ついに降板！撮影を終えた【ウォーキングデッド】のリックに出演者から寄せられたメッセージとは？

シーズン9での降板が決定している主人公リックを演じるアンドリュー・リンカーン。ラストシーンの撮影を終えた彼に対し、共演者やかつての出演者からメッセージが寄せられました。

チャンドラー・リッグス(カール・グリムス役) Chandler Riggs

主人公リックの息子カールを長年演じたチャンドラー・リッグス。

一足先に卒業していた彼ですが、アンドリュー・リンカーンの卒業に関してコメントを発表しています。

「彼はテレビの中での僕のお父さん。いつも父親のように見守ってくれていた。僕が疲れていたりした時には、彼の仕事ぶりをみて、自分も頑張らなければ・・といつも思っていたよ。一緒のシーンはいつも興奮していた。時には演技やシーンに関してのアドバイスをもらうこともあったり、最終的にはいつも思っていたよりも良いものになった。将来、いつか僕が主演するエピソードを演出してほしいなと思っているんだ。これはいつか実現させたい。アンディのファンとしては、番組を去ることは悲しいけれど、彼の息子、友人としては新しいことをする機会が増えると思うし、素晴らしいことだと思う。」

ちょっと見ない間に雰囲気がますます大人に。

ジョン・バーンサル(シェーン・ウォルシュ役) Jon Bernthal

ドラマでは親友だったけれど、いがみ合うことになったジョン・バーンサルですが、私生活ではアンドリュー・リンカーンを尊敬しているそう。

「僕はアンディが大好きさ。僕の人生の中で、間違いなく最も大きな影響を与えてくれた俳優でもあるしね。彼の献身的な性格や、演技への姿勢は、称賛に値します。最初に出会ったのはウォーキングデッドのオーディションで。お互いにまだ若い俳優だった。それから時が過ぎたけれど、僕にとって重要な人だということはいつまでも変わらないよ」

レニー・ジェームズ(モーガン・ジョーンズ役) Lennie James

シーズン1で出会い、ドラマの中でも重要な役割を担うモーガンを演じるレニー・ジェームズ。

「彼はショーのために常に最高のものを望んでいた。それを僕たちキャスト、作家、プロデューサーにも求め、皆の模範として行動していました。私がドラマを離れた時に、『いつ帰ってくるんだい?』と最初に連絡をくれたのもアンディでした。アンディと共演できたことは私のキャリアの中の大きな喜びであり、友人となったことにも感謝しているよ」

スティーヴン・ユアン(グレン・リー役) Steven Yeun

シーズン1から長年共演したスティーヴン・ユアンからは、

「僕の撮影初日、とても緊張していたのですが、何とか緊張をほぐそうとしてくれたのは、アンディだった。彼は、優雅でユーモアがあり、才能がある、完ぺきな人なんだ。出演中、アンディは僕や他のキャストの事を助け、導いてくれる良きリーダーだった。僕はいつもアンディに追いつこうと必死だったよ。アンディ、あなたは最高の人です。愛をこめて」

ノーマン・リーダス(ダリル・ディクソン役) Norman Reedus

ウォーキングデッドの人気を共に支えたノーマン・リーダスからは

「アンディはテレビ業界の最高のリーダーさ。誰よりも先にみんなに挨拶し、困っている人がいれば助けるし、自分の置かれた役割もしっかり把握し、それ以上のことをこなすんだ。ダリルの登場機会が増えるという話になったときも、アンディの提案で僕も話合いの場に入れてもらうことができた。アンディは僕のことを良い俳優で、最高の友人、良い父親だとほめてくれるけれど、アンディこそその言葉にふさわしいと思うよ。」

ローレン・コーハン(マギー・グリーン役) Lauren Cohan

マギー役のローレン・コーハンも長年共にドラマを引っ張った一人。

「アンディは完ぺきなプロの役者よ。チームワークのレベルを最大限まで引き上げて、自分の演技だけじゃなく、私たち全ての仕事を完ぺきなものにしてくれるの。アンディとウォーキングデッドファミリーとして経験できた全てのことを幸せだと思っているわ。本当にありがとう。私たちはあなたを愛してる!」

ダナイ・グリラ(ミショーン役) Danai Gurira

第3シーズンから登場し、リックの恋人を延じたダナイ・グリラからは

「2012年にウォーキングデッドに参加し始めた時、私はアンディが皆から尊敬され、愛され、情熱的で楽しい人だとすぐにわかりました。彼は主役だからといって威張ることなんて一切なかった。そして、彼は常にマナーを守り紳士的だったわ。私の女優人生の中で、ここはとても見習う部分だと思うし、私を育ててくれたと思う。本当に、アンディは非常に優れた人なの」

アンドリュー・リンカーンの降板は悲しいですが、共演者の話からはアンドリュー・リンカーンが常に紳士的で、共演者やスタッフを思いやり、良いお手本となり、ドラマを引っ張っていったのがわかりますね。