【AXN】10月のおすすめドラマ『HAWAII FIVE-0』新メンバー加入のシーズン8を独占日本初放送！

海外ドラマチャンネル【AXN】10月の新作ドラマ情報をお届け。チン&コノがいなくなった FIVE-0……スティーヴ&ダニーがどうやって乗り越えるのか見届けなくちゃ!新メンバー加入で、新たなスタートを切る『HAWAII FIVE-0』シーズン8独占日本初放送。

『HAWAII FIVE-0』シーズン8 10月12日(金)放送スタート

AXNにて10月12日(金)22:00よりスタート

[字]毎週金曜 22:00~ほか

[二]毎週月曜 23:00~ほか (10/15日スタート)

第一話あらすじは……

チン(ダニエル・デイ・キム)とコノ(グレイス・パーク)が、去ってしまった FIVE-0(ファイブ・オー)。

スティーヴ(アレックス・オローリン)とダニー(スコット・カーン)は、新メンバーをスカウトしに行くことに。

向かった先はリゾートホテル内にあるプール。

プールの監視員として働くタニ・レイ(メーガン・ラス)に声をかける二人。

なぜ、彼女をスカウトしたのか?

「ファイブ・オーにピッタリだね!」と、スティーヴ&ダニーが考えたタニの適性に注目です!

新メンバーが三名登場

タニ・レイ(メーガン・ラス)

スティーヴ&ダニーにスカウトされる、タニ・レイ役を演じるのはメーガン・ラスは、1986年カナダ、モントリオール生まれ。

出演作:『New Girl ~ダサかわ女子と三銃士』のメイ役など。

実弟は、『スーパーガール』ブレイアニック5役のジェシー・ラス。

ジュニア・レインズ(ビューラ・コアレ)

元アメリカ海軍特殊部隊所属ジュニア・レインズを演じるのは、ビューラ・コアレ。

1992年ニュージーランドのオークランド生まれ。

サモアの血を引く26才。

ほぼ無名からの大抜擢です。

ビューラ演じるジュニア・レインズは、海軍を辞め、アメリカに帰還し、スティーヴと共に働きたいとやってきます。

アダム・ノシノリ(イアン・アンソニー・デイル)

FIVE-0を去ったコノの夫アダム・ノシムリとしてたびたび登場していたイアン・アンソニー・デイルが、

レギュラーに昇格。

イアン・アンソニー・デイルは、1978年ミネソタ生まれ。

出演作:『MURDER in the first/第1級殺人』ジム・コトー役、

『サルベーション』ハリス・エドワーズ役など。

日系アメリカンとしてドラマで活躍中のイアン・アンソニー。

正式にファイブ・オーメンバーとなり、登場シーンが増えることを期待しています!

チン&コノがいなくなってしまったという衝撃から1年あまり……

ようやくこの目で二人が去った FIVE-0がどうなるのか確認できますね。

10月12日(金)から独占日本初放送でスタートです。