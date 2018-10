ジョン・レノン『イマジン：アルティメイト・コレクション』発売を記念して、リストア＆リミックス＆リマスターされた「イマジン」のミュージック・ビデオ公開。誕生日にはオンライン・リスニング・イベントも実施

photo by Iain Macmillan © Yoko Ono

ジョン・レノンの代表作『イマジン』が最新ステレオ・リミックス&5.1chサラウンドとなり、未発表&レア音源がたっぷり収録されて10月5日に発売(*スーパー・デラックス・エディション、2LPのみ10月12日)となった『イマジン:アルティメイト・コレクション』。この発売を記念して、リストアされた映像、音源もリミックス&リマスターされた「イマジン」のミュージック・ビデオが新たに公開となった。

Imagine (Ultimate Mix) restored, remixed & remastered

ジョン・レノンの78回目の誕生日となる10月9日には、オンライン・リスニング・イベントの実施が決定された。日本時間10月10日午前3時から始まるそのイベントにはオノ・ヨーコや本作に関わった多くのミュージシャンやエンジニア、映像作品に参加した監督などの当時の関係者と一緒に世界中のファンが特設サイト上にてSpotifyで今回の作品を聴きながらチャットをして交流するというもの。

特設サイトはこちら

また、ジョンの故郷にあるリヴァプール博物館では、『イマジン:アルティメイト・コレクション』と同時発売された最新リストアされた映像商品の『イマジン』と『ギミ・サム・トゥルース』の無料上映会が実施。アビイ・ロードには、「imagine all the people living life in peace」という「イマジン」の歌詞の一節が書かれた白いボードが設置され、そこにファンが世界をよりよくするためのメッセージを書き込んでもらう企画を実施。日本では10月8日にニッポン放送にある「imagine」の名前がつく世界でたった一つのスタジオ「イマジンスタジオ」にてジョン・レノンの大ファンでもあるお笑い芸人で作家の又吉直樹を招いてのイベントが実施される。

『イマジン:アルティメイト・コレクション』は海外では非常に高いレビューを受けており、雑誌MOJOは、「新たなミックスが温かみとステレオの幅広さをもつことで輝いている」と評し、雑誌ローリング・ストーンは「この“イマジン”のボックスは、1971年にジョンが創造性を爆発させた時の新鮮さと時代性はそのまま、そしてジョンの音楽への洞察に溢れている。このボックスを全て聴くと、その理由がわかるだろう」とレビューしている。

■リリース情報 ジョン・レノン

『イマジン:アルティメイト・コレクション』

発売日:2018年10月5日

*スーパー・デラックス・エディション、2LPのみ10月12日に変更 購入はこちら (1) スーパー・デラックス・エディション<4CD + 2ブルーレイ収録、豪華本付ボックス・セット輸入国内盤仕様/完全生産盤> UICY-78855

価格:12,000円+税 CD1 – アルバム – アルティメイト・ミックス ディスク1

CD2 – アルティメイト・ミックス ディスク2

CD3 – ロウ・スタジオ・ミックス

CD4 – エヴォリューション・ドキュメンタリー

ブルーレイ1 – イマジン: アルティメイト・ミックス

ブルーレイ2 – イン・ザ・スタジオ・アンド・ディーパー・リスニング <日本盤のみ>SHM-CD仕様、英文ライナー翻訳付/歌詞対訳付 (2) 2CDデラックス・エディション UICY-15758/9

価格:3,600円+税

CD1 – リミックス・アルバム+シングルズ&エクストラズ

CD2 – エレメンツ・ミックス+アウトテイクス

<日本盤のみ>SHM-CD仕様、英文ライナー翻訳付/歌詞対訳付 (3) 1CD UICY-15760

価格:2,500円+税

CD1 – リミックス・アルバム+シングルズ&エクストラズ

<日本盤のみ>SHM-CD仕様、英文ライナー翻訳付/歌詞対訳付 (4)2LP<輸入国内盤仕様/完全生産盤> UIJY-75091/2

価格:5,500円+税

LP1 – リミックス・アルバム

LP2 – アウトテイクス

<日本盤のみ>英文ライナー翻訳付/歌詞対訳付 (5) 2LPクリア・ヴィニール<UNIVERSAL MUSIC STORE限定/輸入国内盤仕様/完全生産盤> PDJT-1015/6

価格:6,000円+税

LP1 – リミックス・アルバム

LP2 – アウトテイクス

<日本盤のみ>英文ライナー翻訳付/歌詞対訳付 【映像/商品フォーマット】

『イマジン/ギミ・サム・トゥルース』 ジョン・レノン&ヨーコ・オノ (1) DVD

UIBY-15092 価格:3,700円+税

<日本盤のみ> 日本語字幕付/英文ライナー翻訳付 (2)ブルーレイ

UIXY-15020 価格:4,600円+税

<日本盤のみ> 日本語字幕付/英文ライナー翻訳付

Photo Credit photo by Iain Macmillan © Yoko Ono