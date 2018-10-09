前澤友作から優木まおみまで「今週の芸能予定表」

10月９日(火曜)

[11時]

☆ 月周回計画「＃dearMoon」プロジェクト記者会見、前澤友作(日本外国特派員協会)

☆ 「そうだ 京都、行こう。」25周年展オープニングイベント、長塚京三(CAY)

[12時]

☆ 「ストラディヴァリウス 300年目のキセキ展」オープニングセレモニー、神尾真由子(森アーツセンターギャラリー)

[14時]

☆ 映画「Merry Christmas！～ロンドンに奇跡を起こした男～」予告公開アフレコ(オムニバスジャパン赤坂ビデオセンター)

[17時]

☆ 映画「ういらぶ。」舞台挨拶、平野紫耀・桜井日奈子・玉城ティナ・磯村勇斗・桜田ひより・伊藤健太郎(有楽町朝日ホール)

[18時]

☆ 映画「アンクル・ドリュー」ジャパンプレミア、内田裕也(スペースFS汐留)

☆ 2019ホノルル歌舞伎製作発表、その中村芝翫・中村橋之助・中村福之助・中村歌之助(コートヤード・マリオット銀座東武ホテル)

10月10日(水曜)

[10時]

☆ 舞台「レ・ミゼラブル」新キャストお披露目会見、佐藤隆紀・上原理生・伊礼彼方・濱田めぐみ・屋比久知奈・三浦宏規・熊谷彩春・斎藤司・小野田龍之介(ザ・プリンス パークタワー東京)

☆ 映画「ここは退屈迎えに来て」バンクーバー国際映画祭上映、橋本愛(カナダ・バンクーバー)

[17時]

☆ 大竹しのぶCD発売イベント、大竹しのぶ・安倍寧(シアタークリエ)

☆ DA PUMP ライブ(東京国際フォーラム)

10月11日(木曜)

[13時]

☆ 島津悦子新曲発表会(日本橋長崎館)

[14時]

☆ 地方アイドルのハラスメントによる自殺問題について記者会見(TKP御茶ノ水カンファレンスセンター)

[16時]

☆ 乳がんセミナー「Know your Lemons」元SKE48矢方美紀(赤坂ガーデンシティInagora Cafe)

☆ 京都国際映画祭2018・上映舞台挨拶「遠き落日」三田佳子「耳を腐らせるほどの愛」NON STYLE・とろサーモン村田(よしもと祇園花月)

[18時]

☆ 国際ガールズ・デー イベント、一青窈(バーニーズ ニューヨーク六本木店)

10月12日(金曜)

[10時]

☆ 「レディGO!Project」イベント,優木まおみ(ベルサール秋葉原)

☆ 京都国際映画祭2018・上映舞台挨拶「あいあい傘」トミーズ雅「母のノート」イジュシル(TOHOシネマズ二条)

「ミハイル・ギニスはなぜ売れないのか」ミハイルギニス「MY GENERATION」レイザーラモン「ガチ星」安部賢一(イオンシネマ京都桂川)

「六城(ROKUKI)」ロバート秋山・友近「Bの戦場」ガンバレルーヤ・久馬歩・速水もこみち「凜」佐野勇斗・本郷奏多「美人が婚活してみたら」黒川芽以(Tジョイ京都)

[13時]

☆ 森昌子還暦コンサート(川口総合文化センター・リリア)

[19時]

☆ 村上ショージ単独ライブ(神保町花月)

☆ 「爆笑問題withタイタンシネマライブ」爆笑問題・長井秀和・日本エレキテル連合・ゆりありく・ウエストランド・脳みそ夫・BOOMER・なすなかにし・つぶやきシロー他(全国映画館)

10月13日(土曜)

[18時]

☆ 京都国際映画祭2018・上映舞台挨拶「バイオレンス・ボイジャー」(よしもと祇園花月)

「兄消える」土屋貴子・柳澤愼一「文福茶釜」駿河太郎・村上ショージ「サクらんぼの恋」宮川大輔・佐野ひなこ(Tジョイ京都)

「BAYANG 影」「Beautiful Food」ギュリ「THE COLLECTORS さらば青春の新宿JAM」(TOHOシネマズ二条)

10月14日(日曜)

[10時]

☆ 京都国際映画祭2018・上映舞台挨拶「劇場版 めんたいぴりり」博多華丸(TOHOシネマズ二条)

「ごっこ」千原ジュニア・平尾菜々花「梨君たまこと牙のゆくえ」レイザーラモンRG・笑い飯哲夫「家族のはなし」鉄拳(イオンシネマ京都桂川)

「多十郎殉愛記」高良健吾・木村了「HOT HOT GUMBO’92」ダイノジ大谷・バンヒロシ(よしもと祇園花月)