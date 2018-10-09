YOSHIKI feat. HYDEが進撃開始！「Red Swan」がワールドチャートを席巻、日本を含む14カ国で１位を獲得

10月3日にリリースされた、TV アニメ「進撃の巨人」Season 3のオープニングテーマのYOSHIKI feat. HYDE「Red Swan」が同日、日本のiTunes総合チャートで堂々の1 位を獲得した。さらに日本のみならず世界中のチャートを席巻し、14カ国で１位を獲得、ロックチャートにおいても米6位、英8位にランクインした。
配信開始後よりiTunesロックチャートでは、日本をはじめ、台湾、タイ、シンガポール、インドネシア、アルゼンチン、メキシコ、チリ、ペルー、ブラジル、コロンビア、フィンランド、ギリシャなど13カ国で１位を獲得。またノルウェーとスウェーデンで2位、ニュージーランド4位、カナダとアイルランドで5位と、TOP5内に5カ国でランクイン。
さらにiTunes総合チャートでも日本をはじめ、香港、アルゼンチンで1位、タイと台湾で2位、フィンランドとペルーで3位、 タイで5位とワールドチャートを席巻している。
また、10月3日午後に突如告知が開始された、YOSHIKIとHYDEのサイン入りジャケットが当たる「Red Swan」リリース記念RTキャンペーンの特設サイトは、オープンと同時に世界中からアクセスが殺到しサーバーがダウンし、閲覧が困難な状況になるなど、世界で活躍するトップアーティスト YOSHIKIとHYDEの影響力の凄さを見せつける結果となった。
TVアニメ「進撃の巨人」Season 3のオンエアとともに、世界中に進撃を続けるYOSHIKI feat. HYDEの「Red Swan」の動きから目を離せない。
■リリース情報
YOSHIKI feat. HYDE「Red Swan」
2018年10月3日発売
世界配信も同日スタート https://lnk.to/RedSwan
【YOSHIKI feat. HYDE盤】
PCCA-70532 ¥926(本体)+ 税
M-1 Red Swan
M-2 Red Swan (Instrumental)
【進撃の巨人盤】
PCCA-70533 1111（本体）+税
M-1 Red Swan
M-2 Red Swan (Instrumental)
M-3 Red Swan -TV Edit-
■YOSHIKI feat. HYDE「Red Swan」特設サイト：http://yoshiki-hyde.com
※予約購入先着特典情報などはこちらをご確認ください。
YOSHIKI Official Web Site： http://Yoshiki.net
YOSHIKI Official Instagram： https://www.instagram.com/yoshikiofficial/
YOSHIKI Official Twitter：https://twitter.com/YoshikiOfficial
HYDE Official Web Site：https://www.hyde.com/
HYDE Official Instagram：https://www.instagram.com/hydeofficial/
HYDE Official Twitter：https://twitter.com/hydeofficial_
■TVアニメ「進撃の巨人」Season 3
放送情報：NHK総合にて7月22日（日）24時35分より放送中
※関西地方では同日25時15分から
【More Infomation】
公式サイト：http://shingeki.tv/season3/
公式Twitter：@anime_shingeki
https://twitter.com/anime_shingeki
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