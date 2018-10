お笑いコンビ・ゆにばーすのはらさんが投稿した、外国人風の詐欺メイクが反響を呼んでいます。

■SNSで発信してから、反響続々

SNSで公開したメイクがまるで別人で「整形級」と話題になった、はらさん。1月頃から、数多くのテレビ番組で取り上げられることも増え、注目を浴びている、はらさん。

また、1月に発売された『Cancam』(小学館)では、整形級メイクを披露。ここでは詐欺メイクをはじめるきっかけも語っています。

「自分の欠点を自覚すればする程に、更に可愛くなる! って事に気付いちゃいました」「コンプレックスの塊だった私がここまで真逆に“ポジティブ”になれちゃうんだから、読者の皆さんならもっと、ものすごいはずですよ」

これらの言葉も「すごい説得力」とさらに同性から高い支持を得ています。

■人生初のカラコンで、外国人美女に変身

8日、自身のインスタグラムで公開したのは、人生ではじめてカラコンに挑戦した外人風の「詐欺メイク」。

* * * * 外国人メイク自撮り 3位の写真🤳 * * * #詐欺メイク #詐欺写真 #外国人メイク #人生初の #カラコン #目玉 触れるメイクさんに #カラコンいれるのも取るのもやってもらった #自分じゃ入れれない #もうやらない #でも顔変わるよね #メイク のやり方は本に載ってます メッセージやコメントで質問される事が多いですが本に載ってる事が結構あり、買ってくれた人もいるので返さないようにしてます。 ご了承ください🙇‍♀️ 意外にこのメイク超簡単🤗 #ハロウィン とかで使ってみてね! #誰が年中ハロウィンメイクだよ #ウィッグ #navanawig さん #halloween #makeup #beforeafter #japnesegirl #yeahhhh

金髪ウィッグに真っ赤なリップ、ノーズシャドウやシェーディングを駆使した仕上がりは、骨格さえも別人級! しかし本人いわく「外国人メイク自撮り 3位の写真」とコメント。

「詐欺度が凄くなっていく」「めっちゃセクシー」など多くの反響の声が寄せられています。

「詐欺度がどんどん凄くなっていくw はらちゃん可愛い」

「え、すごすぎる。笑」

「最高傑作じゃないですか! これで3位!?」

「めっちゃセクシー! こんなに変われるなんて 羨ましい!」

■おっさんにも変身!

インスタには、数々の詐欺メイクを投稿しているはらさんですが、中には「美女」とは程遠いものも。

9月には、自分の写真を笑顔や老け顔、性別変更などを楽しめる、おもしろ系の加工アプリ「FaceApp」で撮影した1枚を公開。

* * face app * * #face app #Japanese #girl

性別を変えて、変化をしたと思われる写真も投稿。外国人風メイクと同一人物だなんて…。このショットにも「こんなおっさんいる」「違和感ないってすごくない?」など、これもまた大好評。

ちなみに…8月には詐欺メイク本『欠点の数ほど美人になれる! ゆにばーす はらの #詐欺メイク』(世界文化社)が大好評中。今回、公開した外国人風ショットも掲載されているとか。変身した姿でハロウィンのイベントに参加するのも楽しそう!

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)