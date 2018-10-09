「Fate」×AbemaTVコラボチャンネル開設！「カーニバル・ファンタズム」「Fate/Zero」など一挙配信

『Fate/stay night』劇場版アニメの第二章『[Heaven's Feel]』が、「AbemaTV」のアニメ専門チャンネルとコラボレーションすることが決定。「AbemaTV アニメチャンネル×劇場版「Fate/stay night[Heaven's Feel] 」II.lost butterfly」と題し、企画第1弾として『カーニバル・ファンタズム』、『Fate/Zero』などの配信を行う。
『カーニバル・ファンタズム』(C)TYPE-MOON・武梨えり・一迅社／ノーツ・ラルケ・エモーション
「AbemaTV アニメチャンネル×劇場版「Fate/stay night[Heaven's Feel] 」II.lost butterfly」は、劇場版『Fate/stay night [Heaven's Feel]』と「AbemaTV アニメチャンネル」によるスペシャルコラボレーション企画だ。
「マチ★アソビ vol.21」で発表された本企画の第1弾では、業界初の『Fate/stay night [Heaven's Feel]』チャンネルの期間限定開設。
また『カーニバル・ファンタズム』全12話（2018年10月7日）のネット初配信に加え、『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』全話（10月14、21日）、劇場版『空の境界』全章（11月23、24日）、『Fate/Zero』全話（12月15、16日）と、TYPE-MOONアニメ化4作品を一挙に放送することが決定した。
『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』(C)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC
「AbemaTV アニメチャンネル×劇場版「Fate/stay night[Heaven's Feel] 」II.lost butterfly」では、オリジナル特別番組第2弾も放送決定。
今後は第2弾、第3弾の企画も展開予定となっており、各詳細は「AbemaTV」アニメチャンネル公式Twitterなどでお知らせされる。
(C)TYPE-MOON・武梨えり・一迅社／ノーツ・ラルケ・エモーション
(C)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC
(C)奈須きのこ／講談社・アニプレックス・ノーツ・ufotable
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(C)TAa・KADOKAWA・TYPE-MOON / 「衛宮さんちの今日のごはん」製作委員会
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