノ丸(うしお ひのまる)が、「国宝・鬼丸国綱」として、弱小相撲部の仲間たちと一緒に「横綱」という相撲界の頂点を目指して、激闘を繰り広げる。

超白熱・ダイナミックアクションアニメ「火ノ丸相撲」は、TOKYO MX、AbemaTV、BS11、サンテレビ、テレビ愛知、TVQ九州放送にて2018年10月5日から放送開始!

▼スタッフ▼

原作:川田「火ノ丸相撲」(週刊少年ジャンプ連載)

総監督:宇田鋼之介

監督:山本靖貴

キャラクターデザイン:田中紀衣

音楽:ジェイムス下地

アニメーション制作:GONZO

制作:NAS

音楽制作:ポニーキャニオン

オープニングテーマ:Official髭男dism「FIRE GROUND」

エンディングテーマ:オメでたい頭でなにより「日出ズル場所」

▼キャスト▼

潮 火ノ丸:阿部 敦

小関信也:落合福嗣

五條佑真:熊谷健太郎

國崎千比路:佐藤拓也

三ツ橋 蛍:村瀬 歩

辻 桐仁:寺島拓篤

五條礼奈: 小松未可子

堀 千鶴子: 田辺留依

久世草介:武内駿輔

狩谷 俊:吉永拓斗

四方田 尽:杉山紀彰

澤井理音:八代 拓

ダニエル・ステファノフ:冨森ジャスティン

沙田美月:石川界人

金盛 剛:木村 昴

荒木源之助:浪川大輔

真田勇気:嘉人

間宮圭一:松川裕輝 ほか ■Blu-ray&DVD リリース情報

●TVアニメ「火ノ丸相撲」第一巻

2019年1月16日(水)発売

第一番~第四番 収録 / 本編約94分

Blu-ray

PCXG-50641 ¥9,200+税

DVD:

PCBG-53221 ¥9,200+税

発売元・販売元:ポニーキャニオン

【初回限定版】

・キャラクターデザイン田中紀衣描き下ろしジャケット

・スペシャルブックレット

・特製紙相撲

・映像特典

OPノンクレジット映像

「火ノ丸相撲」ティザーPV

番宣CM

Blu-ray&DVD第一巻CM

・音声特典

オーディオコメンタリー

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

●発売予定

第二巻 2019年2月20日(水)発売

Blu-ray

PCXG-50642 ¥9,200+税

DVD:

PCBG-53222 ¥9,200+税

第三巻 2019年3月20日(水)発売

Blu-ray

PCXG-50643 ¥9,200+税

DVD:

PCBG-53223 ¥9,200+税

第四巻 2019年4月17日(水)発売

Blu-ray

PCXG-50644 ¥9,200+税

DVD:

PCBG-53224 ¥9,200+税

第五巻 2019年5月15日(水)発売

Blu-ray

PCXG-50645 ¥9,200+税

DVD:

PCBG-53225 ¥9,200+税

第六巻 2019年6月19日(水)発売

Blu-ray

PCXG-50646 ¥9,200+税

DVD:

PCBG-53226 ¥9,200+税

一巻四話収録 / 本編約94分

発売元・販売元:ポニーキャニオン

【初回限定版】

・キャラクターデザイン田中紀衣描き下ろしジャケット

・スペシャルブックレット

・特製紙相撲

ほか

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

■OP&ED CD リリース情報

●OP「FIRE GROUND」収録

Official髭男dism

「Stand By You EP」

2018年10月17日(水)発売

▼形態/価格案:

初回限定盤(CD+DVD)

PCCA.04716 ¥2,200+税

通常盤(CD Only)

PCCA.04717 ¥1,200+税

▼収録曲:

M1.Stand By You

M2.FIRE GROUND ※TVアニメ「火ノ丸相撲」OPテーマ

M3.バッドフォーミー ※テレビ大阪・BSジャパン深夜ドラマJ「グッドバイ」主題歌

M4.Stand By You(Acoustic Ver.)

▼DVD収録内容:

「Official髭男dism one-man tour 2018 LIVE DVD」

– selected from 2018.07.05 中野サンプラザホール–

▼初回生産分封入特典:プレイパス

※初回生産分のみの封入となります。確実に手に入れたい方は、お早めにお近くのCDショップ、WEBショップでのご予約をお勧め致します。

※プレイパス対象:

初回限定盤:CD収録曲&特典DVD

通常盤:CD収録曲※プレイパスとは?

CDに封入されているプレイパスコードを専用サイトから入力するだけで、スマホで収録曲・特典映像を、簡単にダウンロード・再生することができるサービスです。

詳細はコチラ:http://recochoku.com/playpass/

▼CDショップ予約購入先着 オリジナル特典

アニメイト/ゲーマーズ/きゃにめ:アニメ「火ノ丸相撲」チェンジングジャケット

Amazon :「Stand By You」オリジナル付箋(グリーン)

HMV/HMV & BOOKS online:「Stand By You」オリジナル付箋(ピンク)

タワーレコード :「Stand By You」オリジナル付箋(イエロー)

TSUTAYA RECORDS :「Stand By You」オリジナル付箋(ブルー)

その他応援店:「Stand By You」オリジナル付箋(ホワイト)

全国のCDショップにて2018年10月17日発売「Stand By You EP」(初回限定盤または通常盤のいずれか)をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。

※各種イベントやコンサートでのご予約購入は対象外となります。

▼Official髭男dism「Stand By You EP」特設サイト

URL:sby.ponycanyon.co.jp/

▼Official髭男dism「Stand By You」

[YouTube]

▼Official髭男dism「Stand By You EP」配信情報

https://lnk.to/SBY

●ED

オメでたい頭でなにより

2ndシングル「日出ズル場所」

2018年10月10日(水)発売

▼通常盤(CD only)

PCCA-04702 ¥935+税

【CD収録曲】

01:日出ズル場所

02:We will luck you

03:サイレンとジェラシー

▼火ノ丸盤(CD only)

PCCA-04703 ¥935+税

※アニメイラストジャケット仕様

【CD収録曲】

01:日出ズル場所

02:We will luck you

03:日出ズル場所TV Ver.

04:日出ズル場所TV Ver.(Inst.)

05:オメでたい知ったかメドレー〜HAKEI- TSUNAGI〜DJ飯の種a.k.a. 赤飯(オメでたい頭でなにより)

▼通常盤初回生産分封入特典:プレイパス(特典ラジオ「オメあんっ♡リミテッドF」収録)

※初回生産分のみの封入となります。確実に手に入れたい方は、お早めにお近くのCDショップ、WEBショップでのご予約をお勧め致します。

※「通常盤(PCCA-04702)」のみ対象となります。「火ノ丸盤(PCCA-04703)」は対象外ですのご注意ください。

※プレイパス対象:CD収録曲&特典ラジオ

※プレイパスとは?

CDに封入されているプレイパスコードを専用サイトから入力するだけで、スマホで収録曲・特典映像を、簡単にダウンロード・再生することができるサービスです。

詳細はコチラ:http://recochoku.com/playpass/

▼チェーン別予約先着購入特典:

・タワーレコード:オメでたい懸賞幕ステッカー タワーレコードVer.

・ヴィレッジヴァンガード:オメでたい懸賞幕ステッカー ヴィレッジヴァンガードVer.

・その他:オメでたい懸賞幕ステッカー 応援店Ver.

※全国のCDショップにて「日出ズル場所(通常盤or火ノ丸盤)」をお買い上げの方に先着で上記特典をプレゼント致します。

※特典は数に限りがございますので、お近くのCDショップ、WEBショップでのご予約をお勧め致します。

※特典につきましては、一部取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは店頭、WEBサイトにてご確認下さい。 ▼「日出ズル場所」特設サイト

http://ldandk.com/omedeta/hiizuru

▼「日出ズル場所」配信サイト一覧

https://lnk.to/hiizuru

▼オメでたい頭でなにより

http://www.omedeta.band/

■関連サイト

公式サイト:https://hinomaru-zumou.com/

公式Twitter:https://twitter.com/hinomaru_zumou

©川田/集英社・「火ノ丸相撲」製作委員会

