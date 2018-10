TAKURO(GLAY)3度目となるソロライブツアー開催を発表！ソロアルバム第2弾の制作も決定！

GLAYのメインコンポーザーであり、ギタリストTAKUROが自身3度目の全国ソロライブツアーを発表した。

ソロプロジェクトのスタートは16年12月に1stアルバム「Journey without a map」のリリースとなるのだが、当初はGLAYとは違ったジャジーなサウンドを披露して世間を驚かせた。TAKURO自身もソロプロジェクトは「GLAYであるため、そして一人のギタリストであるためにスタートさせた企画」と語っており、彼の内面が非常によく表されているサウンドが魅力の一つでもある 。

現在アルバムの制作中で来年ツアーが始まる頃にはお届けが出来そうとの事で、

第2弾のアルバムが1stアルバムのリリースを経てどのように進化をするのか楽しみにしてほしい。

GLAYの活動と平行しながら定期的にライブを続けており、今年クリスマスはMotion Blue yokohamaで2DAYSを行う事が決定しており、そのギタープレイの艶熟さに磨きをかけている中、久しぶりの全国ツアー発表ともあってファンには嬉しい知らせである!

このツアーで新曲も数曲披露予定とのことで、来年デビュー25周年となるGLAY、ギタリストTAKUROはどんな「地図無き音の旅」に連れていってくれるのか今から楽しみである!

■LIVE情報

【GLAY TAKURO Solo Project 3rd Tour“Journey without a map 2019”】

2019年

3月14日(木) 福岡・Zepp Fukuoka 開場18:30/開演 19:00

3月16日(土) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA 開場17:30/開演 18:00

3月18日(月) 大阪・Zepp Namba 開場18:30/開演 19:00

3月20日(水) 愛知・Zepp Nagoya 開場18:30/開演 19:00

3月22日(金) 新潟・新潟LOTS 開場18:30/開演 19:00

3月26日(火) 東京・Zepp Tokyo 開場18:30/開演 19:00

3月29日(金) 宮城・SENDAI GIGS 開場18:30/開演 19:00

3月31日(日) 北海道・函館・金森ホール(1st Stage)開場16:00/開演16:3

3月31日(日) 北海道・函館・金森ホール(2nd Stage)開場19:30/開演20:00

▼チケット料金:

●指定席¥6,480(消費税込) *函館公演は自由席¥6,480(整理番号付き・消費税込)

※当日券 ¥7,020円(消費税込)

※当日、ドリンク代(500円)が別途必要となります。※未就学児童入場不可。

●チケット発売

10/5~ FC会員先行予約実施

11/1〜Mobile会員先行予約実施

12月ごろ、プレイガイド先行予約を実施予定。

■リリース情報

【愁いのPrisoner/YOUR SONG】

GLAY 56枚目のニューシングルリリース決定

発売日:2018年11月14日(水)

CD+DVD盤

PCCN-00031 ¥2000+税

CD Only盤

PCCN.00032 ¥1200+税

▼ DISC1 (CD)

1. 愁いのPrisoner

2. YOUR SONG スペシャルオリンピックス日本公式応援ソング

3. 彼女の“Modern…” feat.EXILE NESMITH (from LUNATIC FEST. 2018)

4. 誘惑 feat.SUGIZO (from LUNATIC FEST. 2018)

5. FATE (from LUNATIC FEST. 2018)

6. 君が見つめた海 (from GLAY x HOKKAIDO 150 GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3)

7. YOUR SONG (from GLAY x HOKKAIDO 150 GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3)

▼ DISC2 (DVD)

1. 愁いのPrisoner (Music Video)

2. YOUR SONG (Music Video)

3. GLAY MAKING MOVIE of MUSIC VIDEO in LOS ANGELES

4. サバイバル (from LUNATIC FEST. 2018)

5. BELOVED feat.EXILE TAKAHIRO (from LUNATIC FEST. 2018)

6. SHUTTER SPEEDSのテーマ feat.明希 (from LUNATIC.FEST 2018)

先着予約購入特典

GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3 ライブ映像ストリーミングカー

函館野外の映像が早くも特典で見る事が出来ます!是非あの感動を再び感じて下さい!

※ダウンロードカードの絵柄は全国レコードショップ、G- DIRECT、セブンネットで別となります。

収録予定映像

▼Yes,summerdays / BELOVED

▼Yes,summerdays / Freeze My Love

※セブンネット限定特典