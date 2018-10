MEGA WEBで行われるプログラム「e-Circuit」では、これまでにないe-Sports没入体験をお届けし、アジア・オセアニアで最も速いドライバーを決める「ネイションズカップ」、グランツーリスモ最速のメーカーを決める「グランツーリスモ真剣勝負・自動車メーカー対抗戦」など、様々なコンテンツを実施いたしました。

最終日の8日(月・祝)は、ゲストにクルマ好きの千原ジュニアさん、FUJIWARAの原西孝幸さん、元日本代表FW、 栃木FC所属の大黒将志さんをお招きした特別イベント「グランツーリスモSPORT『これがe-Motor Sportsだ!』」を開催いたしました。

クルマ好きとして知られる3名は、各々の車好きに関するエピソードを披露し、グランツーリスモについて大黒さんは「普段の車はぶつけたらだめだけど、これ(グランツーリスモ)だと、ぶつけても大丈夫なので楽しかったですね」と昔のエピソードを交えて終始和やかな雰囲気でイベント進行いたしました。

続いて、プロレーサー脇坂寿一さんが登場。MCよりドライブのコツを求められると「お笑い界の波を乗り越えられた二人とサッカー界の荒波を超えられた大黒さんにはアドバイスすることがありません!」とまさかのノーアドバイスという展開に会場の笑いが起きました。

その後、クルマ好きの3人は首都高速を模した「東京エクスプレスウェイ」のコースでレースを行いました。スタートして勢いよく発進する3名の顔は真剣そのもの。スタート後まもなく原西さんは前を走る千原ジュニアさんに「邪魔や、ジュニア遅いねん!どけや!」と煽るも、千原ジュニアさんは無言でレースに集中していました。あまりにも夢中にドライブをするのでしばらく無言になる時間が多く、三人とも仕事を忘れてレースに没頭していました。

途中で大黒さんが機材トラブルを起こしてしまい、最後は千原ジュニアさんと原西さんの一騎打ちに。前を走る原西さんが後ろの車をブロックする見事なドライビングを披露し1位でゴールしました。

レースの感想を聞かれた原西さんは乗車したマツダの車と先日優勝したプロ野球チームにかけて「優勝の勢いをいただきましてそのまま勝てました」とコメント。千原ジュニアさんは「悔しいけどほんまリアルやもんなぁ、めちゃめちゃリアルやわ」とリアルの操作やコースのリアルさに終始感動し、興奮した様子でした。脇阪さんは「プレーされてる3人の笑顔が最高ですね」とドライビングに夢中になる3人に対してコメントし、イベントを締めくくりました。

(C) 2017 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. "Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.