YOSHIKI feat. HYDEが進撃開始！「Red Swan」がワールドチャートを席巻、日本を含む14カ国で１位を獲得

10月3日にリリースされた、TV アニメ「進撃の巨人」Season 3のオープニングテーマのYOSHIKI feat. HYDE「Red Swan」が同日、日本のiTunes総合チャートで堂々の1 位を獲得した。さらに日本のみならず世界中のチャートを席巻し、14カ国で１位を獲得、ロックチャートにおいても米6位、英8位にランクインした。

配信開始後よりiTunesロックチャートでは、日本をはじめ、台湾、タイ、シンガポール、インドネシア、アルゼンチン、メキシコ、チリ、ペルー、ブラジル、コロンビア、フィンランド、ギリシャなど13カ国で１位を獲得。またノルウェーとスウェーデンで2位、ニュージーランド4位、カナダとアイルランドで5位と、TOP5内に5カ国でランクイン。

さらにiTunes総合チャートでも日本をはじめ、香港、アルゼンチンで1位、タイと台湾で2位、フィンランドとペルーで3位、 タイで5位とワールドチャートを席巻している。

また、10月3日午後に突如告知が開始された、YOSHIKIとHYDEのサイン入りジャケットが当たる「Red Swan」リリース記念RTキャンペーンの特設サイトは、オープンと同時に世界中からアクセスが殺到しサーバーがダウンし、閲覧が困難な状況になるなど、世界で活躍するトップアーティスト YOSHIKIとHYDEの影響力の凄さを見せつける結果となった。

TVアニメ「進撃の巨人」Season 3のオンエアとともに、世界中に進撃を続けるYOSHIKI feat. HYDEの「Red Swan」の動きから目を離せない。

■リリース情報

YOSHIKI feat. HYDE「Red Swan」

2018年10月3日発売

世界配信も同日スタート https://lnk.to/RedSwan

【YOSHIKI feat. HYDE盤】

PCCA-70532 ¥926(本体)+ 税

M-1 Red Swan

M-2 Red Swan (Instrumental)

【進撃の巨人盤】

PCCA-70533 1111（本体）+税

M-1 Red Swan

M-2 Red Swan (Instrumental)

M-3 Red Swan -TV Edit-

■YOSHIKI feat. HYDE「Red Swan」特設サイト：http://yoshiki-hyde.com

※予約購入先着特典情報などはこちらをご確認ください。

YOSHIKI Official Web Site： http://Yoshiki.net

YOSHIKI Official Instagram： https://www.instagram.com/yoshikiofficial/

YOSHIKI Official Twitter：https://twitter.com/YoshikiOfficial

HYDE Official Web Site：https://www.hyde.com/

HYDE Official Instagram：https://www.instagram.com/hydeofficial/

HYDE Official Twitter：https://twitter.com/hydeofficial_

■TVアニメ「進撃の巨人」Season 3

放送情報：NHK総合にて7月22日（日）24時35分より放送中

※関西地方では同日25時15分から

【More Infomation】

公式サイト：http://shingeki.tv/season3/

公式Twitter：@anime_shingeki

https://twitter.com/anime_shingeki

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会