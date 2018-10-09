アベマTVに劇場版「Fate/stay night[HF]」チャンネルが期間限定開設！『Fate』シリーズや『空の境界』などの一挙放送を実施！

“無料で楽しめるインターネットテレビ局”「AbemaTV（アベマティーヴィー）」のアニメ専門チャンネルより、2018年10月7日（日）に「マチ★アソビ vol.21」にて開催されたスペシャルステージにて、“AbemaTV アニメチャンネル×劇場版「Fate/stay night[Heaven’s Feel]」II.lost butterfly”の始動が発表されました。

『劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」』は、大人気ゲーム『Fate/stay night』を原作とする劇場版アニメ。第一章となる前作『I.presage flower』は2017年10月の公開以来、興行収入15億円、観客動員数98万人を突破。2019年1月12日(土)に公開される第二章『lost butterfly』に、早くもファンの期待が高まっています。

“AbemaTV アニ ch×劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」II.lost butterfly”スペシャルプログラムは、『劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」』とAbemaTV アニメチャンネルのスペシャルコラボレーション企画。

第1弾として、業界初の『Fate/stay night [Heaven’s Feel]』チャンネルの期間限定開設、TYPE-MOONのアニメ4作品の全話＆全章一挙放送、“AbemaTV アニメ ch×劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」II.lost butterfly”のオリジナル特別番組第2弾放送決定、の3つが発表されました。

『Fate/stay night [Heaven’s Feel]』チャンネルや、“AbemaTV アニメ ch×劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」II.lost butterfly”オリジナル特別番組第2弾の詳細は、後日「AbemaTV」アニメチャンネル公式Twitterなどで告知されます。また“AbemaTV アニメ ch×劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」II.lost butterfly スペシャルプログラム”は、今後も第2弾、第3弾を発表予定です。

スペシャルプログラム第1弾発表概要● (1)『Fate/stay night [Heaven’s Feel]』チャンネルを期間限定で「AbemaTV」に開設決定！

業界初の『Fate/stay night [Heaven\'s Feel]』チャンネルが開設決定です！詳細は後日発表いた

します。



● (2)TYPE-MOON アニメ化4作品を続々放送！

▼『カーニバル・ファンタズム』全12話ネット初配信

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：

・2018年10月7日（日）21時30分～（全12話一挙）

・2018年11月23日（土）23時～（#1～6話一挙）

・2018年11月24日（日）23時～（#7～12話一挙）

放送チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル

※配信後、Abemaビデオで1週間無料視聴可能

番組ページ（全12話一挙）



▼テレビアニメ『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』全話一挙放送

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：

・10月14日（日）16時～（#0～12話一挙）

・10月21日（日）16時～（#13～25話一挙）

放送チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル

※配信後、Abemaビデオで72時間無料視聴可能

番組ページ（#0～12話一挙）

番組ページ（#13～25話一挙）



▼劇場版『空の境界』全章一挙放送

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：

・2018年11月23日（土）18時～（第一章～第五章一挙）

・2018年11月24日（日）18時～（第六章～終章／未来福音一挙）

放送チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル

番組ページ（第一章～第五章一挙）

番組ページ（第六章～終章／未来福音一挙）



▼『Fate/Zero』全話一挙放送

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：

・2018年12月15日（土）18時～（#1～12一挙）

・2018年12月16日(日)18時～（#13～25一挙）

放送チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル

番組ページ（#1～12一挙）

番組ページ（#13～25一挙）



『衛宮さんちの今日のごはん』も毎月1日にWEB最速で最新話を配信中！

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：

・2018年11月1日（木)21時～（#11配信※最新話）

放送チャンネル：Abemaアニメチャンネル

※配信後、Abemaビデオで1週間無料視聴可能

番組ページ（#11配信※最新話）



“AbemaTV アニメ ch×劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」II.lost butterfly”のオリジナル特番第2弾が放送決定！

“AbemaTV アニメチャンネル×劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」II.lost butterfly スペシャルステージ”＠「マチ★アソビ vol.21」に続く、オリジナル特番第2弾が決定！ 詳細は後日発表されます。



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