スクエニ新作『神角技巧と11人の破壊者』は「破壊と創造」がテーマのクラフトRPG！

スクウェア・エニックスは、10月7日に東京・ベルサール秋葉原で開催された「電撃文庫25周年 秋の電撃祭」にて、iOS/Android向け新作アプリ『神角技巧と11人の破壊者』を発表しました。

以前より、豪華クリエイター陣の情報と共にティザーサイトが公開されていた本作。ゲーム以外にもノベル、コミックといったマルチメディア展開を予定されたプロジェクトとなっています。

本作は、剣と魔法の世界が舞台。ジャンプ攻撃などのアクション要素や、建物の建築などが行えるクラフト要素を楽しむことができます。登場キャラクターや世界観がティザーサイトで紹介されているほか、発表会で公開されたゲーム紹介映像も公式Twitterで掲載されていますので、ぜひご覧ください。

https://www.jp.square-enix.com/shinkakugikou/

『神角技巧と11人の破壊者』は、2019年配信予定。基本プレイ無料のアイテム課金制です。

