本映像に収録されている新楽曲「まじかる・(てん)ぷてーしょん」は小岩井ことりさんによるオリジナルソングとなっており、ゲーム内映像としては、「バンドライブVer」と「ソロダンスVer」の2パターンを楽しむことができます。

映像はBGMを使用した特別な演出となっておりますので、音声が聞ける状態にてお楽しみください。

(C)2014-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.