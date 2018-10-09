稽古を重ねた形を披露する女子選手

第４１回室蘭地区空手道選手権大会が７日、室蘭市体育館武道場で行われ、選手たちが鍛えた力と技をぶつけ合った。

小中学生６５人がエントリー。形、組手でそれぞれ学年別のトーナメントが行われた。高野翔暉（藤島道場）は小学１、２年、岸本大誠（教研室蘭）は同５、６年の形、組手で連覇。他の選手も威勢の良い掛け声とともに突きや蹴りを繰り出し、優勝を目指していた。（吉本大樹）

結果は次の通り。

◇形▽小学１、２年 ①高野翔暉（藤島道場）②高橋佑月（同）③山下吏翔（同）▽同３、４年 ①高橋茉衣花（教研室蘭）②大西健一朗（藤島道場）③高橋りな（同）④片岡咲琶（同）▽同５、６年 ①岸本大誠（教研室蘭）②三浦颯真（藤島道場）③内藤舞那美（教研室蘭）④小野惺也（藤島道場）▽中学男子 ①葛西凌矢（拳忍会）②篠田悠輝（藤島道場）③袴田武馳（同）

◇組手▽男子小学１、２年 ①高野翔暉（藤島道場）②小林祐翔（拳忍会）③高橋佑月（藤島道場）④山下吏翔（同）▽同３、４年 ①篠田煌輝（藤島道場）②高木煌生（同）③大西健一朗（同）④吉村琉希（同）▽同５、６年 ①岸本大誠（教研室蘭）②野口倖（同）③吉田駿斗（教研白老）④梶川嶺（教研室蘭）▽女子小学３、４年 ①高橋茉衣花（教研室蘭）②片岡咲琶（藤島道場）③中西琉月（拳忍会）④高野希緒来（藤島道場）▽同５、６年 ①長谷川綾（教研室蘭）②イエップ・フェイリン（同）